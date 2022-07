Meross inbouwschakelaar komt naar Europa

Kortgeleden schreven we nog een review van het Meross nachtlampje. Het Aziatische merk heeft veel accessoires met HomeKit en kenmerkt zich (vanzelfsprekend) door de lage prijs. Nu is er een in-wall relay aan het assortiment toegevoegd. Een dergelijke inbouwschakelaar ken je misschien wel van KlikAanKlikUit, Fibaro en soortgelijke merken, maar dan zijn ze niet altijd voorzien van HomeKit-ondersteuning. Deze nieuwe inbouwmodule heeft dat wel. Je installeert ‘m achter je lichtschakelaar, als daar plaats genoeg voor is. De lichtknop wordt dan opeens een slimme knop en verschijnt in je Woning-app, zonder dat je een hub nodig hebt.



Een inbouwmodule heeft als voordeel dat de bestaande lichtschakelaar na installatie weer teruggeplaatst kan worden. Er zit wel een nadeel aan: zet je de knop om, dan is ook meteen de stroomvoorziening uitgeschakeld en is de lamp niet meer in HomeKit te bedienen. Heb je huisgenoten die wel eens per ongeluk aan de knoppen zitten, dan is het wat minder handig. Ook hier zijn wel oplossingen voor, maar dan moet je extra hardware aanschaffen en dan kun je net zo goed de hele lichtschakelaar vervangen door een slim exemplaar.

De Meross Smart Wi-Fi In-Wall Switch werkt met een directe wifi-verbinding en is speciaal bedoeld voor de Europese markt. Je hebt een neutrale draad nodig voor de installatie. Qua prijs zit je goed: $14/€14 per stuk. De eerder genoemde Bosch Smart Home Light/Roller Shutter Control II ligt voor €74,95 bij Amazon (indien op voorraad). Bij Amazon Duitsland is dit accessoire wel op voorraad, mocht je liever een traditioneel merk willen hebben.