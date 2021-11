We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: Finch

Bij een nieuwe film met Tom Hanks weet je meteen al wie de ‘good guy’ is. Hanks natuurlijk. In de film zien we hoe Hanks met zijn hond en een robot op pad gaan op een kapotgemaakte planeet. De missie? Een nieuwe oppas vinden voor zijn hond.

In Finch speelt Hanks een robot-expert en een van de weinige overlevenden na aan rampzalige zonnegebeurtenis. De aarde is een woestenij. Finch heeft tien jaar in een ondergrondse bunker gewoond, waar hij een eigen wereld heeft gecreëerd voor zichzelf en zijn hond Goodyear. Om te zorgen dat er ook nog iemand voor Goodyear kan zorgen als hij dood is, maakt Finch een robot, genaamd Jeff. Wat volgt is een roadtrip door het westen van Amerika, om zijn beide vrienden te laten zien dat er ook nog leven buiten de bunker is. Terwijl Finch de gevaren van de wereld overwint, proberen Jeff en Goodyear vrienden te worden. “Een episch avontuur”, aldus Apple. Eerder kon je Tom Hanks zien in de oorlogsfilm Greyhound.

Bekijken: Finch

Nieuw op Apple TV+: Hallo, Jack! Een wereld vol vriendelijkheid

Heb je een rotweek achter de rug en ben je toe aan een extreem optimistische tv-show, dan is Hello, Jack! je op het lijf geschreven. Alles aan deze nieuwe series straalt positiviteit uit, al komt het ook wel een beetje overdreven en nep over. In de serie laat Jack McBrayer kinderen zien hoe belangrijk vriendelijkheid is. McBrayer kennen we van ’30 Rock’, ‘Phineas and Ferb’, ‘Wreck-It Ralph’ en meer. Hij werkte samen met kindertv-veteraan Angela C. Santomero, die de teksten schreef. Er zijn vaste gasten, speciale gasten en er is altijd een probleem dat met wat vriendelijkheid kan worden opgelost. Daarbij spelen de drie C’s een belangrijke rol: caring, connecting en cascading. In de serie is muziek te horen van de band OK Go.

Bekijken: Hello, Jack! The Kindness Show

Nieuw op Apple TV+: Dickinson (S03)

Het derde seizoen over de dichteres Emily Dickinson, gespeeld door Hailee Steinfeld. In dit laatste seizoen laat ze zich weer van haar wilde kant zien.

Narcos Mexico (S03)

Te zien bij: Netflix

Volg het verhaal van de opkomst van het Guadalajara-kartel en een Amerikaanse DEA-agent die ontdekt hoe gevaarlijk het is om jacht te maken op narco’s in Mexico.

The Club (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze prequel van ‘Army of the Dead’ schakelt een mysterieuze vrouw de bankbediende Dieter in om drie legendarische kluizen verspreid over Europa te helpen kraken.

Glória (S01)

Te zien bij: Netflix

Spionnen, leugens en geheimen tieren welig in 1968 in Glória do Ribatejo, waar een bevoorrechte ingenieur van Radio Free Europe Portugal bespeelt tijdens de Koude Oorlog.

Gunpowder Milkshake

Te zien bij: Amazon Prime Video

Sam was pas twaalf jaar oud toen haar moeder Scarlet, een vooraanstaande huurmoordenaar, gedwongen werd om haar te verlaten. Opgevangen door ‘The Firm’ – de misdaadorganisatie waar haar moeder voor werkte, treedt ze in haar moeders voetsporen en werkt ze zich op tot huurmoordenaar. Wanneer Sam vervolgens een jong meisje onder haar hoede neemt, worden alle zaken echter op zijn kop gezet en moet ze zich tegen ‘the Firm’ keren.

A Man Named Scott

Te zien bij: Amazon Prime Video

In 2009 bracht Scott Mescudi aka Kid Cudi zijn debuut LP uit, Man on the Moon: The End of Day. Een album dat barrières doorbrak door nummers over depressie, angst en eenzaamheid. Het raakte jonge luisteraars diep en men zag Cudi als een muzikale ster en culturele held. A Man Named Scott van regisseur Robert Alexander volgt Cudi 10 jaar lang tijdens creatieve keuzes, worstelingen en doorbraken, waarbij hij muziek maakt die zijn miljoenen fans over de hele wereld blijft ontroeren en kracht geven.

Black Lake (S01+S02)

Te zien bij: Ziggo

Een ambitieuze man wil een oud skiresort met een spookachtig verleden nieuw leven inblazen. Dan worden hij en zijn vrienden achtervolgd door griezelige gebeurtenissen.

Bonnie & Clyde

Te zien bij: Videoland

Esra Kaplan (Dilan Yurdakul) heeft nog een paar maanden detentie te gaan, maar besluit na een dramatisch verlofbezoek aan haar Turkse familie niet terug te keren naar de gevangenis. In plaats daarvan slaat ze samen met haar vriend, de getraumatiseerde getaway driver Greg Driessen (Yannick Jozefzoon), op de vlucht.

#FOLLOWME

Te zien bij: Videoland

Ontdek de financiële wereld achter Instagram, waar alles draait om de likes en de followers. Op dit sociale platform is een compleet nieuw verdienmodel ontstaan. Maar welke schaduweconomie ontstaat hierdoor? Wat is echt en wat is nep? Hoe voer je de strijd tegen het algoritme? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers?

Injustice

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de wereld in puin ligt door tragische gebeurtenissen die in gang zijn gezet door de duivelse Joker, is Superman vastbesloten om vrede af te dwingen, tegen elke prijs. De Man van Staal start een tiranniek bewind waar maar door één held een einde aan kan worden gemaakt: Batman. De Justice League raakt verdeeld nu de twee voormalige bondgenoten in een dodelijke strijd om vrijheid zijn verwikkeld.