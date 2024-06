Vorig jaar kondigde Apple het DockKit-framework voor iOS 17 aan, waarmee een gemotoriseerde iPhone-dock aangestuurd kan worden. Veel mensen zullen de aankondiging alweer zijn vergeten, voornamelijk omdat er nog geen geschikte hardware beschikbaar was. Dat is er ondertussen wel: de Belkin Auto-Tracking Stand Pro. Deze zorgt ervoor dat je altijd in beeld bent tijdens videogesprekken. Met andere woorden: je krijgt hiermee een soort Center Stage op de iPad en Mac. De camera beweegt mee als jij beweegt. En komt er een tweede persoon de kamer binnen, dan zorgt de camera dat alle personen in beeld zijn. Hoe werkt het en klinkt het net zo handig als Belkin belooft? We hebben het getest en in deze review lees je al onze ervaringen!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in april t/m juni 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De Belkin-dock is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Belkin Auto-Tracking Stand Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin Auto-Tracking Stand Pro:

Gemotoriseerde iPhone-dock

Eerste commercieel verkrijgbare dock die met DockKit werkt

Hoogte ca. 21,5 cm

Draait 360 graden mee en kan 90 graden kantelen voor de juiste opnamehoek

Stille motor voor bijna geruisloze werking

iPhone opladen op 15 Watt bij aangesloten voedingsadapter

Interne batterij voor 5 uur gebruik zonder voedingsadapter

Koppelen via NFC

Kabel van 1,5 meter en voedingsadapter meegeleverd

Ook op statief te bevestigen

Geschikt voor iPhone 12 en nieuwer

Prijs: €179,99 via Amazon (momenteel in de aanbieding voor €161,88)

Belkin had al een auto-tracking dock

Het zal niemand verbazen dat juist Belkin de eerste fabrikant is die met een dergelijk accessoire op de proppen komt. Sterker nog: Belkin introduceerde in 2021 al een magnetische dock met gezichtstracking voor de iPhone. Deze heette destijds de Belkin Face Tracking Magnetic Phone Mount en kostte $65. Hij werkte met een in eigen huis ontwikkelde Belkin-app.

Tegenwoordig is deze dock voor €30,- verkrijgbaar, maar hij werkt waarschijnlijk een stuk minder goed dan deze nieuwe variant met DockKit. We kunnen ons voorstellen dat Apple en Belkin na de release van deze dock in gesprek zijn gegaan om de gezichtstracking naar een hoger niveau te tillen.

Het eindresultaat mag er zijn: een gemotoriseerde Belkin-dock, die niet alleen gezichten kan volgen, maar ook complete personen en dieren, inclusief houding en beweging. Voorzover wij weten zijn er geen andere fabrikanten mee bezig, dus mocht je geïnteresseerd zijn in een dergelijke dock, dan ben je voorlopig op Belkin aangewezen.

Het voordeel van DockKit is dat alles door de software wordt geregeld en dat de iPhone het zware werk doet. Daardoor kan de dock zelf goedkoper worden uitgevoerd, omdat hij geen complexe sensoren of chips hoeft te bevatten. Goedkoop is overigens maar relatief, want met een adviesprijs van €179,99 zit deze dock in de wat duurdere prijsklasse. Bij de Apple Store betaal je zelfs twee tientjes meer!

Bekijk ook Apple DockKit brengt een soort Center Stage naar de iPhone Apple geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om personen te volgen met de iPhone-camera. Dankzij DockKit wordt het mogelijk gemotoriseerde iPhone-docks aan te sturen, die ervoor zorgen dat personen en huisdieren altijd in beeld zijn. Ook geschikt als babysitter-camera?

Design van de Belkin Auto-Tracking Stand Pro

De dock bestaat uit een verzwaarde voet met daarop een standaard met MagSafe-houder. Aan de achterkant bevindt zich een aan/uitknop en aan de onderkant vind je 1/4-inch schroefdraad voor een extern statief. Achterkant en voorkant zijn trouwens relatief, want deze stand kan 360 graden ronddraaien. Toen ik na een tijdje gebruik me verbaasde waarom de stroomaansluiting aan de voorkant zit, realiseerde ik me dat dit bij het uitpakken niet zo was. De stand was ondertussen 180 graden om z’n as gedraaid.

Qua uiterlijk verschilt deze Belkin Auto-Tracking Stand Pro niet eens zo veel van de Belkin BoostCharge Pro Qi2 oplader, die we eerder gereviewd hebben. Alleen is MagSafe-standaard niet inklapbaar en is de voet bij deze stand een stuk groter. Dit komt natuurlijk omdat er ruimte moet zijn voor de motor en andere elektronica.

Met een hoogte van 21,5 cm is de Belkin Stand Pro wel iets hoger dan de gemiddelde MagSafe-stand. Je stopt deze Belkin Auto-Tracking Stand Pro dan ook niet zomaar in je rugzak. Hij zal meestal thuis op je bureau blijven staan, of op de plek waar je je video-opname wil maken. Deze dock is vooral handig voor contentmakers die tijdens een opname goed in beeld willen zijn, of mensen die veel videobellen en tijdens het praten wat beweeglijk zijn.

De stand heeft nog twee andere bijzonderheden. Als de stroomkabel is aangesloten, dient hij als een normale MagSafe-gecertificeerde oplader met een vermogen van 15 Watt. Maar er zit ook een interne batterij in, die ervoor zorgt dat je de stand ook zonder stroomkabel kunt gebruiken. De iPhone wordt daarbij niet opgeladen, maar de batterij kan wel 5 uur lang de motor van stroom voorzien zodat je ook buitenshuis kunt filmen. Denk daarbij aan het filmen van een dansoptreden of een skateboard-stunt.

Je kunt deze stand dus niet als powerbank voor onderweg gebruiken (nog even afgezien van de onpraktische vorm), want de interne batterij is alleen bedoeld voor het aansturen van de motor. Meenemen is sowieso onhandig, want hij is vrij groot en zwaar. Als je hem goed inpakt kun je de stand meenemen naar buiten, om bijvoorbeeld een dansje op te namen. Voor het filmen van een concert is de stand wat onhandig – en het ziet er bovendien wat raar uit.

Onderkant van de stand. Ik dacht eerst dat dit een grote sticker was, maar het bleek een beschermlaag voor de opdruk aan de onderkant. Zoals je ziet kun je ook een statief bevestigen.

Instellen van de Belkin Stand Pro

In de doos vind je de dock, een usb-c kabel van 1,5 meter en een stroomadapter. Wil je deze Belkin-stand als gewone oplader gebruiken, dan is het heel simpel: je plakt de iPhone op de MagSafe-schijf en het opaden start meteen. Wil je echter de volgstand gebruiken, dan zul je moeten koppelen. Hiervoor tik je met de iPhone tegen het NFC-logo op de voet. Er verschijnt dan een configuratiescherm, dat vergelijkbaar is het met koppelen van AirPods. NFC wordt alleen gebruikt om de koppeling te maken, want daarna neemt de Bluetooth-verbinding het over.

Zodra de Belkin Stand Pro is gekoppeld is het verdere gebruik eenvoudig. Je plakt de iPhone op de MagSafe-schijf en opent een video-app en begint te bewegen. De houder draait vanzelf mee en volgt je door de kamer. Als je opstaat of bukt, kantelt de houder mee zodat je in beeld blijft. Hij kan 90 graden kantelen: ongeveer 20 graden naar beneden en 70 graden omhoog. Als de stand in volgmodus staat knipperen de ledjes aan de voorkant. Maar je merkt het ook meteen omdat je het motortje steeds hoort zoemen. Dit geluid is heel subtiel en is niet storend tijdens het voeren van een videogesprek.

Het koppelen van de dock werkt met NFC. Het tracken werkt daarna alleen in videostand (dus niet bij het maken van een foto, zoals op de rechter afbeelding).

Het instellen van de Belkin-stand werkte bij het uitpakken goed. De iPhone en de stand herkenden elkaar meteen met NFC en de tracking ging meteen van start. Op latere momenten ging dat wat lastiger. Zeker als je een videocall binnenkrijgt en snel naar je bureau rent om het gesprek aan te nemen, is het een heel gedoe om de stand werkend te krijgen. Het lukt niet onmiddellijk en je zult aan je gesprekspartner moeten vragen om nog even een minuutje te wachten om naar jouw gekluns te kijken.

Belkin Stand Pro in gebruik

Als de stand gekoppeld is, werkt hij erg goed. Hij houdt moeiteloos rekening ermee als een tweede persoon in beeld verschijnt. En omdat de stand 360 graden kan draaien kun je hem in het midden van de tafel zetten en vervolgens door de kamer lopen. Loop je rondom de tafel, dan volgt de stand je ook gewoon. Dit gaat nog een stuk verder dan Center Stage op een iPad, waarbij je de iPad zelf zal moeten meedraaien. De Belkin-stand kan ook snelle beweging bijhouden en probeert je altijd te volgen. Een geel kader rondom het gezicht van de persoon laat zien dat het volgen goed werkt. Zijn er meerdere personen in beeld, dan volgt Belkin in eerste instantie de persoon waarop is scherpgesteld. Ga je uit beeld, dan kijk de stand of er op een andere persoon kan worden ingezoomd.

Voor de persoon aan de andere kant levert het een rustig beeld op. Het is niet zo dat de camera wild heen en weer beweegt tussen verschillende personen of een plotselinge ruk opzij maakt als je even beweegt. Het wekt meer de indruk alsof je een persoonlijke cameraman/vrouw hebt ingehuurd, die je voortdurend in beeld houdt. De stand probeert je ook niet altijd in het midden van het frame te houden; hij begint pas te bewegen als je wat meer richting de rand van het beeld komt. Dat dit goed werkt, is de danken aan Apple’s DockKit, die de daadwerkelijke tracking regelt.

Behalve dan wanneer het niet werkt. Toen we een teamoverleg wilden doen en daarbij even de Belkin-stand tevoorschijn pakten, zakte de Belkin in een depressiestand met het kopje omlaag. Hij was daar ook niet meer uit te krijgen, waardoor we het overleg maar zonder Belkin hebben voortgezet.

Overigens kan de stand ook handmatig worden bijgedraaid, maar Belkin raadt aan om dat alleen te doen als de trackingmodus is uitgeschakeld. In onze situatie was de stand echter niet meer tot actie te bewegen. Wil je een gesprek voeren met de Belkin Stand Pro, dan is het handig om vooraf even te checken of de koppeling en tracking goed werkt, zodat je geen knullige indruk achterlaat bij je gesprekspartner.

Belkin Auto-Tracking Stand Pro in gebruik: werkt ook met de camera aan de achterzijde.

De Belkin Auto-Tracking Stand Pro werkt met de Camera-app op de iPhone, maar ook met FaceTime, Zoom en Microsoft Teams. Je kunt zelfs de karaokefunctie van Apple Music in combinatie met de Apple TV gebruiken, zodat je door de kamer kan lopen tijdens je optreden. DockKit is dus veelzijdiger dan Center Stage, waarbij je een kijkhoek van maximaal 180 graden hebt en alleen de frontcamera kunt gebruiken. Toegepast in een stand zoals die van Belkin kun je 360 graden rondkijken en zowel de front- als backcamera gebruiken voor tracking, waarbij je de camera koppelt aan een Mac of Apple TV. Hiermee krijg je een enorm aantal toepassingen tot je beschikking. De video starten, zoomen en stoppen kan vanaf je Apple Watch, al zul je voor het activeren van de volgstand wel naar de Belkin-stand moeten lopen om op een fysieke knop te drukken.

Het mooie is ook dat het werkt met bijna elke (video-)app. Ontwikkelaars hoeven hun apps niet aan te passen voor DockKit. Wel is het mogelijk dat ontwikkelaars speciale DockKit-functies aan hun apps toevoegen, om bijvoorbeeld de volgsnelheid en andere eigenschappen aan te passen. Doet een ontwikkelaar dit niet, dan krijg je gewoon de standaardinstellingen die Apple voor DockKit heeft gekozen en die zijn helemaal prima.

Een ander pluspunt is dat de Belkin Stand Pro het mogelijk maakt om de camera aan de achterkant vaker te gebruiken. Normaal is dat lastig, omdat je niet kunt zien of je wel goed in beeld bent. De camera aan de achterkant levert beelden van betere kwaliteit, maar je hebt er niets aan als blijkt dat je gezicht nét buiten beeld is. De Stand Pro lost dat op door altijd je gezicht te tracken, zodat jij je alleen druk hoeft te maken over je verhaal. Behalve voor videogesprekken is de Stand Pro ook te gebruiken voor een professioneel ogende presentatie, waarbij de camera meebeweegt als je bijvoorbeeld het presenteren van een kookprogramma of het geven van een workshop (met of zonder publiek) waarbij je jezelf filmt. Je kunt de Belkin koppelen met 16 verschillende iPhones, zodat je het ook op kantoor kunt gebruiken met meerdere collega’s. DockKit herkent welke iPhone op de lader hangt.

Score 7.7 Belkin Auto-Tracking Stand Pro €179,99 Voordelen + Center Stage op de iPhone!

Gemakkelijk te koppelen en in gebruik te nemen

Handig voor content creators en mensen die veel videobellen

Ingebouwde batterij met 5 uur gebruik

MagSafe-bevestiging

Werkt met vrijwel elke video-app, zonder aanpassingen Nadelen - Redelijk prijzig

Groot en zwaar ten opzichte van andere stands

Niet snel te activeren als je al in gesprek bent

Geen support voor foto's

Conclusie Belkin Auto-Tracking Stand Pro

Deze Belkin-stand is een relatief duur accessoire en dat komt door de aanwezigheid van een motor en andere geavanceerde hardware. Ook de samenwerking met Apple om de eerste officiële DockKit-stand uit te kunnen brengen, zal wat geld hebben gekost. Het resultaat is een iPhone-houder die je automatisch volgt waardoor allerlei nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Dit is niet een houder die iedereen nodig heeft. Je moet er echt een toepassing voor hebben, zoals jezelf filmen tijdens het geven van een presentatie. Dat scheelt weer het inhuren van een cameraman/vrouw of het inschakelen van je partner. In plaats van een statisch beeld krijg je een mooi volgeffect, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. En als je bedenkt dat een normale Belkin MagSafe-stand ook al snel rond de 100 euro kost, dan zijn de paar tientjes extra voor deze functie wel iets om overheen te stappen. Voor het voeren van videogesprekken met je moeder is het misschien wat overdreven. In dat geval kun je beter een iPad met Center Stage erbij pakken (als je die hebt).

Belkin Auto-Tracking Stand Pro kopen

De Belkin Auto-Tracking Stand Pro is bij de Apple Store te koop, maar daar betaal je een stuk meer: Apple rekent er €199,99 voor terwijl je bij Amazon normaal gesproken €179,99 kwijt bent. Op dit moment geldt er zelfs een kortingsactie waardoor je maar €161,88 betaalt. Bepaal dus zelf wat je belangrijk vindt: persoonlijke aandacht van een medewerker in de Apple Store of thuis laten bezorgen zonder gesprekje. Wat het verschil in adviesprijs verklaart is me niet helemaal duidelijk; Belkin heeft maar één versie van deze stand uitgebracht en die in de Apple Store is niet anders of beter.

Zoek je iets goedkopers, dan zijn er wel 360 graden draaiende selfie-statieven te koop, die meestal als TikTok-hulpmiddel worden aangeprezen, maar die hebben we niet kunnen testen. Dit zijn vaak knock-offs van de Belkin-stand uit 2021 en die werken dus niet met DockKit.