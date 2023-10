Met het HomeWizard Energy Display heb je elk moment zicht op je energieverbruik. Check hoeveel gas, stroom en water je verbruikt en of je binnen je doelstellingen blijft. Wij hebben het HomeWizard Energy Display getest en in deze review lees je onze ervaringen!

HomeWizard heeft een extern scherm uitgebracht waarop je constant het energieverbruik kunt volgen. Je kunt dit display gebruiken in combinatie met de andere HomeWizard-producten, zoals de eerder gereviewde P1-energiemeter en de watermeter. Heeft het zin om zo’n extra display aan te schaffen of is het onzin? Je leest het in deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. Het Homewizard Energy Display is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

HomeWizard Energy Display in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het HomeWizard Energy Display:

Extern scherm voor aflezen van energiemetingen/energieverbruik

5-inch gelamineerd lcd-scherm

Schermresolutie 800 x 480 pixels

Helderheid tot 500 nits (met automatisch dimmen)

Kijkhoek van 170 graden

Bewegingsdetectie tot 6 meter (instelbaar)

3 grote en 3 kleine grafieken/metingen instelbaar

Energieverbruik: minder dan 1 Watt in standby

Draadloze verbinding: WiFi 2.4 GHz

Verkrijgbaar voor €59,95 bij de fabrikant

Voorzijde van het HomeWizard Energy Display.

Design van het HomeWizard Energy Display

Energie besparen staat voor veel mensen hoog op de agenda. Is het niet vanwege het milieu, dan is het wel omdat minder verbruik ook meteen betekent dat je veel lagere kosten hebt. Met HomeWizard kon je al op allerlei manieren je energieverbruik in de gaten houden, bijvoorbeeld met de P1-energiemeter die we al langere tijd in gebruik hebben. Later kwam daar nog een watermeter bij en om het verbruik van losse apparaten te meten en onlangs sloten we ook nog twee slimme stekkers van HomeWizard aan.

Alle metingen staan natuurlijk ook al in de HomeWizard-app, maar die moet je telkens openen. Vandaar deze display, waarmee jijzelf en huisgenoten kunnen zien hoe het ervoor staat. Door regelmatig te kijken ben je je beuwster van je energieverbruik en ziet iedereen meteen of je binnen de gestelde doelen blijft. Je zet het scherm neer in de keuken, woonkamer of hal (of een andere plek waar je vaak langsloopt) en ziet grafieken van je gas-, water- en stroomverbruik. Je bepaalt zelf wat er op het scherm te zien is, waarbij je natuurlijk wel afhankelijk bent van de type sensoren die je in huis hebt.

Achterzijde van het HomeWizard Energy Display.

Het HomeWizard Energy Display ziet eruit als een smart home-schermpje, net zoals het Google Home-display. Het 5-inch scherm is niet aanraakgevoelig en alleen in te stellen via de bijbehorende app op je iPhone. Je gebruikt het scherm dus alleen om de grafieken en metingen af te lezen. Daarbij heb je zes keuzes: drie grote cirkelgrafieken en aan de rechterkant nog drie andere metingen.

Ingebruikname HomeWizard Energy Display

In de verpakking vind je het display en een stroomkabel. Je sluit alles op elkaar aan en opent de Energy-app om het accessoire te koppelen met je account. Bij ons exemplaar moest eerst een update geïnstalleerd worden. Daarna kun je de gewenste cirkeldiagrammen kiezen en aangeven wat je doelstelling is. We stelden de stroomkosten bijvoorbeeld in op maximaal €2 per dag. Als je gaandeweg bewuster bent gaan leven, kun je deze getallen verlagen.

HomeWizard Energy Display toevoegen aan de Energy-app.

Er zijn drie grote grafieken die je moet instellen, genaamd Cirkel 1, 2 en 3. Wij kozen voor de standaardopties met stroom-, water- en gasverbruik. Daarnaast kun je voor de drie kleinere items rechts op het scherm nog wat uitkiezen. Wij kozen hier voor elektriciteitskosten, verbruik van de Qooker en huidige temperatuur (volgens de ingebouwde temperatuursensor), maar je bent ook hierin helemaal vrij. Tenminste, zolang je over de juiste HomeWizard-sensoren beschikt die de gewenste waarde kunnen meten.

Grafieken van het HomeWizard Energy Display instellen.

HomeWizard Energy Display in gebruik

Het 5-inch LCD-scherm is niet aanraakgevoelig en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de kosten. Je kunt dus alleen data aflezen en kunt niet op de grafieken tikken om meer informatie te zien. Dat is eigenlijk prima. Het enige wat je met dit display kan doen is je energieverbruik aflezen en dan wil je maximaal een paar tientjes kwijt zijn aan een product waarmee je verder niets kan. De prijs van €59,99 voldoet hieraan: het is ‘leuk’ genoeg om aan te schaffen maar je bent niet meteen honderden euro’s kwijt. Het scherm is voorzien van een sensor en gaat automatisch aan zodra er beweging wordt gedetecteerd. Je kunt de gevoeligheid hiervan zelf instellen, zoals op de screenshots te zien is. Wij kozen voor 3 meter, maar je kunt ook 1 of 6 meter instellen. Het scherm gaat standaard uit na 15 minuten, maar ook dit kun je wijzigen. En tenslotte dimt het scherm automatisch als het donkerder wordt, zodat het ook in schemering prettig af te lezen is. Overdag kan de helderheid oplopen tot 500 nits. Liever niet zo fel? Dat kan ook, dan kun je het handmatig aanpassen.

Helaas kun je niet zoveel doen met de ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor en dat viel ons een beetje tegen. Je moet handmatig de temperatuur in huis bijstellen of ramen openen als je op het schermpje ziet dat de waarden niet optimaal zijn. Het zou handig zijn als je de metingen ook zou kunnen gebruiken in HomeKit of desnoods in IFTTT. Maar HomeWizard is een proprietary oplossing en werkt nergens mee samen. Dat blijkt ook als je (zoals wij) het verbruik van de vriezer en de Quooker in de gaten willen houden. Je kunt dit alleen meten en op het Energy Display laten zien als je beschikt over de HomeWizard Energy Sockets (slimme stekkers). Die zijn niet overdreven duur (€28) maar zijn niet te schakelen met HomeKit. En omgekeerd kun je niet het stroomverbruik van bijvoorbeeld een Eve-stekker inlezen en weergeven op het scherm. En dat is toch wel jammer.

Score 8.2 HomeWizard Energy Display €59,95 Voordelen + Altijd zicht op je energieverbruik

Aanpasbare weergave met 6 metingen

Ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Scherm schakelt automatisch aan/uit en dimt

Dagelijkse doelen stellen en kijken hoe ver je bent Nadelen – Het is niet mogelijk automatiseringen uit te voeren met de ingebouwde sensoren

Geen HomeKit of Matter-ondersteuning

Werkt niet met smart home-accessoires van derden

Conclusie HomeWizard Energy Display

Het Energy Display van HomeWizard is geen noodzakelijke aankoop, maar wel een handig hulpmiddel om je energieverbruik te verminderen. Omdat je telkens ziet hoeveel energie je hebt verbruikt en hoe ver je nog van je dagelijkse doelstellingen zit, krijg je een duwtje in de rug om je gedrag te veranderen. Het display is vrij simpel qua functionaliteit en kan alleen de 6 gekozen meetwaarden laten zien. Daar is de prijs dan ook naar: voor €60 krijg je niet een mini-tablet waarop je ook nog films kunt kijken en internetten, maar een schermpje waarop je alleen je energieverbruik kunt aflezen.

Jammer is dat HomeWizard alleen geschikt is voor de eigen accessoires en niet samenwerkt met accessoires en smart home-systemen van derden. Normaal gesproken zouden we dergelijke accessoires dan niet eens op iCulture.nl bespreken. Maar omdat de energie-oplossingen van HomeWizard zo uniek zijn en goed werken, vinden we het tóch een aanrader.

HomeWizard Energy Display kopen

Het HomeWizard Energy Display is rechtstreeks verkrijgbaar bij HomeWizard voor een vaste prijs van €59,95. Je zou ook bij Bol.com kunnen kopen, maar dan betaal je een stuk meer en krijg je geleverd via een externe partner. Zelf zouden we daarom eerder voor de HomeWizard-shop kiezen, waar je ook de aanvullende producten vindt: