Ben je van een kleiner model overgestapt naar een iPhone 12 Pro Max of iPhone 13 Pro Max , dan zul je gemerkt hebben dat zo'n toestel behoorlijk fors in de hand ligt. Sommige mensen vinden de iPhone Max-modellen wat zwaar en moeilijker te bedienen, maar met de tips uit dit artikel word je toch vrienden met je supersized iPhone.

Terwijl de iPhone 11 Pro Max nog wel lekker in de hand lag, kwam er bij de iPhone 12-serie een omslag. Het Max-model is met z’n 6,7-inch scherm weer net iets groter geworden en is daardoor wat zwaarder en minder handzaam. Ook de platte zijkanten zorgen dat deze grotere toestellen wat minder comfortabel in de hand liggen. Toch kun je met een paar handige tips je grote iPhone wat makkelijker in gebruik maken.

Zet je belangrijkste apps onderaan

Je bent intuïtief misschien geneigd om je belangrijkste apps bovenaan te zetten. Maar eigenlijk is dat onlogisch. Meestal zullen je vingertoppen aan de onderkant van het scherm zitten. Zet daarom je belangrijkste apps in de dock, zodat ze op elk scherm snel toegankelijk zijn. En zet bij de resterende apps ook de belangrijkste apps onderaan het scherm. Zo kun je er makkelijker bij.

#2 Gebruik een PopGrip of houder

Om je grote iPhone wat beter te kunnen vasthouden, kun je een houder gebruiken. Een bekende oplossing daarvoor is de PopGrip van PopSockets. Daarvan is sinds kort ook een MagSafe-variant, zodat je niets hoeft te plakken. Verkrijgbaar in zwart of allerlei wilde patronen. Je kunt zelfs een eigen print erop laten zetten. De PopGrip met MagSafe kost €30 bij Bol.com en bij Amazon.nl. Je hebt geen speciaal hoesje nodig en kunt de knop later vervangen door een ander design.

De Elago Grip Stand (€11,99) op de foto hieronder is ook een oplossing, maar vereist een MagSafe Charger en heeft als nadeel dat er altijd een kabeltje loopt. We hebben deze Elago MagSafe-accessoires van siliconenrubber uitgebreider besproken in een review.

#3 Gebruik het eenhandige toetsenbord

Het makkelijkst is natuurlijk als je je grote iPhone met twee handen vasthoudt. Maar ook op een groter model wil je wel eens met één hand bedienen. Het eenhandige toetsenbord is daarbij een uitkomst. Daarbij schuiven de toetsen naar één kant van het scherm, zodat je er met de vingers van één hand gemakkelijk bij kunt.

#4 Trek het scherm omlaag

Kun je net niet bij die ene knop op het scherm? Dan is er een simpele oplossing: trek tijdelijk het scherm omlaag. Deze functie heet Bereikbaarheid en zorgt ervoor dat je je scherm nog steeds met één hand kunt bedienen en minder ver hoeft te reiken.

#5 Schakel weergavezoom in

Heb je je grote iPhone gekocht omdat je slechtziend bent en daarom een groter scherm nodig hebt? Dan zul je blij zijn met de functie Weergavezoom (in het Engels ‘display zoom’). Hiermee wordt alles groter getoond op het scherm, zodat het nog makkelijker leesbaar is. Ook voor mensen met motorische problemen kan het handig zijn om weergavezoom in te schakelen, omdat je grotere knoppen hebt die je makkelijker kunt aanraken.

#6 Gebruik Assistive Touch

Heel wat toegankelijkheidsfuncties zijn ook geschikt voor mensen die geen lichamelijke beperking hebben. Met Assistive Touch heb je een knop op het scherm, die toegang geeft tot allerlei veelgebruikte functies. Zelfs het herstarten van je iPhone zonder knoppen kun je hiermee regelen. Je kunt ook zelf acties instellen, om het gebruik van je grote iPhone makkelijker te maken.

#7 Dubbeltikken op de achterkant

Dit is een functie die altijd bij veel mensen in de smaak valt. Door achterop je iPhone te tikken kun je allerlei acties activeren. Op een grote iPhone komt dit van pas bij acties die handelingen met scherm of knoppen vereisen, bijvoorbeeld het maken van een screenshot of het activeren van een HomeKit-scene. Je kunt het ook gebruiken om snel je coronabewijs te tonen of voor andere handelingen die relatief veel moeite kosten.

