HomeWizard laat je nu schakelen op dynamische energietarieven

HomeWizard heeft geluisterd naar een wens waar gebruikers massaal om hadden gevraagd, namelijk het schakelen op dynamische tarieven. In de appinstellingen kun je het via EnergySaver > Dynamisch tarief inschakelen. Sinds afgelopen november kun je dynamische energieprijzen in de grafieken verwerken. Een andere vernieuwing is dat je live het voltage kunt bekijken via de P1 Meter, Energy Socket en kWh Meter. Ook dit vind je in de app onder Meters > Spanning. Op een later moment dit jaar wordt het ook mogelijk om de voltages in een grafiek in de app weer te geven.

En dan is er nóg een nieuwe functie: zelf bepalen wat je wilt zien op de kWh Meter. Deze geeft de spanning door in de app, maar geeft je nu ook de mogelijkheid om in de app te kiezen wat je op het scherm van de kWh Meter wilt zien.

Kies deze actieve waarden: Voltage (V)

Current (A)

Reactief vermogen (VA)

Vermogen (VAR)

Vermogensfactor (PF)

Frequency (Hz) Of kies deze meterstanden: Importvermogen (kWh)

Export vermogen (kWh)

Totaal vermogen (kWh)

Reactief vermogen importeren (VA)

Reactief vermogen exporteren (VA)

Totaal reactief (VA)

Je activeert dit in de appinstellingen bij Meters. Als je meerdere waardes kiest, kun je er tussen wisselen door op de pijlknoppen van de kWh Meter te drukken (zie afbeelding). HomeWizard wijst gebruikers er verder nog op dat er nieuwe tarieven gelden voor waterverbruik. Je zult dit moeten updaten in de app, zodat de grafieken kloppen. HomeWizard heeft een handige watermeter waarmee je je verbruik in de gaten kunt houden. Moet je echter je meterstanden doorgeven, dan raden ze aan om dit van de meter zelf af te lezen en niet uit de app.

HomeWizard heeft meerdere handige apparaten die je energieverbruik doorgeven aan de iPhone-app. We hebben ze bijna allemaal getest en besproken: