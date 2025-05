De HomeWizard Plug-in Battery is een compacte en verrassend betaalbare thuisbatterij voor huishoudens met zonnepanelen. Geen gedoe met installateurs of ingewikkelde configuraties: je steekt de stekker in het stopcontact, koppelt de batterij via de app en je bent klaar. Wij hebben deze plug-and-play batterij uitgebreid getest en delen onze ervaring.

Review en tekst: Sven Lamers (@capfuji) en Laura Grootaarts. Beeldmateriaal: HomeWizard. De test is uitgevoerd in april 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De HomeWizard Plug-in Battery is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

HomeWizard Plug-in Battery in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomeWizard Plug-in Battery:

Thuisbatterij voor zonnepanelen met plug-and-play installatie

Capaciteit van 2,7 kWh, tot 800W laden en ontladen

Compatibel met alle omvormers en energieleveranciers

Werkt samen met de HomeWizard P1-meter en Energy-app

Installatie zonder monteur mogelijk, gewoon via stopcontact

Niet geschikt als noodstroomvoorziening

Uitbreidbaar tot 4 batterijen

Prijs: €1395,-

Waarom een thuisbatterij?

Door de toenemende populariteit van zonnepanelen en de afbouw van de salderingsregeling denken steeds meer mensen na over manieren om opgewekte zonnestroom zelf te gebruiken in plaats van terug te leveren aan het net. Bovendien rekenen verschillende energieleveranciers inmiddels terugleverkosten. Een thuisbatterij biedt uitkomst: je slaat overtollige zonnestroom op en gebruikt die op momenten dat de zon niet schijnt, bijvoorbeeld in de avonduren of ’s nachts.

En het belang daarvan bleek onlangs nog maar eens tijdens de landelijke stroomstoring in Spanje. Met een thuisbatterij sta je net iets steviger – al is de HomeWizard Plug-in Battery (nog) niet bedoeld als noodstroomvoorziening.

Installatie en gebruik: echt plug & play

Wat deze batterij onderscheidt, is het gebruiksgemak. De installatie is simpel: naast je zonnepanelen, heb je alleen een slimme meter en de HomeWizard P1-meter (los verkrijgbaar voor €24,95). Vervolgens download je de gratis HomeWizard Energy-app, sluit de batterij aan op een stopcontact en volgt de stappen in de app. Binnen tien minuten werkt alles – zonder installateur of meterkast-ingrepen.

De batterij zelf is relatief compact (40 x 20 x 30 cm, 25 kilo) en past dus prima in een bijkeuken of technische ruimte. Je moet wel rekening houden met minimaal 10 centimeter ruimte rondom, en 50 centimeter aan de bovenkant voor ventilatie.

Capaciteit en prestaties

De HomeWizard Plug-in Battery heeft een capaciteit van 2,7 kWh en laadt en ontlaadt met maximaal 800 watt – precies het maximum dat via een standaard stopcontact mag volgens Europese normen. In de praktijk bleek dat voldoende om ons tweepersoonshuishouden een groot deel van de avond en nacht van stroom te voorzien.

Wie meer capaciteit nodig heeft, kan tot vier batterijen combineren (een extra groep in de meterkast is dan wel aan te raden). De batterij is bovendien merkonafhankelijk: hij werkt met alle omvormers en energieleveranciers.

Energie-inzicht via de app

De HomeWizard Energy-app is overzichtelijk en krachtig. Je ziet in één oogopslag hoeveel stroom er opgewekt, opgeslagen en verbruikt wordt. Een subtiele lichtstrip op de batterij zelf laat ook zien of hij aan het laden is. Met grafieken en live-data krijg je beter inzicht in je verbruik en word je bewuster van je stroomgebruik. Let wel: voor sommige geavanceerdere functies is een (optioneel) abonnement nodig.

Nadelen en beperkingen

Hoewel de batterij veel voordelen biedt, zijn er ook beperkingen. Zo werkt hij niet als noodstroomvoorziening: als de stroom uitvalt, schakelt de batterij ook uit. Misschien kan HomeWizard hier nog wat aan doen met een update. Daarnaast vereisen sommige functies van de HomeWizard Energy-app dus een abonnement. Die zijn leuk en laten je wellicht zelfs nog efficiënter met de opgeslagen energie omgaan, maar het is maar de vraag of je dat ook terugverdiend, net als de batterij zelf. Tot slot – en dat is mogelijk het grootste probleem – de wachttijd voor deze batterij is op dit moment behoorlijk lang, vanwege de grote vraag. Maar dat laatste is misschien ook wel het grootste compliment: veel mensen willen deze oplossing in huis halen.

Score 9 HomeWizard Plug-in Battery €1395,- Voordelen + Eenvoudige installatie, geen installateur nodig

Werkt met alle omvormers en energieleveranciers

Goede app met duidelijke data Nadelen - Niet bruikbaar als noodstroomvoorziening

Extra functies alleen met abonnement

Lange levertijd

Conclusie HomeWizard Plug-in Battery

De HomeWizard Plug-in Battery biedt een slimme, toegankelijke en betaalbare manier om meer uit je zonnepanelen te halen. De installatie is eenvoudig, de app geeft goed inzicht en het systeem doet precies wat het belooft. Voor wie grip wil houden op zijn zonnestroom – en alvast wil inspelen op veranderende energieregels – is dit een van de aantrekkelijkste thuisbatterijen van dit moment.