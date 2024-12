Homey kan bijna alle smart home-apparaten aansturen, ook als ze niet geschikt zijn voor Apple HomeKit. Vervolgens kun je bijna alles automatiseren met Flows. Eén ding ontbrak nog in dit plaatje, namelijk het aansturen van je energiehuishouding. Daarvoor brengt het bedrijf nu de Homey Energy Dongje uit, die vanaf maart 2025 wordt geleverd en 39 euro kost. Je plugt deze dongle in de P1-poort van je slimme energiemeter en kunt vervolgens je energieverbruik op afstand regelen en beheren. Het werkt dus iets anders dan de al erg populaire HomeWizard P1-meter, waarmee je je energieverbruik realtime kunt zien.

Homey Energy Dongle verschijnt in 2025

Een paar dagen geleden bracht het bedrijf nog de Homey Dashboards uit, waarmee je allerlei grafieken en bedieningsopties op je tablet kunt bekijken. Maar het jaar is nog niet voorbij voor Athom, dat tegenwoordig onderdeel is van LG. En deze keer bestaat de aankondiging uit zowel hard- als software: als je de Homey Energy Dongle aanschaft krijg je toegang tot de Energy Management-opties.

De dongle toont het realtime energieverbruik en ook de stroomopwekking, als je over zonnepanelen beschikt. Je ziet welke apparaten veel stroom verbruiken in kWh, maar ook wat dat in euro’s kost. In het eerste kwartaal van 2025 krijg je de mogelijkheid om dynamische prijzen te importeren, zodat je op basis van prijs je automatiseringen kunt uitvoeren. Oftewel: wassen en drogen op momenten dat de prijs laag is.

Allerlei grafieken waarmee je aan de slag kunt

Daarnaast kun je in grafieken het laden van je auto, e-bike en thuisbatterij in de gaten houden, inclusief de energiestroom van en naar het net. De Homey Energy Dongle is nu al in pre-order te bestellen en werkt op alle P1 slimme energiemeters die in Nederland en België in gebruik zijn. Hij verbindt lokaal met Homey Pro of via de cloud met de Homey Cloud-dienst. Het werkt dus niet met de Homey Bridge, maar is wel te gebruiken door mensen die een gratis Homey-account hebben. Mensen die nog niet eerder iets van Homey hebben gebruikt kunnen de dongle kopen zonder verdere kosten.

Tweede P1-lezer aansluiten

In de dongle zit ook een ingebouwde P1 splitter. Hierdoor is er ook een P1-out beschikbaar, zodat een tweede P1 lezer aangesloten kan worden zonder extra adapters of kosten. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een laadpaal met load-balancing voor je elektrische voertuig. Het nieuwe Energy-tabblad is vanaf nu ook te zien in de betasoftware van Homey. Daar is de Homey Energy Management-functionaliteit ook te gebruiken met andere slimme meters, zoals de eerder genoemde Homewizard P1-lezer. Dit werkt overigens alleen lokaal via de Homey Pro, vanwege beperkingen in de Homewizard API.

Hieronder zie je enkele grafieken die je in het Energy-tabblad kunt terugvinden. Dit is niet alleen live, maar je kunt ook terugkijken.

In de app zie je de opbrengst van je zonnepanelen, je totale energieverbruik en het gasverbruik.

Verder zie je in het Energy-tabblad het verbruik van allerlei Homey-geschikte apparaten zoals witgoed, zonnepaneelinverters, thermostaten, airco’s, EVs, EV-laders, stekkers met energiemeting en energiemeters van andere merken.