Homey Bridge is een simpele variant van de Homey Pro en kost maar 69 euro, in plaats van 399 euro. Het betekent wel dat je behoorlijk op functionaliteit moet inleveren. Is de Homey Bridge ook een aanrader voor Apple-gebruikers? Wij hebben onze twijfels gekregen tijdens het testen. Lees in onze review van de Homey Bridge waarom dat is.

Homey Bridge vervangt meerdere hubs

Nu er allerlei accessoires met Matter op de markt komen, vraag je je misschien af of het nog zin heeft om in allerlei hubs te investeren. De Homey Bridge (€69,-) maakt op het eerste gezicht een nuttige indruk: hiermee kun je allerlei accessoires koppelen die we eerder moesten overslaan, bijvoorbeeld als ze alleen met Z-Wave werken. Maar hij kan niet toch ook veel dingen niet en dat zal al snel duidelijk worden bij het lezen van deze review.

Introductie Homey Bridge

Homey is een gebruiksvriendelijke oplossing voor mensen die in de loop van de tijd een flinke hoeveelheid smart home-spullen in huis hebben gehaald. Denk aan KlikAanKlikUit, HomeWizard en losse accessoires die alleen met de specifieke app van een fabrikant werken. Zo brengt Fibaro een reeks Z-Wave-accessoires uit die vaak wat goedkoper zijn dan de HomeKit-variant, maar met geen mogelijkheid in je HomeKit-huis te integreren zijn.

Als iets niet met HomeKit werkt, is het vaak wel met Homey te koppelen en aan te sturen. De veelzijdige Homey Pro (€399,-) biedt na aanschaf heel wat gemak, vooral als je in de loop van de jaren allerlei smart home-spullen in huis hebt gehaald zonder over de onderlinge compatibiliteit na te denken. En hij wordt binnenkort nog veelzijdiger, dankzij ondersteuning voor Matter.

Homey Bridge vs Homey Pro

Als je nog niet goed weet wat je ermee wil doen, is de aanschafprijs van de Homey Pro voor veel mensen een struikelblok. Om de drempel tot aanschaf te verlagen is er nu de goedkopere goedkopere Homey Bridge (€69,-). Die werkt met dezelfde software maar heeft een aantal beperkingen: alles werkt via de cloud (dus niet lokaal), hij krijgt geen Thread- en Matter-update en is ook niet geschikt voor HomeKit. Verder je met deze Bridge maar maximaal 5 apparaten koppelen, waarmee je simpele scenario’s (‘Flows’) kunt uitvoeren. Wil je meer, dan moet je voor €2,99 per maand een Homey Premium-abonnement afsluiten. Je krijgt bij de Bridge drie maanden Homey Premium om het te proberen. Tot slot nog een andere beperking: bij de Bridge is het aanbod aan apps een stuk kleiner. Er zijn namelijk alleen geverifieerde apps van de fabrikanten zelf toegestaan, waardoor je allerlei apps uit de community misloopt. Terwijl dat nou juist altijd een sterk punt van Homey is geweest.

En terwijl de Homey Pro lokaal werkt, verloopt bij de Homey Bridge alles via de cloud. Dat is omslachtig en brengt risico’s met zich mee. Wil je een lamp aan of uit zetten, dan doe je dit in de Homey-app. Deze stuurt de opdracht via internet naar Homey Cloud. Van daaruit gaat er eventueel nog een signaal naar het cloud-platform van de fabrikant (WiZ bijvoorbeeld), waarna de opdracht via de Homey Bridge uiteindelijk bij de lamp terechtkomt. Kortom: als je WiFi uitvalt, kun je geen apparaten bedienen. En als de clouddiensten van Homey of WiZ een storing hebben, zit je ook met een probleem. Dit maakt de communicatie wat gevoeliger voor storingen en vertragingen, waardoor een lamp laat of helemaal niet reageert.

Voor de volledigheid nog even de merken die wél werken met Homey Bridge:

Aldi smart home

Dyson

Gardena

Google Nest

Honeywell

IKEA

iRobot

KlikAanKlikUit

Lidl smart home

Netatmo

Osram

Somfy

Sonos

Switchbot

Tado

Toon

Twinkly

En dit werkt niet met Homey Bridge (maar wel met Homey Pro):

Buienradar

Denon

Foscam

Fritzbox

Google Chromecast

HomeyScript van Athom

HomeWizard P1

IFTTT

KNMI

Kodi

MQTT

Nanoleaf

Ring

SolarEdge zonnepanelen

Synology

Tuya

Ubiquiti

Yamaha

Ook werkt het volgens gebruikers niet met Bose (audio), Yoosee (buitencamera), Aiwit (deurbel), Netmostat (thermostaat), Tapo (buitencamera), Entrematic (hekopener), Ocron (luchtbehandeling) en Perel Smart (verwarming). Het werkt ook niet met elektrische auto’s van Mercedes en Smart. Nou zijn sommige merken misschien wat obscuur, maar Homey belooft juist dat het alles aan elkaar kan knopen en het is niet zo dat dit hét wondermiddel voor alles is. Ook het aansturen van slimme tv’s is erg beperkt en gaat alleen via infrarood.

Homey Bridge: design en uiterlijk

Diameter: 128 mm

Hoogte: 35 mm

Gewicht: 546 gram (incl. verpakking)

Aansluiting met microUSB-kabel (meegeleverd)

Inhoud verpakking: Bridge, stroomadapter 5V/1A, kabel (1,5 meter), quick start guide

Het is onmogelijk om de Homey Bridge en de al langer bestaande Homey Pro met elkaar te verwisselen. De Homey Bridge is een donkere ronde hub en oogt heel anders dan de witte bolvormige Homey Pro (2016-2019), die bij gebruikers van het eerste uur op het netvlies is gebrand. Binnenkort gaat dat trouwens veranderen, want ook de aankomende Homey Pro (2023) wordt een donker gekleurde ronde hub. Hij is momenteel al in pre-order te bestellen.

Terug naar de Homey Bridge: deze ronde hub heeft zilverkleurige zijkanten en oogt modern en neutraal, zodat hij prima in het zicht kan worden neergezet. De gekleurde led-ring rondom de onderzijde geeft een meerkleurig effect. Dit kun je uitschakelen. In feite bevat de Homey Bridge maar heel weinig technologie en is het eigenlijk niet meer dan een bundel antennes, verpakt in een kastje.

Aan de achterkant vind je een enkele microUSB-poort (al had ik liever een iets modernere usb-c-poort willen zien). Je krijgt een kabel en stroomadapter meegeleverd om het apparaat meteen aan te sluiten op het stopcontact. Een bekabelde verbinding met je router is dus niet nodig. Je kunt de Bridge overal neerzetten waar je een stopcontact en goed WiFi-bereik hebt.

Installatie Homey Bridge

Het in gebruik nemen van de Homey Bridge is verbazingwekkend simpel. Dat mag ook wel, aangezien dit accessoire op beginners is gericht. In de Homey-app maak je een account aan (als je die nog niet hebt) en vervolgens volg je de stappen op het scherm. Je sluit de Homey Bridge met de microUSB-stekker op het stroomnet aan, geeft aan hoe je huis is ingedeeld en geeft de verschillende kamers een naam.

Vervolgens gaat de app op zoek naar geschikte apparaten die je met Homey Bridge kunt koppelen. Ik heb dit stuk voor stuk gedaan, te beginnen met een Frient-watermelder. De accessoires van het Deense merk Frient werken met Zigbee. Ik zou ze vroeger niet hebben overwogen omdat ze niet met HomeKit werken, waardoor je afhankelijk bent van de app van de fabrikant. Koppelen in de Philips Hue-app is ook niet logisch, want die is bedoeld voor Zigbee-lampen, niet voor een heel arsenaal aan andere Zigbee-accessoires.

Ook de andere accessoires op de foto waren prima te koppelen, waaronder de IKEA-lamp en de Fibaro-bewegingssensor. Het ging echter mis bij de Trust-stekker: volgens de (overigens zeer duidelijke) instructies in de app zou ik op een knop moeten drukken om de koppeling met de Homey Bridge tot stand te brengen. De Trust-stekker die Homey voor de test meeleverde, bevatte helemaal geen knopje en ook geen ander onderdeel waarmee gedrukt op gekoppeld kon worden. In totaal worden bijna 5.000 apparaten van meer dan 1.000 fabrikanten ondersteund.

Er geldt een maximum van 5 apparaten. Wil je meer gebruiken, dan heb je het betaalde Homey Premium-abonnement van €2,99 per maand nodig voor een onbeperkt aantal apparaten en automatiseringen. Bij de Homey Pro is dit allemaal inbegrepen, maar is met z’n €399,- ook een stuk duurder. Voor de rekenaars: het kost iets meer dan 9 jaar om die investering terug te verdienen in vergelijking met een Homey Bridge + Premium (€69 + 9x12x€2,99 = €391,92).

De Homey Bridge wordt als een extra apparaat toegevoegd aan je Homey-account, maar je kunt hem verder niet instellen of bedienen. Het enige wat je kunt doen is via de instellingen-pagina aangeven dat de veelkleurige ledring aan of uit moet staan.

Homey Bridge in gebruik

Werkt met WiFi, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Z-Wave Plus, infrarood en 433MHz protocollen

Werkt niet met HomeKit

Werkt wel met Siri Shortcuts, Google Assistent en Amazon Alexa

Via de Bridge kun je allerlei apparaten met verschillende draadloze technologieën aansturen en op elkaar laten reageren. Je kunt zelfs functies gebruiken die het apparaat vanuit de fabrikant zelf niet heeft. Een belangrijk aandachtspunt is dat er voor de Homey Bridge veel minder apps beschikbaar zijn. Je kunt alleen gebruik maken van eigen apps en apps die door de fabrikanten zelf zijn aangeleverd. Wat ontbreekt zijn de vele apps die door de community zijn gemaakt, want die kun je alleen op de Homey Pro gebruiken.

Het voordeel is dat je bij de Homey Bridge wat meer zekerheid hebt dat de apps uitgebreid zijn getest en goed werken, maar je loopt daardoor ook heel wat (experimentele) mogelijkheden mis. Er zijn apps van IKEA Tradfri, Philips Hue, Ring, Aqara, Tado, Fibaro, Sonos en dergelijke die je kunt gebruiken.

Nu komt echter de grote tegenvaller: er is geen Apple HomeKit-app en er is ook niet op een andere manier een koppeling met HomeKit te maken. We hebben bij Homey nog eens navraag* gedaan of we echt niets over het hoofd zien, maar er is echt geen koppeling met HomeKit mogelijk. Haal je een Tado-thermostaat, een Aqara-sensor of een Philips Hue-lamp in huis, dan kun je je afvragen waarom je een Homey Bridge van €69,- zou aanschaffen als de mogelijkheden (en veel beter geïntegreerd!) al in iOS aanwezig zijn. HomeKit werkt ook op je iPad, Mac, HomePod, Apple Watch en doet dat lokaal, terwijl je bij Homey Bridge afhankelijk bent van de iPhone-app én de cloud.

* Op onze vraag of er echt geen koppeling met HomeKit mogelijk is, antwoordde Tom van Dalen van Homey:

Momenteel hebben wij voor Homey Pro een ”experiment” waarbij Homekit kan worden gekoppeld aan Homey. Dit experiment is helaas niet beschikbaar voor Homey Bridge.

Voor deze koppeling moeten codes worden ingevoerd en de integratie kan te lastig zijn voor een smart home starter (doelgroep Homey Bridge), dit omdat een gebruiker best ‘geeky’ dingen moet doen om te koppelen, om deze reden wordt dit momenteel (nog) niet ondersteund voor Homey Bridge.

De enige reden waarom je (volgens mij) dan voor een Homey Bridge zou willen kiezen, is dat je een Ring-deurbel of een ander accessoire wil gebruiken dat geen HomeKit-ondersteuning heeft. Maar die kun je probleemloos aansturen via gratis oplossingen zoals Google Home en Home Assistant, zonder dat je de betaalde Homey Bridge nodig hebt.

Voor alle accessoires die wél met HomeKit werken, is het voor Apple-gebruikers veel logischer en gemakkelijker als je gewoon HomeKit met de Woning-app gebruikt.

Een belangrijke reden om voor Homey in het algemeen te kiezen, is dat je er lekker mee kunt experimenteren en accessoires ombouwen. Zo kun je net als Bas van der Ploeg een microcontroller toevoegen aan de IKEA-luchtkwaliteitsensor, zodat je je extra sensordata kunt uitlezen. Maar voor die toepassingen heb je toch echt de Homey Pro nodig en is het handig als je ook HomeyScript kunt gebruiken (niet mogelijk bij de Homey Bridge).

Mocht je al een Homey Bridge hebben aangeschaft en na het lezen van deze review tot de conclusie zijn gekomen dat je toch beter af bent met een Homey Pro, dan is er goed nieuws. Je hoeft de Bridge niet weg te doen. Hij kan namelijk in satellietmodus gebruikt worden in combinatie met de Pro en doet dan dienst als Zigbee- en Z-Wave-repeater. Ook kun je de Bridge nog gebruiken om infraroodapparaten aan te sturen in andere ruimtes, als de Pro niet in de buurt is.

Homey Bridge: voor wie?

Voor wie is de Homey Bridge dan wel interessant? Volgens mij zijn er een paar doelgroepen. Ten eerste de groep mensen die in het verleden een hele zooi goedkope smart home-producten heeft gekocht, die niet met elkaar samenwerken. Zijn ze niet geschikt voor HomeKit, dan kun je alsnog proberen ze aan Homey toe te voegen. Voor mensen die niet zo heel technisch zijn is het een gebruiksvriendelijke oplossing.

Een tweede groep mensen die de Homey Bridge zouden kunnen aanschaffen zijn IFTTT-gebruikers, die teleurgesteld zijn geraakt in de vele beperkingen bij IFTTT van de afgelopen tijd. Je moet voor IFTTT betalen om er optimaal gebruik van te kunnen maken: €2,50 per maand voor 20 applets en €5 per maand voor een onbeperkt aantal applets.

Een derde doelgroep zijn mensen die alles uit de flows willen halen. Met HomeKit-scènes en persoonlijke automatiseringen in HomeKit kun je al heel wat doen, maar misschien heb je net die éne toepassing in gedachten, die je maar niet voor elkaar krijgt met HomeKit. De flows en de krachtige mogelijkheden worden vaak bejubeld door de gebruikers, maar ook hierbij is het goed om te weten dat je voor de geavanceerde flows een Premium-abonnement nodig hebt. Ook dan is een Homey Pro een betere keuze, omdat je veel meer apps tot je beschikking hebt.

Ben je beginnend smart home-gebruiker en sta je op het punt om je eerste slimme lampen en dergelijke aan te schaffen, dan begrijp ik niet goed waarom je voor de betaalde Homey Bridge zou willen kiezen terwijl alles al gratis in HomeKit op een presenteerblaadje wordt aangeleverd (én lokaal werkt). Wil je op een goedkope manier met Homey kennismaken, dan is er sinds 2021 de Homey Cloud die zonder verdere hardware werkt. Dit is echter niet geschikt voor Zigbee- en Z-Wave-apparaten.

Een laatste argument om voor Homey te kiezen, zou kunnen zijn dat Athom een Nederlands bedrijf is en dat het met de privacy-aspecten beter is geregeld dan wanneer je gebruik maakt van bijvoorbeeld. Google Home. Alles in Homey Cloud wordt bovendien versleuteld opgeslagen in verschillende gescheiden segmenten bij de cloudopslagdienst van Amazon. Data die over de lijn wordt verstuurd is ook versleuteld en kan niet gelezen worden bij een man-in-the-middel aanval. Je data wordt bij Athom ook niet verkocht of geëxploiteerd. Overigens geeft Apple soortgelijke garanties op het gebied van privacy en beveiliging, maar bij andere (Chinese of datahongerige) aanbieders kan dat wel eens anders liggen.

Score 0.7 Homey Bridge €69 Voordelen + Gemakkelijk te installeren

Betaalbaar ten opzichte van Homey Pro

Vervangt hubs en apps van diverse fabrikanten

Werkt met heel veel smart home-accessoires (ca. 50.000 apparaten van ruim 1.000 fabrikanten)

Gemaakt in Nederland, met aandacht voor privacy en beveiliging Nadelen - Afhankelijk van internet: geen internet is geen smart home-bediening

Werkt niet met HomeKit

Beperkt aantal Homey-apps in vergelijking met Pro

Geen geavanceerde Flows

Maximaal 5 apparaten, daarna Premium-abonnement nodig

Er zijn gratis alternatieven die niets kosten (van simpel tot geavanceerd)

Werkt niet met HomeyScript

Conclusie Homey Bridge review

Door het ontbreken van HomeKit-ondersteuning gaat de aantrekkingskracht van de Homey Bridge voor ons een beetje verloren. Het is mooi dat je eerder aangeschafte accessoires van KlikAanKlikUit, Trust, Zigbee en Z-Wave-producten kunt koppelen, maar wie nu begint met een smart home is beter af met HomeKit. Wil je toch Homey gebruiken dan raden we voor de beginnende gebruikers de gratis Homey Cloud-dienst aan en voor gevorderde gebruikers de aanstaande Homey Pro. Die laatste krijgt wél een update naar Matter en is veel geschikter voor experimenten, biedt veel meer apps en geavanceerde flows.

De Homey Bridge schiet op een aantal punten tekort, met name wat betreft de afhankelijkheid van de cloud en de beschikbaarheid van clouddiensten. Ook het beperkte aantal apps is een tegenvaller, plus het feit dat je eigenlijk wel verplicht bent om een Premium-abonnement af te sluiten. Je zit met Homey Bridge op een eiland.

Ik begrijp de gedachte wel: Homey wilde een goedkoper alternatief maken, waar geen dure hardwareonderdelen voor nodig zijn. Alle bewerkingen vinden plaats in de cloud, zodat het kastje zelf zo simpel mogelijk kan zijn. Maar het zou handiger zijn als er toch een héél klein beetje lokaal geheugen in zou zitten, zodat je eerder gemaakte automatiseringen toch kan uitvoeren als de WiFi eruit ligt.

Het platform is eenvoudig te bedienen en heeft uitgebreide functies, maar de Homey Bridge is daarin de zwakste schakel. Wie serieus met smart home aan de gang wil kan wat ons betreft liever HomeKit-accessoires kiezen en voor de niet-HomeKit-accessoires een gratis oplossing zoeken zoals Homey Cloud, Google Home of Home Assistant.

Homey Bridge kopen

