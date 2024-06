Belkin heeft een nieuwe reeks powerbanks met Qi2, die uitsluitend in de Apple Store te koop zullen zijn. Ze zijn verkrijgbaar in vijf kleuren en wij hebben de gouden variant alvast getest. In deze review lees je over onze ervaringen!

We hebben de magnetische powerbank van Belkin eerder al eens gereviewd. Destijds was hij alleen verkrijgbaar in zwart of wit en had geen MagSafe-certificering. Dat is bij deze nieuwe powerbank ook niet het geval, maar hij heeft wel iets nieuws. Dit is een Qi2-product en is dus ook geschikt voor het magnetisch opladen van Android-toestellen die Qi2 ondersteunen. Dergelijke Android-toestellen zijn er nog niet zoveel, dus het is logisch dat Belkin voor de verkoop van deze nieuwe Qi2 powerbank heeft gekozen voor een exclusieve samenwerking met Apple. De BoostCharge Pro Magnetic Power Bank met Qi2 is dan ook alleen verkrijgbaar in de Apple Store. Wij hebben de 5K-versie getest, met een capaciteit van 5.000 mAh.

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag. De test is uitgevoerd in juni 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De powerbank is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Belkin Qi2-powerbank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank:

Verkrijgbaar in vijf kleuren

Capaciteit: 5K (5.000 mAh) of 10K (10.000 mAh)

Werkt met Qi2

Laadvermogen draadloos: max. 7,5 Watt

Laadvermogen via usb-c: max. 15 Watt (voorheen 10 Watt)

Geschikt voor iPhone 12 en nieuwer

Ingebouwde kickstand

Power pass-through voor gelijktijdig opladen via usb-c-poort

Levert 16 tot 35 uur extra gebruiksduur

Verkrijgbaar voor €59,99 (5K) en €99,99 (10K)

Nu al te koop bij de Apple Store

Design Belkin Qi2 powerbank

Het eerste wat opvalt zijn de nieuwe kleuren van deze Belkin-powerbank. De kleurkeuze is per land verschillend. Hij is in de Nederlandse Apple Store verkrijgbaar in de kleuren blauw, roze, groen, zand en zwart, maar in een beperkt aantal landen is ook een gouden versie verkrijgbaar. Dit is de kleur die wij hebben getest en die alleen verkocht zal worden in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Wil je dolgraag de gouden variant, dan zul je dus af moeten reizen naar Apple Store in één van deze landen. Dat Apple deze kleurige accessoires verkoopt is op zich opmerkelijk, want meestal zijn dergelijke accessoires alleen in zwart en wit uitgevoerd. Bij Belkin is wit de opvallende afwezige.

Vooral de groene versie valt op, omdat de overigen kleuren vrij neutraal zijn. Voor mensen die een knalkleur kiezen is het een logische keuze maar persoonlijk zouden we liever voor blauw, zand of zwart kiezen. De gouden versie die we hebben getest is gelukkig ook nog redelijk neutraal en niet te protserig.

Wat ik wel jammer vind, is dat de kickstand – toch een van de grote pluspunten van deze powerbank – altijd in een afwijkende kleur is uitgevoerd. Dat geldt trouwens voor alle varianten, behalve de zwarte. Die heeft wel een donkergrijze kickstand in combinatie met een zwarte behuizing.

De powerbank is zodanig ontworpen dat de camera niet in beeld komt. Op de iPhone 13 Pro op de foto hieronder past het precies. Maar we hebben ook getest met een iPhone 15 Pro, die wat langer is. De iPhone leunt dan iets meer achterover, maar niet op een storende manier.

De kickstand maakt deze powerbank een stuk veelzijdiger. Meestal is een powerbank een onhandig blok dat aan je iPhone hangt. De komst van magnetische powerbanks heeft dat wel verbeterd, maar het is nog steeds relatief lomp en zwaar. Bij deze Belkin-powerbank heb je daar geen last van: hij is relatief licht en als je de kickstand gebruikt hoef je de iPhone niet meer in de hand te houden tijdens het videobellen en andere activeiten. Je kunt de powerbank in portret- en landschapsweergave neerzetten en de iPhone er in staande of liggende stand aan vast plakken, om bijvoorbeeld een filmpje te kijken. Op een vliegtuigtafeltje heb je er veel gemak van. Dit was ook al zo bij de eerder geteste magnetische powerbank van Belkin, maar deze nieuwe variant heeft nog een extra pluspunt: ondersteuning voor Qi2.

Belkin powerbank met Qi2 in gebruik

Terwijl de eerdere variant in staat was om je iPhone op maximaal 10 Watt op te laden, is dat bij deze nieuwe powerbank verhoogd naar 15 Watt. Dit is te danken aan het feit dat nu Qi2 wordt ondersteund. Dit is een algemenere variant van MagSafe, die ook geschikt is voor Android-toestellen. Om van de 15 Watt te kunnen profiteren moet je wel een iPhone 12 of nieuwer hebben en een kabel aansluiten. Dankzij power pass-through worden zowel de powerbank als de aangesloten apparaten daarbij opgeladen.

Het opladen gebeurde vrij vlot tijdens het testen. Op de 15 Watt Qi2-lader konden we in ongeveer twintig minuten een volledig lege iPhone opladen van 0% tot 25%. Toen we vervolgens doorgingen met laden, ging het vanaf 25% nog iets efficiënter waardoor we na twintig minuten al op 70% zaten. Dat is voldoende om met een gerust hart de deur uit te gaan om uit eten te gaan of ergens een drankje te gaan doen.

De powerbank heeft maar één (usb-c)-poort, dus het is niet zomaar mogelijk om meerdere apparaten erop aan te sluiten. Maar we ontdekten iets handigs: als je de ene iPhone op de Qi2-lader legt en een andere op de usb-c-poort aansluit kun je ze beide tegelijk laden. Het gaat dan uiteraard wel een stuk langzamer. Beide laden dan op een vermogen van 5 Watt.

Kies je voor de duurdere 10K powerbank, dan kun je maar liefst drie apparaten tegelijk opladen. Deze beschikt namelijk over een geïntegreerde usb-c-kabel en heeft daarnaast een usb-c-poort en een draadloze oplader aan boord.

5K powerbank specs:

Tot 16 uur extra batterijduur (gemeten met iPhone 15)

Verkrijgbaar in zwart, groen, zand, roze, blauw en goud

7,5 Watt bij draadloos opladen

12 Watt bij opladen via de usb-poort

15 Watt als powerbank is aangesloten op stroomnet

Bij opladen van twee apparaten: 5 Watt elk

Prijs €59,99

10K powerbank specs:

Tot 35 uur extra batterijduur (gemeten met iPhone 15)

Alleen verkrijgbaar in zwart

Heeft geïntegreerde usb-c-kabel

7,5 Watt bij draadloos opladen

12 Watt bij opladen via usb-poort

15 Watt als powerbank is aangesloten op stroomnet

20 Watt bij opladen via geïntegreerde kabel

Prijs €99,99

Belkin heeft ook een het milieu gedacht: deze powerbanks zijn 100% plasticvrij verpakt en bestaan voor 72% uit post-consumer recycled materials (PCR). Met name de buitenkant waar de kickstand is bevestigd, is gemaakt van gerecycled materiaal.

Score 8.8 Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank Vanaf €59,95 Voordelen + Handige kickstand voor videobellen en videokijken

Twee of drie apparaten tegelijk opladen

Werkt met Qi2

Supersnel opladen op 15 Watt

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Zowel staand als liggend te gebruiken Nadelen - Kickstand in afwijkende kleur is minder mooi

Geen extra poorten

Alleen verkrijgbaar bij Apple Store, dus reken niet op koopjes

Conclusie Belkin BoostCharge Pro powerbank met Qi2

We waren al enthousiast over de vorige Belkin BoostCharge Pro powerbank. Dit product kreeg het rapportcijfer 8,5. Bij de vernieuwde powerbank met Qi2 moeten we dit cijfer wel wat ophogen: hij biedt namelijk nét iets meer door de support van Qi2. Het opladen is een stuk sneller en je hebt keuze uit veel meer kleuren. Verdere eigenschappen zijn hetzelfde gebleven: hij is zowel in portret- als in landschapsweergave te gebruiken en dat geldt ook voor de iPhone. Powerbanks zouden eigenlijk altijd magnetisch moeten zijn, zodat ze niet als een los blok aan je toestel bungelen. En het feit dat deze ook nog een handige kickstand heeft, maakt dit wel een aanbeveling.

Belkin powerbank met Qi2 kopen

Deze powerbank is alleen verkrijgbaar bij de Apple Store en eigenlijk is dat jammer. Het betekent namelijk dat je niet hoeft te rekenen op leuke aanbiedingen bij Amazon en soortgelijke winkels. Wat de kleuren betreft is er keuze genoeg: zand, blauw, roze, zwart en felgroen zijn al meteen in de Apple Store te vinden. Lees ook onze eerdere review van de BoostCharge Pro Magnetic Power Bank (wel magnetisch, geen Qi2). Mocht je toch een andere magnetische powerbank willen hebben, dan vind je in ons overzicht nog meer suggesties.