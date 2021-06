Het is iets minder dan voorgaande jaren, maar toch krijgt de Apple Watch er in watchOS 8 nieuwe functies bij op het gebied van sporten en gezondheid. Deze verbeteringen komen dit najaar.

Sport en gezondheid in watchOS 8

Het aantal nieuwe functies in watchOS 8 is wat beperkter dan voorgaande jaren, want het zijn vooral kleinere en handige verbeteringen. Ook op het gebied van sport en gezondheid beidt watchOS 8 dit jaar wat kleinere verbeteringen dan je misschien van Apple hoopte of gewend bent. Maar met dit artikel laten we je zien welke sport- en gezondheidsfuncties watchOS 8 wél naar je Apple Watch brengt.

#1 Nieuwe Mindfulness-app

Apple vervangt vanaf watchOS 8 de Ademhaling-app door de nieuwe Mindfulness-app . De ademhalingsherinneringen en begeleiding is nog steeds aanwezig, maar Apple wil je nu ook helpen om tot rust te laten komen met reflectie-oefeningen. Je moet bijvoorbeeld denken aan iets leuks, terwijl je op je ademhaling let en kijkt naar een ontspannend gekleurd scherm op je Apple Watch.

#2 Slaap-verbeteringen

De slaapfunctie op de Apple Watch krijgt ook een aantal verbeteringen. Allereerst is het handmatig activeren van de slaapmodus nu ondergebracht in de nieuwe Focus-functie die Apple in iOS 15 toevoegt. In het Bedieningspaneel op de Apple Watch vind je deze bij het maandje, gevolgd door Slaap.

Tijdens je slaap meet de Apple Watch in watchOS 8 ook iets nieuws, namelijk je ademfrequentie (ook wel respiratory rate genoemd). De Apple Watch houdt bij hoe vaak je gedurende de nacht per minuut ademhaalt. Als je ademhalingsfrequentie langzamer of sneller wordt, kan dat duiden op een verandering in je algehele gezondheid.

#3 Twee nieuwe workouts

Vorig jaar voegde Apple dansen toe als officiële workout aan de Workout-app op Apple Watch. Dit jaar doen er twee nieuwe sporten mee: Pilates en tai chi. De workouts zijn ook in watchOS 7 en eerder te selecteren als oefening, maar vanaf watchOS 8 heeft Apple de algoritmes erop aangepast voor een nauwkeurige meting van je workout. Dit komt vooral van pas als je in de sportschool of met een app op je Apple TV één van deze workouts doet. Het werkt ook met Apple Fitness+, maar dat is in Nederland en België nog niet beschikbaar.

#4 Meer gezondheidsdata delen van Apple Watch

Misschien deel je al je Activiteit-ringen met een vriend of familielid, maar vanaf watchOS 8 en iOS 15 kun je nog veel meer gezondheidsdata delen. Metingen zoals je hartslag, onregelmatig hartritme, ECG en saturatiegegevens van de Apple Watch kunnen zo gedeeld worden. Dan krijg niet alleen jij een melding als je ineens een onregelmatig hartritme hebt, maar bijvoorbeeld ook je partner.

#5 Nieuwe Horen-knop voor je gehoorgezondheid

Apple heeft de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht voor je gehoorgezondheid, oftewel de kwaliteit van je gehoor. Te luide muziek voor langere tijd kan schade aanbrengen. Apple heeft al de koptelefoonmeldingen, die je waarschuwen als je hoofdtelefoon langere tijd te hard staat. In watchOS 8 (en ook in iOS 15), kun je met de Horen-knop in het Bedieningspaneel ook live bekijken hoe hard de muziek klinkt. Vanuit daar pas je ook meteen het audiovolume aan. Het werkt met draadloze oordopjes en koptelefoons die verbonden zijn met de Apple Watch, maar ook als je muziek luistert vanaf je iPhone.

Nog niet de gewenste rustdag

Een functie die helaas nog niet toegevoegd is, is de zogenaamde rustdag voor de Activiteit-app. Gebruikers vragen hier al een tijdje om, omdat een reeks van behaalde prestaties verbroken kan worden als je niet in staat bent om te bewegen (bijvoorbeeld bij ziekte). Je kan wel je Activiteit-doelen aanpassen, maar dat is vaak niet voldoende.

Naast deze verbeteringen op het gebied van sport en gezondheid in watchOS 8, brengt ook iOS 15 nieuwe gezondheidsfuncties. Daarvoor hebben we eerder al een apart overzicht gemaakt.

Meer over watchOS 8

watchOS 8 is de grote update voor de Apple Watch van 2021. Wil je weten of jouw Apple Watch geschikt is? Dat is gemakkelijk te bepalen: als je een Apple Watch Series 3 hebt kun je dit najaar updaten. Er vallen dit jaar geen modellen af, dus als je nu watchOS 7 hebt geïnstalleerd kun je ook updaten naar watchOS 8, zodra de officiële versie beschikbaar is. We verwachten watchOS 8 in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting of lees ons overzicht met de beste watchOS 8 functies!