Wij hebben de Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank met MagSafe en snelladen voor de Apple Watch getest. Het is één van de weinige oplaadstations met een ingebouwde Apple Watch-lader die werkt met snelladen. Hoe handig is deze oplaadplank van Belkin?

Sinds de komst van draadloze opladers ben ik aan een reis begonnen naar de perfecte oplader voor m’n iPhone, Apple Watch en AirPods. Een alles-in-één lader voor op mijn nachtkastje dus. Ik heb in de afgelopen jaren heel wat laders uitgeprobeerd: de ZENS Dual+Watch draadloze oplader, de modulaire ZENS-lader, de Belkin Boost Up Charge 3-in-1 en nog veel meer andere draadloze opladers voor de iPhone. De afgelopen jaren ben ik zeer tevreden geweest met de Belkin Boost Up Charge 3-in-1, maar naarmate oplaadtechnologieën verbeteren, veranderen ook mijn wensen. Ik wilde graag overstappen naar een MagSafe-lader (in plaats van gewoon draadloos opladen) en heb sinds de Apple Watch Series 8 behoefte aan snelladen, nu ik de Apple Watch geregeld tijdens mijn slaap draag. De Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 voldoet aan deze wensen, maar is dit ook de lader die jij moet hebben? Dat lees je in de review.



Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in juli 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank:

Geschikt voor opladen van drie apparaten tegelijkertijd: iPhone, AirPods en Apple Watch

iPhone opladen via officiële MagSafe-lader, met snelheid tot 15W

Ondersteunt snelladen op Apple Watch Series 7 en nieuwer

Apple Watch-lader zowel plat als rechtop te plaatsen

Apple Watch-lader in hoogte verstelbaar, geschikt voor alle formaten Apple Watch (inclusief case)

AirPods-lader ondersteunt draadloos opladen tot 5W

Rechthoekig en plat design

Verkrijgbaar in wit en zwart

Adviesprijs: €169,95 (elders vaak goedkoper, zie onze prijsvergelijker)

Belkin gebruikt de naam BoostCharge Pro (of een variant daarop) voor diverse producten. Naast de oplaadplank die we in deze review bespreken, is er ook nog een variant in de vorm van een standaard (waarbij de iPhone rechtop staat), een losse Apple Watch-oplader en de recent aangekondigde 2-in-1-oplader voor iPhone en AirPods. De opladers verschillen qua specs niet veel van elkaar. Alleen qua vorm en mogelijkheden zijn er wat onderlinge verschillen.

3-in-1 plank 3-in-1 houder 2-in-1 houder Apple Watch

Design Belkin BoostCharge 3-in-1 oplaadplank

We zijn al jaren fan van het design van Belkin-opladers, omdat ze over het algemeen mooi passen bij Apple’s eigen producten. Ze zijn strak en stijlvol en passen eigenlijk wel op elk bureau of nachtkastje. Wij hebben voor deze review de witte variant gekregen. De oplaadplank heeft een afwerking van rubberachtig materiaal. Dit zorgt ervoor dat hij er sjiek uit ziet. Dit is een stuk mooier dan glimmend of glad plastic. Een nadeel van het rubberachtige ontwerp is dat stof zich makkelijk verzamelt en niet zo simpel weg te vegen is.

De oplader heeft ook een goed gewicht. Doordat de oplader relatief zwaar is, heb je het gevoel dat je een kwalitatief hoogwaardig product gebruikt. Maar het heeft ook een praktisch nut. De oplader blijft keurig op zijn plek liggen als je je iPhone van de magnetische oplader afhaalt. Bij Apple’s eigen dubbele MagSafe-oplader is dat wel anders.

Wat ook slim is qua design, is dat het MagSafe-gedeelte op een verhoging staat. Daardoor ligt de iPhone altijd mooi plat op de oplader, zonder dat de uitstekende cameralenzen in de weg zitten. Bij de MagSafe Duo-oplader van Apple was dat regelmatig een probleem (ook al werkt het opladen zelf wel prima).

De oplader werkt met een meegeleverde kabel en stroomadapter. De kabel werk je aan de onderkant bij de achterkant netjes weg. Een klein nadeel is dat het om een specifieke ronde aansluiting gaat. Je kan de kabel dus niet zomaar vervangen door een andere langere (of kortere) kabel. Wij vonden de meegeleverde kabel gelukkig wel lang genoeg.

Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank in gebruik

Een oplader kan er mooi uit zien, maar veel belangrijker is hoe prettig hij in de praktijk werkt. Het iPhone-gedeelte met MagSafe werkt precies zoals je verwacht. De iPhone positioneert zichzelf automatisch op de goede plek dankzij de stevige magneten. Het opladen zelf gaat op maximaal 15W. Dat is op dit moment de maximale snelheid voor draadloos opladen (met MagSafe). Het enige nadeel is dat de MagSafe-oplader plat ligt, terwijl we toch liever een rechtopstaande MagSafe-lader hadden gehad. Dat maakt deze oplaadplank ook meteen ongeschikt voor de aankomende Stand-by-functie van iOS 17. Je kan de iPhone immers niet rechtop zetten tijdens het laden. Hecht je daar veel waarde aan, dan is de 3-in-1 houdervariant misschien een betere keuze. Zoals we gewend zijn van MagSafe gaat het opladen lekker snel.

Behalve voor je iPhone kun je de ingebouwde MagSafe-oplader ook gebruiken voor de AirPods uit 2021 en de AirPods Pro uit 2022 met MagSafe-case. Heb je een geschikt model, dan vinden we de aparte draadloze oplader in het midden van de oplaadplank eigenlijk een beetje overbodig. Hoe vaak gebeurt het nou dat je drie apparaten tegelijkertijd wil opladen? De AirPods-case is ook niet een product dat je elke nacht op de oplader moet leggen. We hadden daarom eigenlijk liever gezien dat Belkin een 2-in-1-oplaadplank zou maken, bestaande uit een MagSafe-oplader (voor iPhone en af en toe ook voor je AirPods) en een Apple Watch-oplader. Dat had de plank ook meteen een stukje kleiner gemaakt.

Een ander klein voordeel van de MagSafe-oplader is dat er geen indicatielampjes branden. Dat is bij veel gewone draadloze opladers vaak een kleine ergernis, helemaal als je hem in de slaapkamer op je nachtkastje gebruikt. Een indicatielampje is bedoeld om aan te geven of het toestel goed oplaadt, maar omdat bij MagSafe het toestel automatisch op de juiste plek ligt, is dat niet nodig. Het AirPods-vakje op de Belkin-oplaadplank heeft wel zo’n indicatielampje, maar omdat je de AirPods-case niet elke nacht oplaadt vinden we dat niet zo’n probleem.

Inventieve Apple Watch-lader

De ingebouwde Apple Watch-oplader in deze Belkin 3-in-1-lader is multifunctioneel. Je kunt het oplaadgedeelte zowel rechtop als plat gebruiken. Gebruik je hem plat, dan leg je de Apple Watch dus met het scherm naar boven op de oplader. Bij sommige bandjes (zoals het solobandje) is dat niet mogelijk. Gelukkig kun je de oplader negentig graden draaien, zodat je de Apple Watch kan opladen met het scherm naar voren. Wij laden de Apple Watch meestal op deze manier. Je hebt dan namelijk altijd zicht op de nachtklokmodus.

Dit systeem geeft je dus meer vrijheid in hoe je de Apple Watch wil opladen. Belkin heeft hiervoor ook goed gekeken naar Apple’s eigen dubbele MagSafe-lader en de vroegere Apple Watch-dock, die een soortgelijk ontwerp had. Maar Belkin heeft nog iets bedacht. Het Apple Watch-deel is in hoogte verstelbaar. Niet alle Apple Watch-modellen zijn even groot. Als je de Apple Watch wil opladen met de lader omhoog, kan de behuizing van de Apple Watch soms in de weg zitten om goed contact te maken met de oplader. Helemaal als je een Apple Watch-case gebruikt.

Aan de onderkant zit een draaimechanisme waarmee je de hoogte van de Apple Watch-oplader bepaalt. De icoontjes geven aan welke hoogte hoort bij welk Apple Watch-formaat. Er zijn drie standen: 38/40/41mm, 42/44/45mm & 38mm/40mm/41mm mét case én 42/44/45mm mét case. De oplader is verder ook geschikt voor de Apple Watch Ultra.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat je elke Apple Watch zonder problemen kan opladen en dat de snelheid optimaal is. Het Apple Watch-deel ondersteunt namelijk ook snelladen voor de Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra. Sinds wij regelmatig met de Apple Watch slapen, komt de snellaadfunctie goed van pas. In nog geen uur is de Apple Watch volledig opgeladen. Is de batterij nog voor ongeveer de helft vol, dan is je Apple Watch in minder dan een half uur weer helemaal vol.

We hebben overigens wel gemerkt dat de oplaadsnelheid verschilt, afhankelijk van hoeveel apparaten je tegelijkertijd oplaadt. Voor de hoogste snelheid laad je één apparaat tegelijk op. Gebruik je naast de Apple Watch-lader tegelijkertijd ook de MagSafe-lader, dan gaat het opladen van de Apple Watch wat langzamer.

Score 8.5 Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank €169,95 Voordelen + Strak ontwerp dat goed bij je Apple-producten past

Gecertificeerde MagSafe-lader met maximaal 15W

Apple Watch-lader ondersteunt snelladen

Apple Watch zowel plat als rechtop op te laden

Apple Watch-lader in hoogte verstelbaar Nadelen - Rubberachtige design trekt veel stof aan en is wat lastiger schoon te maken

Kabel niet zelf te vervangen

MagSafe-oplader niet geschikt voor gebruik Stand-by-functie van iOS 17

AirPods-gedeelte wat overbodig (kan ook via MagSafe)

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank

De Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank is een hele prettige oplader. De oplader ondersteunt nagenoeg alle op dit moment beschikbare oplaadtechnieken die je op Apple-producten vindt, zoals opladen met MagSafe met 15W en snelladen op de Apple Watch. Vooral het Apple Watch-gedeelte is fijn, doordat je zowel liggend als staand kan opladen én je de hoogte kan verstellen. Het is jammer dat dit niet bij het MagSafe-gedeelte kan, want door het platte ontwerp is deze oplaadplank niet geschikt voor de Stand-by-functie. Het AirPods-gedeelte is wat ons betreft wat overbodig, aangezien je daar ook gewoon het MagSafe-gedeelte voor kan gebruiken

Er zijn nog wel een paar andere kleine nadelen, maar die wegen wat ons betreft niet op tegen de voordelen van de oplader. Het strakke ontwerp en de veelzijdigheid maken de Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 oplaadplank één van onze favoriete opladers. De adviesprijs ligt echter wel wat aan de hoge kant, maar wie goed zoekt kan flink besparen bij andere winkels als Amazon. Er zijn natuurlijk talloze goedkopere alternatieven, maar die bieden vaak niet dezelfde gecertificeerde specificaties. En voor het opladen van onze Apple-producten kiezen wij toch liever voor de wat duurdere opladers.

