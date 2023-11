Het huidige herfstweer brengt je misschien niet in de stemming om een waterfles te kopen. Maar de Ringo drinkfles (voorzien van MagSafe!) is ook geschikt voor warme dranken zoals koffie en thee. Wij hebben de drinkfles meegenomen naar een gebied met hittegolf, om te kijken hoe lang drankjes koel blijven. Als je fan van Taylor Swift bent, heb je het ongetwijfeld meegekregen: in Brazilië heerste de afgelopen dagen een extreme hittegolf. De gevoelstemperatuur liep daarbij op tot 58 graden. Niet prettig, maar wel de ideale omstandigheden om deze Ringo-drinkfles te testen. Hieronder lees je onze ervaringen!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Ringo-fles is beschikbaar gesteld door de Nederlandse importeur en is onder andere verkrijgbaar bij SBSupply.

Ringo-drinkfles in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Ringo-drinkfles:

Verkrijgbaar in zwart, ivoor, oranje en staalkleur

Verkrijgbaar met 700ml of 950ml inhoud

Gewicht 700ml fles: 300 gram (leeg), 375 gram (met dop), 1075 gram (gevuld)

MagSafe-ring geschikt voor iPhone 12 en nieuwer

MagSafe Booster-ring meegeleverd voor andere smartphones

BPA-vrije materialen

Houdt drankjes 24 uur koud en 12 uur heet

Prijs ca. 60 euro

De Ringo-waterfles onder tropische omstandigheden

Design en uiterlijk Ringo-waterfles

Ringo is een waterfles die er op het eerste gezicht uit ziet als een normale drinkfles. Kantel je echter de draagring omhoog, dan krijg je een MagSafe-geschikte telefoonhouder te zien. Je kunt hier je iPhone op vastplakken en onder elke gewenste kijkhoek gebruiken. Wij hebben de variant van 700ml in de kleur ivoor getest, maar je kunt ook kiezen voor zwart, oranje of roestvrij staal. Alle onderdelen voelen robuust aan. Zo is de MagSafe-ring stevig genoeg om te gebruiken als draagring tijdens het wandelen. En de magneet zelf is op z’n beurt weer stevig genoeg om te zorgen dat je iPhone er niet vanaf valt, ook niet bij turbulentie (ook dat hebben we getest).

De makers hebben een “bekende fabrikant van laptopscharnieren” ingeschakeld om te zorgen dat de ring 90 graden te kantelen is en voldoende weerstand biedt. Het kantelen gaat daardoor wat stroef, maar heeft als voordeel dat de iPhone steeds in de juiste stand blijft staan. De ring is bovendien 360 graden te roteren en je kunt de iPhone zowel in portret- als in landschapsweergave erop plakken. Kortom: elke gewenste stand om je scherm te bekijken is mogelijk. Ook is het handig dat de iPhone-houder altijd te gebruiken is, ongeacht of de fles vol of leeg is.

Dat klinkt allemaal geweldig, maar is dat ook zo? Uiteraard hebben we dat getest. In het vliegtuig kwam de Ringo-fles meteen goed van pas om film te kijken en om regelmatig even een koele slok te nemen. Vooral bij lange vluchten wil je zelf bepalen wanneer je een drankje neemt, niet alleen op momenten dat de crew een ronde maakt. We vulden daarom na de security de Ringo-fles met koel water om onderweg te kunnen drinken. De hoeveelheid van 700 ml is dan precies goed: niet te veel waardoor de fles te zwaar wordt en niet te weinig waardoor je tijdens de vlucht al tegen een lege bodem aankijkt. Tussen het eten, slapen en drinken door kun je de fles dan gebruiken om films te kijken.

Ringo drinkfles in gebruik

Eenmaal op de plek van bestemming (Rio de Janeiro) bleek het geen enkel probleem om de inhoud de hele dag koel te houden, zelfs bij 40 graden of meer. We vulden de fles ’s ochtends met water uit de minibar-koelkast en deden daar een halve dag mee. Daarna haalden we in de supermarkt een fles koel water om de Ringo weer bij te vullen en tot ver in de avond bleef het water ijskoud. Niet lauw of koel, maar echt goed koud. De fabrikant belooft dat de inhoud 24 uur lang koel blijft en dat is geen loze belofte. Op sommige dagen kregen we de fles niet helemaal leeg en als we de volgende ochtend nog een slok namen, was de inhoud nog steeds koel. Warme dranken zoals koffie zijn ook mogelijk in deze thermosfles, maar dat hebben we niet getest omdat de geur snel blijft hangen.

De Ringo-waterfles in gebruik

Wat we wel misten is een kleinere drinkopening. De fles heeft één grote flessenhals waar je uit moet drinken. Dat is handig bij het navullen, want je hebt dan geen trechter nodig (niet lachen, maar als frequente reizigers nemen we altijd een inklapbaar siliconentrechtertje mee). De grote opening kan echter een nadeel zijn als je in de taxi even iets wil drinken. Zodra het voertuig optrekt krijg je een klets water in je gezicht. We hadden liever nog een extra afdekking met een kleinere drinkopening of een drinkslangetje gezien. Daar staat tegenover dat de wat grotere opening handig kan zijn als je de fles voor soep en andere etenswaren wilt gebruiken, mocht je dat willen.

Ook een lege drinkfles is nog steeds stabiel.

De fles zelf kan in de vaatwasser. Dat hebben we niet gedaan, aangezien dat vaak ook wel weer ongewenste geurtjes met zich meebrengt en de fles nooit echt vies wordt. Even omschudden met een druppel afwasmiddel is in feite voldoende.

Het enige wat we jammer vinden, is dat de fles een deukje heeft opgelopen toen deze uit de hand glipte op een stenen vloer. Zo’n deuk is met een roestvrijstalen fles niet te voorkomen, maar is toch jammer. Gelukkig is de fles niet kapotgegaan. Deze fles heeft geen slimme functies, zoals de eerder gereviewde HidrateSpark STEEL drinkfles, die bijhoudt hoeveel je hebt gedronken. Je zult dus zelf in de gaten moeten houden of je wel genoeg vocht hebt binnengekregen, maar dat was onder de tropische omstandigheden niet moeilijk. Toch is het jammer dat er niet iets meer in zit. Een powerbank of ander extraatje zou leuk zijn geweest.

Display content from Vimeo Click here to display content from Vimeo.

Learn more in Vimeo’s privacy policy. Always display content from Vimeo

Score 8.5 Ringo waterfles €59,99 Voordelen + Premium uitstraling

Keuze uit 2 formaten en 4 kleuren

MagSafe-ring om iPhone vast te maken

Stevige scharnier en sterke magneet Nadelen – Grote drinkopening had wel wat kleiner gekund

Geen slimme functies, er zit alleen een MagSafe-ring op

Conclusie Ringo waterfles

De stijllvolle Ringo-drinkfles houdt je drankjes de hele dag koel en heeft ook nog een dubbelfunctie omdat je je iPhone er magnetisch aan vast kunt plakken. Dat is handig in het vliegtuig of als je in de sportschool naar een workout-video wilt kijken. Je hebt altijd een statief bij de hand, wat ook handig kan zijn voor YouTube of Instagram. De fles heeft geen slimme functies; je betaalt dan ook vooral voor de productkwaliteit en die is gewoon goed. De materialen zijn premium, de constructie is robuust en je drankje blijft lange tijd koel. Dat je er ook nog je iPhone stevig op kunt vastplakken is mooi meegenomen.

Ringo waterfles kopen

De Ringo is verkrijgbaar via de fabrikant en bij winkels zoals SBSupply, die alleen het normale formaat van 700 ml in het assortiment heeft. Persoonlijk vind ik dit ook wel de beste afweging van gewicht versus inhoud. Inclusief inhoud weegt de fles dan ongeveer een kilo. Je kunt kiezen uit vier kleuren:

Zoek je meer slimme functies, lees dan onze review van de HidrateSpark-drinkfles, die kan bijhouden hoeveel je drinkt.