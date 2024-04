Je kunt vanaf nu je wasmachine, droger of vaatwasser automatisch starten wanneer het energietarief het laagst is of wanneer je zonnepanelen voldoende opbrengst hebben. Het werkt met wasmachines van de merken Siemens, Bosch, Gaggenau en Neff die voorzien zijn van Home Connect.

Apparaten starten op goedkope stroom

Deze nieuwe functie is mogelijk dankzij een samenwerking met HomeWizard. Je kunt het stroomverbruik van je wasmachine, droger, wasdroogcombinatie of vaatwasser automatisch afstemmen op het moment van de dag wanneer energie het goedkoopst is. Heb je zonnepanelen, dan start je de huishoudelijke apparaten op het moment dat de zon volop schijnt en je zonnepanelen maximale opbrengst hebben en je dus meer teruglevert dan je verbruikt. Voor consumenten zonder zonnepanelen kan het ook interessant zijn, namelijk als je beschikt over een dynamisch energiecontract: je schakelt de apparaten dan automatisch in op het voordeligste moment van de dag. Via de HomeWizard Energy-app of via het Energy Display houd je overzicht van je energieverbruik. Dit regel je gemakkelijk door de P1 Energy Meter aan te sluiten in de meterkast.

Met Home Connect stel je een slimme taak (zonnetaak of dynamisch tarieftaak) in voor de wasmachine of ander energieverslindend apparaat. Je geeft aan tussen welke uren het apparaat moet starten, bijvoorbeeld tussen 2 uur ‘s nachts en 15:00 uur ‘s middags. Het apparaat start dan automatisch wanneer de stroom het goedkoopst is. Doet dit moment zich niet voor, dan zorgt de app ervoor dat de was- of droogbeurt toch wordt gestart, zodat je niet met een vieze was of vaat blijft zitten.

Zo koppel je Home Connect met de Energy-app

Home Connect-apparaten zijn te herkennen aan het Remote Start-icoon. Zodra je deze aan Home Connect hebt gekoppeld, kun je ze toevoegen aan de HomeWizard Energy-app:

Open de HomeWizard Energy-app en klik rechtsboven op het tandwiel. Klik op Meters en vervolgens op het plusje voor Apparaat toevoegen. Zoek in de lijst naar Home Connect. Selecteer dit en je komt in het koppelscherm terecht. Vervolgens moet je nog een taak aanmaken. Ga naar de instellingen en kies EnergySaver. Zoek vervolgens je wasmachine of ander apparaat en gaaf aan dat je deze het goedkoopst wilt laten draaien op zonne-energie of op basis van het (dynamische) energietarief. Kies het programma dat je wilt draaien en je bent klaar.

Uiteraard moet je eerst nog wel de vaatwasser, wasmachine of wasdroger vullen en op de ‘Remote start’-knop drukken om te zorgen dat er überhaupt iets in de machine zit. Maar daarna gaat alles vanzelf.

Bosch en Siemens geven tijdelijk 10% korting om de samenwerking te vieren. Hiervoor gebruik je de code NL-BOSCH-HOMEWIZARD voor Bosch-apparaten en NL-SIEMENS-HOMEWIZARD voor Siemens-apparaten.

