Netatmo heeft een nieuwe koolmonoxidemelder uitgebracht, die je 10 jaar lang beschermt tegen verstikking. Het werkt bovendien met HomeKit en in deze review vertellen we over onze ervaringen.

Vanaf juli 2022 zijn rookmelders verplicht in Nederlandse huizen. Maar met alleen een rookmelder ben je er niet. Er is ook nog een andere sluipmoordenaar: koolmonoxide. Naast bekende bronnen van koolmonoxide, zoals cv-ketels, geisers en open haarden loop je ook risico’s als je houtpellets opslaat in een afgesloten ruimte. Een CO-meter ophangen is dan een goed idee. Wij hebben de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder getest, een nieuw accessoire dat met HomeKit werkt zodat je het kunt meenemen in je automatiseringen.



Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder in het kort

Detecteert koolmonoxide (CO), geen rook of CO2

Werkt met HomeKit

Voorzien van Bluetooth en wifi

Levensduur 10 jaar

85 decibel alarm

Verkrijgbaar voor €99,99



De verpakking. De getoonde testbus is vrij prijzig en moet je elders aanschaffen voor €20-€25.

Netatmo bracht in 2017 een rookmelder uit en voegt nu een koolmonoxidemelder toe aan het assortiment.

Zelf hebben we momenteel Google Nest-rookmelders in huis. Deze hebben als voordeel dat ze twee functies hebben: ze kunnen behalve rook ook koolmonoxide detecteren. Minpunt is echter dat het standaard niet met HomeKit werkt (wel via workarounds) en dat er nog wel eens wordt beweerd dat twee losse sensoren beter zijn omdat ze een verschillende ophangplek vereisen.

Hoe zit het ook alweer met koolmonoxide?

Het advies van de Brandweer luidt om de CO-melder in een ruimte met verbrandingstoestel zo hoog mogelijk op te hangen, indien mogelijk aan het plafond. Dat is omdat de koolmonoxide bij verwarmingstoestellen zoals een CV-ketel, haard of kachel met de warme lucht opstijgt. In ruimtes zoals een slaapkamer hang je de koolmonoxidemelder op ademhoogte, op zo’n 1,5 meter. Omdat we geen brandpreventiewebsite zijn raden we je aan om verdere informatie in te winnen bij officiële bronnen.

De handleiding van de Netatmo bevat in ieder geval ook heel wat afbeeldingen om uit te leggen waar je het accessoire het best kunt plaatsen bij een recht of schuin plafond.

In ons huis bevindt de CV-ketel zich buiten in een kast op het balkon en zijn er geen open haarden of kachels, waardoor de kans op CO-verstikking vrij klein is. Hoeveel CO-melders je nodig hebt en voor welke kamers is dus een kwestie van inventariseren.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Alarm: verpakking en ingebruikname

In de verpakking van de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder vind je het accessoire zelf, bevestigingsmateriaal en een handleiding. Meer heb je niet nodig. Het handigst is om eerst met HomeKit te koppelen, voordat je bezig gaat met de installatie. Je schroeft het bevestigingsplaatje aan het plafond, draait de CO-melder eraan vast en activeert daarmee het systeem. Het bevestigingsplaatje zet namelijk bij het ronddraaien een palletje om. Met geluidsignalen en gekleurde lampjes geeft de melder aan dat ‘ie klaar is voor gebruik. Daarna zal de sensor elke minuut een groene flits geven, om aan te geven dat alles OK is.

De verbinding wordt gelegd via wifi (al zit er ook Bluetooth in) en voor gebruik met HomeKit heb je geen aparte hub nodig. Ook heb je geen andere Netatmo-spullen nodig. De fabrikant belooft dat de melder 10 jaar meegaat, een gebruikelijke levensduur voor dergelijke apparaten. Daarna zul je ze moeten vervangen omdat de metingen niet meer betrouwbaar zijn en de ingebouwde batterij leeg is.

Uiterlijk van de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder

Er zijn natuurlijk genoeg goedkopere koolmonoxidemelders. Zo zagen we deze slimme CO-melder van Smartwares, die 25 euro kost. Netatmo vraagt 100 euro en zal zich vooral moeten bewijzen met een strakker uiterlijk en slimmere functies.

Qua design zit het wel goed. Je krijgt een neutraal vierkant kastje, dat eruit ziet alsof twee platen op elkaar zijn geplakt. Daartussen zit een strook geperformeerd metaal, ongetwijfeld om het schadelijke gas goed te laten binnendringen en als rooster voor het alarmgeluid. Binnenin zit een luid alarm van 85 decibel, vergelijkbaar met een bladblazer op korte afstand. Genoeg om je te attenderen op gevaar.

Er is een aantal alternatieven, zoals de eerder genoemde Nest Protect. Daarbij heb je keuze uit modellen met stroomdraad of batterij (AA), die je elke vijf jaar moet vervangen. Daarnaast maakt het Poolse bedrijf Fibaro ook een CO-meter, een glimmend rond apparaat dat bijna 100 euro kost en daarmee in dezelfde prijsklasse zit. Het uiterlijk van de Netatmo spreekt ons meer aan door het matte design en het feit dat er maar één tekstje en één knop zichtbaar is. Andere hedendaagse koolmonoxidemelders vind je hier.

Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder in gebruik

De Netatmo voert periodiek een zelftest uit om eventuele problemen met de hardware te detecteren. Bang voor een lege batterij hoef je ook niet te zijn. Die gaat immers 10 jaar mee en mocht de batterij toch bijna leeg zijn dan krijg je een melding.

Daarnaast zal Netatmo ook een notificatie via wifi sturen als er tijdens jouw afwezigheid CO wordt gedetecteerd. Dit kan nuttig zijn als er iemand thuis is die niet zelf ramen en deuren kan openen, zoals een persoon met handicap of een huisdier. Professionele installatie is bij deze melder niet nodig: wie twee schroeven in de muur kan draaien kan deze Netatmo installeren. Vervolgens koppel je met HomeKit en eventueel de Netatmo-app.

Je kunt het accessoire meenemen in automatiseringen. In ons geval zouden we automatisch de Velux-kantelramen (met smart home-aansturing) kunnen openen als het CO-gehalte te hoog wordt. Een te hoog CO-gehalte is in ons geval vrij zeldzaam omdat we weinig verbrandingsapparaten in huis hebben. In dat geval zouden we ook even handmatig of via de Woning-app de ramen kunnen openen.

Om te testen of de melder goed werkt schaften we hiervoor een speciaal testbusje aan (ca. 23 euro) waarmee je dit kunt checken. Voordat we een filmpje konden maken was de spuitbus al leeg, ook al gaf de verpakking aan dat het voldoende is voor 150 keer spuiten. Vandaar even geen Instagram-filmpje als ‘bewijs’.

Dankzij de slimme functies en ondersteuning voor HomeKit, kun je de CO-melder ook koppelen aan andere HomeKit-accessoires. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van je slimme verlichting in een bepaalde kleur zodra het alarm af gaat. Dat is bijvoorbeeld ‘s nachts wel zo handig, zodat je niet in alle paniek zelf het licht aan hoeft te doen.

Vanaf nu hebben we geen omkijken meer naar het apparaat en zou alles vanzelf moeten gaan: status-checks, batterijwaarschuwingen en natuurlijk een waarschuwing in het geval er een te hoge concentratie CO is. Dat is mooi, maar we hadden toch liever nog wat extra’s gezien voor deze (toch wel vrij hoge) prijs. Netatmo had er bijvoorbeeld een temperatuursensor en andere luchtsensoren in kunnen stoppen, zodat je in de ruimte waar de cv-ketel hangt geen extra klimaatsensor nodig hebt.

Score 7.5 Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder 99,99 Voordelen + Werkt met HomeKit

Neutraal uiterlijk

Werkt op batterij, gaat 10 jaar mee

Voert automatische hardware-check uit Nadelen – Heb je wel een slimme uitvoering nodig?

Ik had liever nog wat extra sensoren gezien, bijvoorbeeld temperatuursensor

Conclusie Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder met HomeKit

Een CO-melder is een noodzakelijk kwaad en moet niet te veel opvallen. De Netatmo Koolmonoxidemelder voldoet daaraan. Hij heeft een neutraal uiterlijk en kan daardoor redelijk onopvallend aan het plafond of boven een verbrandingsapparaat worden geplaatst. Wel jammer is dat hij een heel ander uiterlijk heeft dan de rookmelder van Netatmo. Je zult ze niet vlak naast elkaar hangen, maar soms wel in dezelfde ruimte.

Tijdens de ingebruikname en het testen heb ik me wel afgevraagd of je nou echt een slimme variant nodig hebt. Die is een stuk duurder, terwijl het een apparaat is dat je maar zelden actief gebruikt en ook nauwelijks zult meenemen in automatiseringen. Om jezelf te beschermen tegen verstikking heb je eigenlijk voldoende aan een ‘domme’ CO-melder die je tijdig met een luid alarm waarschuwt dat je de benen moet nemen.

Het belangrijkste pluspunt van een slimme variant is dat je ook meldingen krijgt als je niet thuis bent en dan maatregelen kunt nemen om de kamer te luchten. Een ander pluspunt is dat het systeem je regelmatig op de hoogte houdt dat de hardware-check succesvol is verlopen – een geruststellende gedachte. Een ‘domme’ melder zal dat niet doen en zal je alleen met piepjes waarschuwen bij een bijna-lege batterij. Heb je wat meer geld over voor gemak, dan kost het je uiteindelijk maar 10 euro per jaar.

Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder kopen

Deze Netatmo CO-melder is verkrijgbaar bij diverse winkels, waaronder Coolblue. Je betaalt rond de 100 euro.