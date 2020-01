In deze tip leggen we uit hoe je Zoek mijn Vrienden op de Apple Watch gebruikt. Deze functie heet sinds watchOS 6 'Zoek Personen' en geeft je de mogelijkheid om altijd makkelijk bij te houden waar je vrienden, familieleden of andere naasten zich bevinden.

Zoek Personen op de Apple Watch gebruiken

Zoek mijn Vrienden kan handig zijn om je locatie te delen met anderen, die daar toestemming voor hebben gegeven. In iOS 13 en later heeft Apple deze functie een andere naam gegeven: Zoek mijn. Op de Apple Watch is de naam ook iets veranderd sinds watchOS 6, want daar heet de functie sindsdien ‘Zoek Personen’. Je kunt het gebruiken om de locatie van vrienden op de kaart te zien. En je kunt ook een melding krijgen als vrienden een bepaalde locatie verlaten, of juist ergens arriveren. Voor ouders kan het een opluchting zijn om te kunnen kijken of de kinderen wel op school zijn. Wij leggen uit hoe Zoek Personen op de Apple Watch werkt.

Zoek Personen op de Apple Watch gebruiken

De nieuwe app Zoek Personen heeft een opvallend groen-blauw icoontje met een richtingsaanduider. Zodra je de app start zal deze naar vrienden in de buurt gaan zoeken. Je krijgt vervolgens een lijst te zien van alle personen die hun locatie met jou delen. Door op een persoon te tikken kun je op de kaart zien waar deze zich bevindt. Het ophalen van deze informatie kan wel een paar seconden duren.

Tik op Contact om adresinformatie van de betreffende persoon op te vragen of tik op Route om naar de locatie te navigeren. Vanaf watchOS 6 kun je eigen instellingen aanpassen vanaf je Apple Watch. Scrol hiervoor helemaal naar beneden. Je zult een knopje met Ik en je eigen foto zien staan. Tik hierop en scrol naar beneden om het delen van jouw locatie aan en uit te zetten. Ook kun je vriendverzoeken aan- en uitzetten. En, mocht je het nodig hebben, kun je ook instellen of je kilometers of mijlen wil zien.

Zo voeg je contacten toe aan Zoek Personen

Vanaf watchOS 6 kun je contacten toevoegen vanaf je Apple Watch. Dit is hoe het werkt:

Open Zoek Personen. Scrol helemaal naar beneden. Tik op Deel mijn locatie. Spreek de naam van de persoon in. Tik op de persoon waarmee je je locatie wilt delen. Geef aan of je je locatie gedurende 1 uur, tot vannacht of voor altijd (tot je het stopzet) wilt delen.

Soms kun je aangeven of je je Apple Watch wilt gebruiken voor het bepalen van je locatie. Meestal zal zul je hiervoor je iPhone gebruiken.

Een melding ontvangen als iemand vertrekt of arriveert

Heb je afgesproken met een vriend, of wil je graag weten of de kinderen zijn thuisgekomen? Dan kun je een melding instellen voor als contacten ergens vertrekken of arriveren. Je kunt ook de ander automatisch een melding sturen als jij ergens vertrekt of aankomt. Dit werkt zowel in watchOS 6 als eerder.

Zo stel je het in:

Open Zoek mijn Vrienden. Tik op de contact in kwestie. Je moet hiervoor eerst je locatie delen. Scrol naar beneden en tik op Meld aan mij of Meld aan [contact].

Je kunt hier instellen welke melding je precies wil ontvangen. Let wel op: de contactpersoon waarvan jij een melding ontvangt krijgt hierover ook een melding. Iemand stilletjes volgen met meldingen zit er dus niet in.

Zoek mijn Vrienden op de Apple Watch (t/m watchOS 5)

Heb je een Apple Watch Series 0, dan kun je niet meer updaten naar de nieuwste versie van watchOS. Je zult dan te maken hebben met de voorgaande app, Zoek mijn vrienden. De Zoek mijn Vrienden-app heeft een geel icoontje met twee witte poppetjes erin. In de app zie je een lijst met de contacten waarmee jij je locatie deelt en andersom. Tik op deze contacten om hun laatst geregistreerde locatie te zien. Als je een beetje naar beneden scrolt zie je het adres en een knop om contact op te nemen met de persoon. Je kunt ook een routebeschrijving opvragen.

Om contactpersonen toe te voegen, moet je je iPhone erbij pakken. Je voegt dan op de iPhone mensen toe via de de Zoek mijn- of Zoek mijn Vrienden-app. Hoe dit precies werkt leggen we uit in deze gids over Zoek mijn Vrienden voor iPhone en iPad en in onze gids over de iets nieuwere app Zoek mijn.

Sinds iOS 13 is het klaar met de aparte Zoek mijn Vrienden-apps op de iPhone en iPad. In plaats daarvan komt er één app voor in de plaats: Zoek mijn. Lees hier hoe Zoek mijn werkt en wat je er allemaal mee kunt.