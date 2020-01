Workout-data aanpassen op de Apple Watch

Met de Workout-app op de Apple Watch kun je tijdens het sporten zien wat je hartslag en je tempo is. Je hebt verschillende mogelijkheden om deze Workout-data aan te passen, zodat je tijdens het sporten precies de data ziet die jij nodig hebt om te presteren.



Het is helaas niet mogelijk om de standaardsporten op de Apple Watch te verwijderen. Als je bijvoorbeeld niet aan steppen, wandelen of hardlopen doet, dan kun je deze sporten helaas niet uit de lijst halen. Wel is het zo dat de laatst beoefende sporten altijd bovenaan staan als je een workout start, dus de sporten die je niet beoefent zitten niet direct in de weg.

Workout-data op je Apple Watch aanpassen

In de Workout-app op de Apple Watch kun je bij elke sport precies kiezen welke metingen je te zien krijgt. Standaard zie je bij een wandelworkout de verstreken tijd. Wil je meer data zien, dan kun je zijwaarts swipen of aan de Digital Crown draaien. Je kunt ook meerdere metingen te zien krijgen op het scherm, zodat je in één oogopslag alle data bij de hand hebt.



Hier zie je duidelijk het verschil: links een scherm met één meting, rechts meerdere metingen.

Het tonen van meerdere metingen tegelijk is mogelijk sinds watchOS 3. Jouw Apple Watch moet er uiteraard wel geschikt voor zijn. Welke waarden je kiest is afhankelijk van de sport. Zo wil je tijdens het hardlopen misschien wel je tempo zien, maar tijdens het wandelen niet. Hieronder lees je hoe je dit instelt.

Eén of meerdere metingen

Kies je meerdere metingen, dan krijg je allerlei info op één scherm te zien, bijvoorbeeld tempo, snelheid, hartslag en tijd. Kies je voor één meting dan zie je maar één item op het scherm, bijvoorbeeld alleen je snelheid. Om de andere metingen te zien moet je aan de Digital Crown draaien.

Zo bepaal je welke workout-data je tijdens het sporten ziet:

Open de Watch-app op je iPhone. Blader omlaag naar Work-out > Work-outweergave. Kies Meerdere metingen of Eén meting.

Kies je één meting, dan zul je steeds aan de kroon moeten draaien. Voordeel van deze instelling is wel dat je snel de juiste waarde ziet. Je hoeft niet op het scherm te zoeken naar de waarde die je wilt weten. Tijdens het sporten kan dat handig zijn, omdat het je aandacht niet afleidt van onnodige details. Het hangt dan ook van je persoonlijke voorkeur af welke instelling het best bij jou past.

Workout-data kiezen

Kies je voor de weergave van meerdere metingen, dan kun je zelf aangeven welke data je wilt zien. Voor elke sport (wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen) kun je zelf aangeven welke informatie er op het scherm te zien moet zijn.

Zo bepaal je welke workout-data je te zien krijgt:

Kies volgens bovenstaande stappen voor Meerdere metingen. Tik op de workout die je wilt aanpassen, bijvoorbeeld Buiten hardlopen. Tik rechtsboven op Wijzig. Sleep de items naar de gewenste plek. Met de groene en rode knoppen kun je items toevoegen aan de lijst en weer verwijderen.

Je zult zien dat er bij sommige sporten veel meer opties zijn dan bij andere. Zo kun je bij roeien alleen kiezen voor tijdsduur, actieve calorieën, totale calorieën en hartslag. Bij hardlopen en wandelen kun je ook het gemiddelde tempo, de afstand en het huidige tempo zien. Er passen maximaal vijf items op het scherm, die je in elke gewenste volgorde kunt zetten.

Afstanden wijzigen van kilometer naar mijl of yard

Wil je de gebruikte eenheden wijzigen, bijvoorbeeld van kilometer naar mijl of van meters naar yards, dan doe je dat in de Gezondheid-app op je iPhone. Dit doe je als volgt:

Open de Gezondheid-app. Zoek de gewenste eenheid, bijvoorbeeld Zwemafstand. Tik op Eenheid en kies yard in plaats van meter.

Bij niet alle eenheden is het mogelijk om te wijzigen. Zo kun je het aantal zwemslagen alleen tellen in aantal slagen. Ook kun je de zwemafstand niet meten in het aantal zwembadbaantjes of iets dergelijks.

Een andere manier om de eenheden te wijzigen, is door je regio-notatie te wijzigen. Verander je bijvoorbeeld je regio naar de Verenigde Staten, dan zullen de metingen voortaan worden getoond in mijlen in plaats van kilometers.

Workout-data verwijderen

Heb je een workout gedaan, maar wil je de data toch niet bewaren dan kun je de workout verwijderen uit je profiel. Hiervoor moet je de iPhone erbij pakken.

Zo verwijder je een workout:

Open de Activiteit-app op de iPhone. Ga naar het tabblad Workouts. Veeg naar links over de workout die je wilt verwijderen. Geef aan of je alleen de workout of de workout én data wilt verwijderen.

Verwijder je alleen de workout, dan blijft de inspanning nog wel meetellen voor je dagelijkse bewegingsdoelen. Je kunt een workout ook verwijderen in de Gezondheid-app door naar het item Workouts te bladeren. Veeg naar links over een bepaalde workout om deze te verwijderen.

Zoals al eerder aangegeven is het niet mogelijk om de standaard sporten (hardlopen, wandelen, steppen) van de Apple Watch te verwijderen.

Bekijk ook Workouts op de Apple Watch starten en tijdens het sporten bekijken Met de Workout-app op de Apple Watch kun je allerlei sporten beoefenen. Lees hoe je een workout start op de Apple Watch en hoe je de Workout-app gebruikt voor wandelen, hardlopen, zwemmen en meer, zowel tijdens als na het sporten.

Apple heeft onderstaand filmpje gemaakt over het aanpassen van de workout-instellingen: