De afgelopen tijd hebben we regelmatig aandacht besteed aan iPhone 15 (Pro)-hoesjes en dan met name duurzame iPhone 15-hoesjes die van gerecycled materiaal zijn gemaakt. Eén van de merken die we hebben besproken is het relatief nieuwe Njord. De website van Njord wekt de indruk dat alles puur Scandinavisch is, maar het blijkt om een Nederlands merk te gaan. Wel zijn de materialen afkomstig uit noordelijke landen, zoals Deens textiel en leer uit IJsland. Wij hebben een viertal hoesjes van Njord getest, gemaakt van verschillende materialen.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De hoesjes voor de iPhone 15 Pro Max zijn getest in oktober 2023 en beschrijven de situatie op dat moment. De hoesjes zijn voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Njord iPhone-hoesjes in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Njord-hoesjes:

Geschikt voor alle iPhone 15-modellen

2mm dun frame met opstaande rand rondom de camera

2 meter valbescherming

Gemaakt van gerecycled materiaal

Werkt met MagSafe en Qi2

Verkrijgbaar vanaf €29,95 (transparant plastic) tot €49,95 (zalmleer)

De vier verschillende iPhone 15-hoesjes van Njord die we getest hebben.

Design en uiterlijk van de Njord-hoesjes

Nu Apple is gestopt met accessoires van leer zullen er ongetwijfeld wat mensen zijn wakkergeschud. Misschien is het toch niet meer zo verantwoord om een leren hoesje te kopen, waarvan de productie behoorlijk vervuilend kan zijn. Er zijn betere alternatieven, al hebben we onze twijfels of FineWoven het antwoord is. De materialen van Njord klinken op papier in ieder geval een stuk milieuvriendelijker. Het bedrijf belooft Njord belooft Zero Carbon Footprint, duurzame productie, 100% gerecycled materiaal en sociale verantwoordelijkheid. Een totale nieuwkomer is Njord overigens niet, want ze maakten al hoesjes voor de iPhone 13-serie. Maar bij de iPhone 15-serie zijn ze veel meer op de voorgrond getreden, ook omdat er nu veel meer aandacht is voor duurzame accessoires. We bespreken hieronder de vier uitvoeringen voor de iPhone 15 die ze in het assortiment hebben: Salmon Leather, Suede, Fabric en Slim Case.

iPhone-hoesjes van zalmleer, is dat dan wel een verantwoorde keuze?

Om eerlijk te zijn wist ik niet dat je zalmleer kunt gebruiken voor accessoires. Dat kan ook wel kloppen: het is niet gebruikelijk om er jassen of tassen van te maken. Het is een vrij dun materiaal dat in relatief smalle repen verwerkt moet worden. Alleen het middelste deel is te gebruiken. Volgens Njord worden de zalmhuiden meestal weggegooid, terwijl je er toch een heel zacht materiaal van kan maken. Het voelt aan als suède, maar dan met een patroon erop. “No sad looking salmons”, belooft de fabrikant, maar dat is iets te rooskleurig. De vissen worden immers gedood om te worden opgegeten en daar wordt geen enkele zalm blij van. Uiteraard is het wel fijn dat een bijproduct van de visindustrie nu op een nuttige manier kan worden gebruikt. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare water- en geothermische energie. Alle producten die in de fabriek worden gebruikt zijn een bijproduct van andere industrieën zoals landbouw en voedselproductie. De dieren worden niet gedood om hun huid.

Een Njord-hoesje van zalmleer

Een prima verhaal, wat mij betreft. En het ziet er ook nog eens bijzonder uit (hoewel het niet ieders smaak zal zijn). De hoesjes van zalmleer zijn er in vier kleuren: donkergrijs, donkerblauw, donkergroen en donkerrood. Elke kleur is geïnspireerd op natuurverschijnselen in IJsland, zoals vulkanen en graslanden. Het materiaal is superzacht en doet ook wel wat denken aan krokoprint, maar dan met een suede-achtige gevoel. Bij mijn exemplaar loopt in het midden een opvallende streep, wat nog eens duidelijk maakt dat elk hoesje een uniek patroon heeft. Dit zou een ‘diervriendelijker’ alternatief kunnen zijn voor krokodillenleer, dat meestal veel glimmender is afgewerkt.

Of dit hoesje zo mooi blijft als nu, is moeilijk te zeggen. Ik heb het hoesje een week of twee gebruikt en daarbij merkte ik dat het oppervlak wel wat ruwer kan worden, vooral als je regelmatig tegen de schubben in wrijft. Het materiaal lijkt wat kwetsbaarder. Het zal niet los gaan zitten, maar het uiterlijk kan na verloop wel wat ‘wolliger’ worden. Wil je een robuuster materiaal dat ook bestand is tegen veelvuldig schuren tegen sleutels, spijkerstof en andere ruwe materialen, kijk dan vooral verder naar het materiaal Suede.

Njord Suede iPhone-hoesjes: het betere FineWoven

Apple beloofde bij de FineWoven-cases een ‘suede-achtige stof’ met een luxe uitstraling. De stof bleek echter gevoelig voor krassen en er waren klachten over de duurzaamheid. Wat ons betreft is de stof die Njord heeft gebruikt daar veel beter in geslaagd en had Apple veel beter deze stof kunnen kiezen. Het materiaal wordt gemaakt door de Deense fabrikant Gabriel en bestaat voor 38% procent uit gerecyclede vezels. Het voelt aan als alcantara, zoals ook voor auto-interieurs wordt gebruikt. Het is krasbestendig en bestand tegen scheuren en slijtage met een waarde van 150.000 Martindale. Op deze pagina is te lezen wat de Martindale-test is. Dit is een manier om aan te geven hoe robuust een stof is: “The test identifies how much wear and tear a fabric will take before there is a noticeable change in its appearance.”

Die waarde van 150.000 is gigantisch hoog, want voor decoratief en licht huishoudelijk gebruik is 10.000 voldoende en voor zwaar gebruik is een waarde van 25.000 tot 30.000 vereist. Er zijn diverse textielstoffen met een waarde van meer dan 100.000 waar Apple voor had kunnen kiezen, zoals Field van de bekende stoffenfabrikant Kvadrat. Apple zegt echter niets over de herkomst van FineWoven en geeft ook geen Martindale-waarde.

Njord-hoesjes van (imitatie)suede zijn nogal slijtagebestendig.

Als je bij de Njord Suede-hoesjes met je nagel over het materiaal gaat, zijn er wel krassen zichtbaar. Maar die verdwijnen weer door ze met je hand glad te strijken, waardoor ze voorgoed zijn verdwenen. Dat is bij de FineWoven-cases wel anders. Dit is wat het materiaal van de FineWoven-cases had moeten zijn: gemaakt van gerecycled materiaal en toch kras- en slijtagebestendig. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, blauw, rood en olijf.

Njord Fabric iPhone-hoesjes

Heb je liever een iPhone-hoesje van gewone stof, dan is er de variant Fabric. Dit is voor 98% tot 99% gemaakt van gerecycled polyester, is 100% recycleerbaar en is eveneens gemaakt door stoffenfabrikant Gabriel uit Denemarken. Deze hoesjes voelen zacht aan en hebben een geweven uiterlijk, die wat ruiger is dan de FineWoven-stof van Apple. Het materiaal ziet er door het geweven reliëf wat luxer uit en is te krijgen in drie kleuren: donkergrijs, blauw, zandroze (zie foto) en mintgroen. Bij het weven zijn garens in twee kleuren gebruikt, waardoor het iets meer ‘diepte’ krijgt.

Het Njord-hoesje van het type Fabric in de kleur Pink Sand.

Bij deze stof staat vooral het hergebruik centraal en wordt niets gezegd over krasbestendigheid. Met nagels en sleutels lukte het me echter niet om er krassen op te maken. Het zal niet ‘heavy duty’ zijn, maar ik verwacht wel dat de stof gewoon mooi blijft. Bij vlekken kun je het gewoon wassen. Wil je echter een waterbestendige stof, dan kun je weer beter de Suede variant nemen.

Aan de binnenkant van alle tot nu toe genoemde cases zit een opdruk met een verhaal waar de naam Njord vandaan komt. Ik weet niet of mensen dit daadwerkelijk gaan lezen; ik vond het een beetje overbodige onzin. Het is prima als dit op de verpakking was gedrukt, maar ik hoef het niet steeds in mijn hoesje te zien. Gelukkig zit het binnenin en zie je er niets van tijdens het gebruik van je iPhone. De merknaam ‘Njord’ staat verder alleen op de achterkant, op een plastic stripje.

Aan de binnenkant van de hoesjes staat deze marketingtekst om je in Scandinavische sferen te brengen.

Njord Slim Case voor iPhone

Wil je geen hoesje van stof of zalmleer, maar gewoon een plastic hoesje die goed beschermd, dan zou je tenslotte ook nog voor de Slim Case kunnen kiezen. Dit is gemaakt van 100% gerecycled plastic dat ook nog eens uit lokale bronnen afkomstig is. Daardoor is er minimale CO2-uitstoot tijdens het transport. Je kunt bij deze hoesjes kiezen uit donkergrijs, blauw, roze of transparant. De case die wij hebben getest is transparant en is nét even iets anders dan Apple’s eigen hoesje. De Njord-variant is half-transparant en voorzien van diagonale ribbels, waardoor hij iets luxer oogt. Aan de binnenkant vind je niet de hierboven getoonde opdruk, maar voelt het plastic een beetje ‘harig’ aan.

Alle hoesjes zijn trouwens MagSafe-geschikt en voorzien van een magneetring. Ze zijn niet MagSafe-gecertificeerd en dat is weer gunstiger voor de prijs. De Slim Case plakt het beste vanwege het dunne materiaal. Maar ook de met stof en leer beklede cases blijven stevig vastzitten op de lader. Wat ik net ietsje minder mooi vind, is dat alle hoesjes zijn voorzien van een plastic frame. Dat is nodig om de hoes stevigheid te geven en het is gemaakt van gerecycled materiaal. Maar het was natuurlijk nog strakker geweest als de hoesjes volledig waren bekleed met materiaal, zoals met de leren hoesjes van Apple en Mujjo het geval (was).

Score 8.5 Njord hoesjes voor iPhone Vanaf €30 Voordelen + Gerecycled materiaal

Stevig frame met valbestendigheid tot 2 meter

Productie vindt CO2-neutraal en lokaal plaats

Verkrijgbaar in 4 varianten, elk in 4 kleuren (dus keuze genoeg)

Strak afgewerkt en slijtvast (Suede en Fabric) Nadelen – Niet MagSafe-gecertificeerd

Zalmleer valt niet bij iedereen in de smaak

Conclusie Njord iPhone-hoesjes

Bij het testen van de Njord-cases hebben we ons regelmatig afgevraagd: waarom heeft Apple voor FineWoven gekozen, terwijl er betere opties waren? Dit Nederlandse merk heeft een stof gevonden die echt aanvoelt als suède en ook nog eens vrijwel onverslijtbaar is. Ook de Fabric-variant zou ook een betere keuze zijn geweest dan FineWoven. Zalmleer is misschien iets te uitgesproken voor Apple, maar Njord laat wel zien dat er ook leersoorten te krijgen zijn die wel duurzaam kunnen worden geproduceerd uit restafval. En bij de kunststof case laat Njord zien dat ze ook van 100% gerecycled plastic kunnen worden gemaakt, terwijl Apple’s transparante hoes volledig van nieuw plastic is gemaakt.

Natuurlijk moet je bij dit soort milieuclaims altijd maar geloven dat het waar is wat de fabrikant zegt. De Njord-hoesjes die we bekeken hebben wekken in ieder geval de indruk dat ze duurzaam zijn geproduceerd. De hoesjes zien er goed uit en wekken een robuuste indruk, met een goede valbescherming rondom. Of je voor zalmleer kiest is een kwestie van smaak, maar je hebt dan wel iets bijzonders te pakken.

Njord-hoesjes kopen

De hier getoonde iPhone-hoesjes zijn verkrijgbaar voor de iPhone 13- t/m iPhone 15-serie. Je kunt kiezen uit vier materialen: zalmleer, (imitatie)suède, textiel en plastic. Ze zijn verkrijgbaar vanaf €29,95 en lopen op tot €49,95 voor de duurste modellen van zalmleer. Elk materiaal is in vier kleuren te koop, dus in totaal heb je keuze uit 16 varianten van deze hoesjes.

De Njord-hoesjes zijn op verschillende plekken te koop: