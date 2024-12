Hij heeft een leuk uiterlijk, deze 3-in-1 MagGo-lader van Anker. Maar is hij z'n geld ook waard? In deze review duiken we in de specs en vertellen we je of hij handig is in gebruik.

Dit voorjaar schreven we al over de grappige opladers van Anker en Ugreen. Terwijl Ugreen de stroomadapters voorziet van lachende gezichtjes, kiest Anker er op een andere manier voor dat hun techproducten ‘aaibaar’ worden. De nieuwe opvouwbare 3-in-1 lader ziet eruit als een macaron. Het idee lijkt wel een beetje afgekeken van de Twelve South Butterfly van €150, maar de oplossing van Anker kost de helft en heeft ook nog een oplaadpuck extra. Is het allemaal ‘cuteness’ en stelt het technisch niet zoveel voor? Of heb je met de Anker MagGo 3-in-1 een kwalitatief goed product in handen? Dat lees je in deze review!

Review en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in november/december 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het product is voor deze test beschikbaar gesteld door het PR-bureau van Anker.

Anker MagGo 3-in-1 oplader in het kort

Drie laadpunten voor iPhone, AirPods en Apple Watch

15 Watt oplader met Qi2

MagSafe-compatibele oplader voor iPhone

Stroomadapter en usb-c kabel meegeleverd

Stroomadapter levert 15 Watt / 5 Volt / 3 Ampère

Snelladen voor iPhone en Apple Watch

Gewicht excl. stroomadapter: 110 gram

Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, roze en groen

Bij Amazon.nl alleen verkrijgbaar in zwart

Adviesprijs: €99,99 maar momenteel voor €74,99

Design en uiterlijk Anker 3-in-1 MagGo oplader

Bij het bekijken van de foto’s zal het meteen duidelijk zijn: deze oplader moet het vooral van z’n uiterlijk hebben. Maar ook het gebruiksgemak speelt mee. Door de drie oplaadpucks magnetisch aan elkaar vast te plakken krijg je een compact pakketje, dat je gemakkelijk in je tas kunt stoppen. Je hebt daarmee een bijna complete oplossing, waarmee je je iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijk kunt opladen. De grote oplaadpads zijn ook geschikt voor andere smarthones die draadloos op te laden zijn, zoals een iPhone 8 of een Android-toestel. Die ondersteunen weliswaar geen MagSafe of Qi2, dus je zult ze er nauwkeurig op moeten positioneren.

Omdat Anker een 15W stroomadapter en een usb-c oplaadkabel meelevert, kun je er ook nog een iPad of MacBook Air mee opladen. Maar dan moet je uiteraard wel de 3-in-1-oplader loskoppelen en aan de kant leggen. Hoewel de macaron er in opgevouwen toestand wel wat uitziet als een grappige powerbank, is dat niet het geval. Je zult altijd de stroomadapter moeten gebruiken. De puck weegt exclusief stroomadapter 110 gram en heeft een matte uitstraling. De behuizing is gemaakt van plastic, dat zo dik en stevig aanvoelt dat het wel wat aan metaal doet denken. De drie opladers zijn onderling verbonden met een dikke rubberen band met reliëf. Alles voelt robuust aan en ik ga er vanuit dat de oplader ook na meermaals in- en uitklappen er nog steeds als nieuw uit ziet.

Een ander voordeel van deze lader is dat hij bijna onzichtbaar is tijdens het gebruik, zodat je op je bureau of nachtkastje maar één kabel ziet lopen. De rest van de oplader gaat verscholen achter de devices. En gebruik je ‘m niet, dan kun je de 3-in-1 lader gemakkelijk samenklappen tot een macaron.

Met losse laders ziet je nachtkastje er ongeveer zo uit.

… en met de Anker MagGo 3-in-1 oplader heb je maar één kabel.

Tot slot is het sympathiek dat Anker de benodigde 1,5 meter lange kabel en oplader meelevert, zelfs met internationale opzetstukken. De stekker die je erbij krijgt is Amerikaans, maar je kunt deze met een Europees opzetstuk geschikt maken voor Europa. Het Britse opzetstuk kun je in je koffer gooien, voor toekomstig gebruik als je op reis bent. Door deze dubbelfunctie wordt de oplader helaas wel iets forser.

Anker 3-in-1 MagGo oplader in gebruik

Het opvouwen en uitvouwen van de 3-in-1 lader vereist geen handleiding. De onderdelen zitten met magneten aan elkaar vast en zijn met weinig kracht uit elkaar te trekken. Tegelijk zijn de magneten stevig genoeg dat alles op z’n plaats blijft als de lader tussen andere spullen in je tas zit. Uitvouwen en aansluiten is in een minuut geregeld, waardoor deze lader ook erg handig is voor onderweg.

Wat iets meer moeite kost is om de beloofde StandBy-modus te gebruiken. Daarvoor moet je de oplader op een bepaalde manier omvouwen en dat is niet meteen zonneklaar. Na wat zoeken kwamen we eindelijk een foto tegen waarop dit wordt gedemonstreerd. Echt stabiel is dit niet en je kunt ook de kijkhoek niet zelf instellen, waardoor het een kwestie van behelpen is. Bovendien kun je op deze manier alleen nog de iPhone-lader gebruiken.

Waar we wél enthousiaster over zijn is de oplaadsnelheid. Omdat deze oplader Qi2 ondersteunt, kun je je iPhone opladen op maximaal 15 Watt. Hiervoor zul je wel een andere stroomadapter moeten aansluiten, want de oplader die Anker standaard erbij levert maar 15 Watt en als je rekening houdt met verliezen weet je dat het niet optimaal gaat. Je kunt beter een andere oplader van 20 Watt of meer aansluiten.

Met de oplader kun je een iPhone 16 Pro in 15 minuten opladen van 20% naar 50% zodat je weer even vooruit kan. Een volledig lege Apple Watch Series 10 kun je in 20 minuten opladen naar 30%. Dat zijn prima snelheden. Wel valt het ons wat tegen dat deze niet-MagSafe-gecertificeerde lader een adviesprijs van 100 euro heeft. Qi2 kost immers een stuk minder om te certificeren. We hadden een prijs verwacht in de buurt van de 60 euro. Gelukkig komt hij daar nu dankzij een kortingsactie bij Amazon een stuk dichter bij in de buurt.

Score 8.2 Anker MagGo 3-in-1 oplader €74,99 Voordelen + Compact en licht van gewicht

Speels uiterlijk

Voelt robuust aan

Verkrijgbaar in 4 kleuren

Kan iPhone en Apple Watch snelladen

Kabel, adapter en internationale stekkers meegeleverd Nadelen - Prijzig voor zo'n mini-lader

StandBy-stand is niet optimaal

Stroomadapter is wat fors

Conclusie Anker 3-in-1 MagGo oplader review

De Anker 3-in-1 MagGo is een oplader met een speels en compact design, die zowel thuis als onderweg te gebruiken is. Je gooit deze lader in je koffer en bent in één keer klaar, als je naar de VS of Engeland gaat. Behalve de iPhone, Apple Watch en AirPods kun je er namelijk ook je iPad en een lichte MacBook mee opladen, mits ze allemaal voorzien zijn van een usb-c-poort. Van alle opvouwbare laders die ik de afgelopen maanden getest heb, is dit wel mijn favoriet voor onderweg. Er zijn ook opvouwbare laders die wat zwaarder zijn (zoals deze van Anker) en die wat geschikter zijn om continu op dezelfde plek te gebruiken.

Anker 3-in-1 MagGo oplader kopen

De opvouwbare 3-in-1 oplader van Anker is te koop bij Amazon voor €99,99 maar is momenteel in de aanbieding met 25% korting. Je betaalt dus maar €74,99. Bij andere winkels hebben we de oplader nog niet kunnen vinden. Zoek je een goedkoper alternatief, dan zou je eens naar deze van TechProtection kunnen kijken. Die heeft vierkante oplaadplaten en is daardoor iets groter van formaat. Ook zou je eens kunnen kijken naar een eerder besproken Anker 3-in-1 bureaulader, die wat meer bedoeld is om op dezelfde plek te gebruiken en rond de 90 euro kost.