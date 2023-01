[CES2023] Nanoleaf Skylight: lichtpanelen voor het plafond

Nanoleaf Skylight

Nanoleaf kennen we van de lichtpanelen die je (vooral) aan de wand bevestigd. De nieuwe Nanoleaf Skylight is echter bedoeld om aan het plafond te hangen. Je kunt er meerdere combineren, in verschillende patronen. Ze ondersteunen ook alle slimme functies, zoals dynamische lichtscenes en muziek visualiseren. De kleurtemperatuur, helderheid en kleuren zijn allemaal aanpasbaar. Je zult nog wel even moeten wachten, want ze komen pas in het derde kwartaal van 2023 op de markt.



Volgens Nanoleaf zijn dit de eerste modulaire plafondlampen. Eerder bracht IKEA al de Floalt-lichtpanelen uit en ook bij andere smart home -merken vind je wel rechthoekige plafondlampen, maar daarbij gaat het altijd om één lamp. Bij Skylight kun je je eigen patroon ontwerpen, afgestemd op de vorm van de kamer. Verdere details zijn nog schaars. Zo is niet bekend hoe de stroomvoorziening van de Skylight-panelen is geregeld. Bij eerdere Nanoleaf -producten moest je een stekker in het stopcontact steken, maar mogelijk is bij deze plafondlampen gekozen voor een draad.

Skylight kan functioneel wit licht vertonen als je wilt werken maar kan ook overschakelen op een gezellige tint, later op de avond. Je zou deze panelen in de hal kunnen ophangen, of in de keuken. De plafondpanelen doen ook dienst als Thread Border Router en hebben ingebouwde Sense+ sensoren (daarover later meer). Ze zijn bovendien geschikt voor Matter, zodat ze met bijna elk smart home-protocol werken.

Nanoleaf Sense+

Naast de lichtpanelen werkt Nanoleaf ook aan een serie accessoires voor Sense+. Dit is een nieuwe oplossing om de lampen makkelijker te kunnen bedienen. Ze hebben ingebouwde bewegings- en lichtsensoren om beweging en lichtomstandigheden te meten. Op basis daarvan kun je automatiseringen uitvoeren of scenes activeren. Dit scheelt weer de aanschaf van een losse bewegingssensor. Het gaat om de Smart Light Switch, Wireless Smart Light Switch, en Nala Learning Bridge. Al deze accessoires worden rechtstreeks op de stroomkabel aangesloten en zijn geschikt voor Matter en Thread. Ze werken samen met Nanoleaf’s nieuwe Nala Automations Learning Assistant om het gedrag van de gebruiker te leren kennen. Ook kun je hiermee persoonlijke automatiseringen maken. Nala kan bijvoorbeeld voorstellen om de lampen aan en uit te doen, de kleuren en de helderheid aan te passen en meer, gebaseerd op wat jij normaal gesproken doet.

Tot slot gaat Nanoleaf nog nieuwe Essential Bulbs en Lightstrips uitbrengen, die geschikt zijn voor Matter. Voor de tv is er een 4D Smarter Kit, waar we in een apart artikel nog iets over schrijven. Meer informatie over de aankondigingen vind je op de website van Nanoleaf.