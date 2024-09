Het is tijd voor IFA 2024 en dat betekent dat er vanuit Berlijn extra veel aankondigingen komen. Nanoleaf grijpt de beurs aan om de nieuwe Nanoleaf Blocks te introduceren, een systeem van verschillende lichtpanelen die je met elkaar kunt combineren. Er zijn Square-lichtpanelen in twee maten, een Textured Square met 3D-patroon, Light Pegboards waar je een koptelefoon of gamecontroller aan kunt vastmaken en Shelves om bijvoorbeeld plantjes op te zetten. Je kunt de panelen op allerlei manieren aan de muur hangen. Nieuw is dat ze meer functies bieden dan alleen verlichting, omdat je er accessoires mee kunt ophangen of verzamelobjecten kunt uitlichten.

Nanoleaf Blocks: egaal verlicht

Vergeleken met de al bestaande Nanoleaf Squares zijn de vernieuwde vierkante lichtpanelen steviger, dikker en hebben ze een naadloze verlichting van rand tot rand. De donkere hoeken en lichtvlekken die je bij de eerdere modellen wel zag, zijn nu verdwenen. Dit zorgt voor een egale, diffuse verlichting over het gehele paneel. Je kunt de kleine en grote Squares met elkaar combineren tot allerlei ontwerpen. Ze zijn bovendien compatibel met de eerder verschenen Shapes en Elements.

Nanoleaf Blocks in een gamekamer

De Textured Square heeft een geometrische vorm waardoor een 3D-effect ontstaat, zoals op de foto hierboven te zien is (de twee buitenste panelen). Het Pegboard en Shelf moeten met schroeven aan de muur worden bevestigd, omdat plakstrips het gewicht niet kunnen dragen als je er iets aan hangt. Het Pegboard kan vervolgens worden gebruikt om controllers, koptelefoons, toetsenborden en andere accessoires weg te hangen, terwijl op de Shelves kleine voorwerpen neer te zetten zijn.

De Square, Textured Square en Light Pegboard zijn allemaal even groot en kunnen worden aangevuld met de kleinere vierkanten. Nanoleaf heeft de aanraakfunctionaliteit bij de Blocks verwijderd, zodat de panelen niet reageren als je erop drukt. De panelen hebben wel fysieke knoppen voor het bedienen van helderheid en scènes. Blocks maken verbinding via wifi en zijn compatibel met Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. Matter-ondersteuning is gepland, maar nog niet aanwezig. Het bedrijf wacht daarmee totdat dynamische verlichtingsscènes in Matter worden ondersteund.

Dit Combo XL-pakket kost 225 euro

Een Nanoleaf Squares Smart Kit met zes panelen kost €180,- en een Combo XL Smarter Kit met grote en kleine vierkanten, Pegboard en Shelf gaat €225,- kosten. Er zijn uitbreidingspakketten vanaf €26,- per stuk. De eerste leveringen vinden plaats in oktober 2024.

Nanoleaf permanente buitenverlichting

Nanoleaf introduceerde ook de nieuwe Matter Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights, die bedoeld zijn om het hele jaar door te blijven hangen. Het gaat om 30 los aanstuurbare ledlampjes in een slinger van 15 meter lengte. Ze kunnen witte tinten, kleuren, animaties en patronen weergeven. De lampjes zijn weerbestendig dankzij een IP-rating van respectievelijk 67 en 65. De lampen zijn te gebruiken als feestelijke decoratie, maar ze kunnen ook scènes en automatiseringen aan. Nanoleaf zegt dat het montagesysteem eenvoudig is en dat de kabels netjes worden afgedekt voor een strakke uitstraling. Deze buitenverlichting konden we nog niet in de Europese Nanoleaf-shop vinden, maar reken op een prijs van zo’n €200 voor een lengte van 15 meter. Een huis zoals op de foto hieronder gaat dus al snel richting de €1.000-1.500 kosten.

De Nanoleaf Permanent Outdoor Lights weerspiegelen misschien niet helemaal de Europese smaak

Nanoleaf Sense+ Smart Switch

Wie het liever subtiel houdt kan ook kiezen voor de nieuwe schakelaar van Nanoleaf, waarmee je je slimme verlichting kunt bedienen. De schakelaar bevat bewegings- en daglichtsensoren om de verlichting automatisch aan te passen. Daarnaast zijn er twee knoppen die je naar eigen inzicht kunt instellen. Hiermee zijn zes verschillende acties nodig. Verder zijn er fysieke knoppen voor het aanpassen van de helderheid. Het is voor het eerst dat Nanoleaf een tegenhanger uitbrengt voor de Philips Hue-schakelaars en knoppen, die inmiddels in meerdere varianten verkrijgbaar zijn.

Met de Sense+ kun je handsfree je verlichting bedienen. De lampen gaan aan als je de kamer binnenkomt en gaan uit wanneer je weggaat. Daarnaast kun je de verlichting regelen op basis van het tijdstip van de dag. Hij kost €30,- en is nu in pre-order te bestellen in de Europese shop.

Nanoleaf Orchestrator in de desktopsoftware

Tot slot krijgt de Nanoleaf Desktop App nu de nieuwe functie Orchestrator, waar we al eerder over schreven. Dit zorgt ervoor dat muzieknummers realtime herkend worden, waarna de lampen reageren met bijpassende animaties. Het maakt direct verbinding met de audiobron, terwijl Nanoleaf’s eerdere muziekmodule via een speakertje meeluisterde. Orchestrator heeft als voordeel dat storende omgevingsgeluiden geen invloed hebben op de animaties. Dus een buurman met een drilboor of een blaffende hond zal geen lichteffecten veroorzaken. Ook kun je gebruik maken van visualisaties en soundscapes, zoals een oceaan of een knappend haardvuur. De Orchestrator-functie is als betafunctie te vinden in de Nanoleaf Desktop App, terwijl de Soundscapes in oktober beschikbaar komen.