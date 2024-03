De Edge Pro van Rolling Square is een houder voor MagSafe die je aan je MacBook bevestigt, zodat je je iPhone of iPad ernaast kan hangen. Maar de houder is ook voor andere doeleinden te gebruiken. In deze review lees je hoe handig de Rolling Square Edge Pro is.

Er zijn al honderden verschillende MagSafe-opladers en -houders op de markt, maar de Edge Pro van Rolling Square is misschien wel het meest veelzijdig. In eerste instantie is deze houder vooral bedoeld om je iPhone of iPad naast je Mac-scherm te hangen, maar de veelzijdigheid dankzij accessoires en de magneten is misschien wel het sterkste punt. In deze review van de Rolling Square Edge Pro lees je onze ervaringen.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De houder is beschikbaar gesteld door de importeur FerryGut.

Rolling Square Edge Pro mount voor MagSafe in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Rolling Square Edge Pro:

Magnetische houder (geschikt voor MagSafe) voor het bevestigen van iPhone aan MacBook of Mac-scherm

Geen gecertificeerde MagSafe, maar werkt wel exact hetzelfde

Ook verkrijgbaar voor iPad (vereist plakbevestiging)

Te combineren met diverse accessoires: lampje en draadloze oplader

Op zichzelf te gebruiken als MagSafe-standaard, leeslampje, draadloze oplader en meer

Verkrijgbaar in meerdere varianten (met of zonder accessoires)

Prijs: vanaf €39,95

Op iCulture hebben wel eens eerder over de Rolling Square Edge geschreven. In 2022 schreven we al een review over de eerste generatie Edge van Rolling Square. De nieuwe Edge Pro die we nu getest hebben, is een stuk veelzijdiger. Hetzelfde merk heeft eerder ook al diverse kabels onder het het label inCharge uitgebracht, waar we op iCulture ook diverse reviews over geschreven hebben.

Rolling Square Edge Pro in gebruik

Allereerst waar de Edge Pro in principe voor bedoeld is: het bevestigen van je iPhone of iPad aan een MacBook. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je veel op verschillende werkplekken werkt en daarbij zowel je iPhone als MacBook nodig hebt. Door je iPhone dan naast het scherm van je MacBook te hangen, hoef je geen aparte dock met je mee te nemen. Dit doe het meegeleverde bevestigingsmateriaal op de klep van je MacBook te plakken. Wij zijn daar zelf altijd een beetje huiverig voor: we plakken liever niet iets op een MacBook, omdat we bang zijn dat er plakresten op achter blijven zitten of de behuizing beschadigen. Sta jij er ook zo in, dan is de Edge Pro niet echt iets voor jou. Je kan hem echter ook gebruiken om bijvoorbeeld aan een extern scherm te bevestigen. Dat geeft ons in ieder geval iets meer geruststelling.

Nadat je het bevestigingsplaatje aan de MacBook (of ander scherm) bevestigd hebt, bevestig je de basisplaat met scharnier magnetisch aan het bevestigingsplaatje. Daarna is het een kwestie van opendraaien en magnetisch dankzij MagSafe je iPhone eraan vastplakken. Zowel de iPhone als de basisplaat zitten goed stevig vast en we waren geen moment bang dat de iPhone eraf zou kunnen vallen.

Je kunt de Edge Pro ook gebruiken met iPhones zonder MagSafe, maar daarvoor moet je wel eerst de extra bevestigingsaccessoires achterop je iPhone plakken. Daarna bevestig je hem (net als bij MagSafe) magnetisch. Ditzelfde geldt ook voor Android-smartphones. Maar met een MagSafe iPhone werkt alles het eenvoudigst.

Voor wie echt plakangst heeft, is de versie voor de iPad geen aanrader. De speciale tabletvariant van de Edge Pro wordt geleverd met diverse plakbevestigingen, omdat de iPad geen MagSafe heeft. Je moet daardoor twee keer een Edge Pro-plaat achterop een iPad bevestigen. Daardoor zit er dus ook altijd een bevestigingsplaat achterop de iPad geplakt. Datzelfde geldt overigens ook voor de MacBook: de opgeplakte bevestigingsplaat blijft in principe permanent zitten, totdat je hem er zelf met een ijzerdraadje en behoorlijk wat kracht vanaf haalt. Het is niet de bedoeling dat je hem telkens eraan plakt en er weer af haalt.

Gebruik je de Edge Pro met een iPhone, dan komt het vooral van pas in combinatie met Continuïteitscamera, zodat je je iPhone als webcam voor je Mac kan gebruiken. Maar eerlijk gezegd adviseren we daarvoor andere houders, zoals de Belkin MagSafe-houder voor MacBooks. Daarbij hoef je niets te plakken en kun je toch van deze functie gebruikmaken.

In combinatie met de iPad kun je de Edge Pro gebruiken voor Sidecar of Universal Control. Dat is wat ons betreft wat nuttiger dan in combinatie met een iPhone. Maar het grote nadeel daarbij is dus weer dat je veel bevestigingen moet gaan plakken.

Edge Pro ook voor andere doeleinden te gebruiken

Voor de Edge Pro zijn ook accessoires gemaakt. Behalve je iPhone kun je ook een lampje met batterij bevestigen, voor extra licht tijdens het videobellen op je Mac. Dit lampje geeft maximaal 1000 Lumen en heeft vijf standen. Het lampje geeft voldoende licht en kan tijdens het videobellen wel net het verschil maken. Het lampje heeft een batteijduur van maximaal 5 uur, maar je kan hem ook bedraad op je Mac aansluiten dankzij de meegeleverde usb-c-kabel.

Met de optionele 15W-oplader kun je de iPhone ook tegelijkertijd opladen terwijl hij naast je MacBook hangt, eveneens met de usb-c-kabel. Helaas is deze oplader niet MagSafe-gecertificeerd en ondersteunt hij ook geen Qi2. Daardoor is de oplaadsnelheid op de iPhone altijd beperkt tot 7,5W.

Maar waar we de Edge Pro pas echt handig in vinden, is de verschillende andere configuraties, los van een MacBook of Mac-scherm. Je kunt hem als MagSafe-houder voor je iPhone gebruiken, zodat je hem (bijvoorbeeld in Standby-stand) op een bureau kan zetten. Of je gebruikt hem alleen als leeslampje, door alleen het lampje aan de Edge Pro te bevestigen. Je kunt zelfs meerdere Edge Pro’s met elkaar combineren en er zo een draadloze oplader met leeslampje van maken. De veelzijdigheid is daarom wat ons betreft het sterkste punt en dat is ook hoe wij hem het meest gebruiken.

Bouwkwaliteit Rolling Square Edge Pro

Qua bouwkwaliteit hebben we bij de Edge Pro niets te klagen. Hij is gemaakt van stevig aluminium en de afwerking is erg strak. De magnetische bevestigingsdelen zijn afgewerkt met rubber, voor extra stevigheid bij het ophangen van je iPhone. Ook het scharnier is stevig, zodat de iPhone in de gewenste positie blijft staan. Of het scharnier op den duur zwakker wordt, is na onze test nog lastig te zeggen.

Opgevouwen is de Edge Pro ongeveer even dik als een gevulde MagSafe-wallet van Apple. Dat komt dan weer overeen met zo’n vijf pinpasjes. De MacBook-bevestiging die je op je laptop plakt, heeft ongeveer de dikte van een enkel pasje. Je MacBook wordt er dus niet veel dikker van.

Score 8 Rolling Square Edge Pro Vanaf €39,95 Voordelen + Goede bouwkwaliteit

iPhone blijft stevig hangen, mede dankzij MagSafe

Meerdere accessoires te combineren

Enorm veelzijdig, ook als losse standaard of MagSafe-accessoire Nadelen – Bevestiging op MacBook vereist plakken en dat wil niet iedereen

Nog meer plakbevestiging bij iPhones zonder MagSafe

Alleen meest dure pakket met alle accessoires echt praktisch

Conclusie Rolling Square Edge Pro

De Rolling Square Edge Pro is voornamelijk bedoeld als accessoire om je iPhone of iPad naast je MacBook te hangen, maar wat ons betreft zit de kracht van dit accessoire ergens anders. Dankzij de accessoires zoals het lampje of de oplaadmodule, is het vooral een handig en veelzijdig MagSafe-houder. Hij is nagenoeg modulair, omdat je meerdere Edge Pro’s aan elkaar kan bevestigen en zo zelf je eigen standaard kan maken. Het is jammer dat de oplaadmodule niet MagSafe- of Qi2-gecertificeerd is, want daardoor gaat het opladen wel relatief traag. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat je de veelzijdigheid pas echt kan benutten als je het uitgebreide pakket met oplaadmodule en lampje in huis haalt, eventueel aangevuld met een extra Edge Pro. Qua prijs loopt het dan wel enorm op.

Voor wie geen problemen heeft met het opplakken van aluminium platen op zijn of haar MacBook en bijvoorbeeld graag een iPad ernaast gebruikt, is de Edge Pro ook een uitkomst. Hij is door dit design een stuk platter en eleganter dan de voorganger.

De Edge Pro is verkrijgbaar in meerdere varianten:

Losse Edge Pro: €39,95

Edge Pro Tablet Kit: €69,95

Edge Pro Full Kit: €99,95