Liefhebbers van de Apple Watch zitten eigenlijk altijd wel goed: elk jaar voegt Apple leuke functies toe en watchOS 8 is dat ook weer het geval. We hebben de beste watchOS 8 functies voor je op een rijtje gezet.

watchOS 8 is nog interessanter geworden, dankzij updates in Wallet en de Woning-app, waardoor je je auto van het slot kunt halen en gemakkelijker je huis of hotelkamer binnenkomt. Ook zijn er vernieuwingen voor foto’s, zoals een nieuwe wijzerplaat voor portretten en makkelijker delen van foto’s. Maar er zijn ook nieuwe functies bijgekomen die goed zijn voor lichaam en geest, terwijl je via Berichten beter in contact blijft. In deze round-up hebben we onze favoriete watchOS 8 functies op een rij gezet.

#1 Overal toegang met je Apple Watch

Als je Apple Pay hebt, ben je het misschien al gewend: je kunt de deur uit met alleen je iPhone op zak. Met de Apple Watch gaat betalen in de winkel vaak nog makkelijker. Dit zelfde gemak wil Apple ook voor deursloten en toegangssystemen aan gaan bieden. Je kunt dan je huisdeur of hotelkamer openen met je Apple Watch, handig! Of dit slaagt is overigens wel afhankelijk van het aantal deelnemers. Heb je een eigen voordeur, dan kun je zelf voor een deurslot kiezen dat deze functie ondersteunt, maar in een hotel en bij bedrijfspanden ben je afhankelijk van de eigenaar of uitbater. Als de grote hotelketens het oppakken zou het snel kunnen gaan… maar alleen voor Apple-gebruikers. Je hoeft dan nergens meer aan te denken als je de deur uitgaat: je Apple Watch is voldoende.

Apple gaat ook legitimatiebewijzen in de Wallet-app mogelijk maken, maar eigenlijk lijkt ons de iPhone daarvoor een geschikter apparaat. Bovendien komt het alleen nog maar in een beperkt aantal Amerikaanse staten beschikbaar, dus het speelt nog helemaal niet bij ons.

#2 Verbeterde HomeKit-functies

Meestal heb je de iPhone wel bij de hand als je op de bank zit, maar zou het niet handig zijn als je ook veel meer dingen op de Apple Watch zou kunnen regelen? Dat kan. De Woning-app in watchOS 8 is veel praktischer geworden. Je hebt sneller toegang tot de accessoires en scènes die op een bepaald moment nodig zijn. Ook kun je accessoires per kamer bedienen, met de Intercom-functie een omroepbericht door het hele huis laten schallen of direct op je pols zien wie er voor de deur staat. Voor dat laatste heb je wel een HomeKit-camera nodig.

#3 Apparaten en objecten zoeken

Voor Apple is het een van de vele functies die óók nog even leuk zijn om te noemen, maar wij vinden het een zeer nuttige toevoeging: het zoeken van apparaten en objecten op je Apple Watch. Zo kun je niet alleen je iPhone terugvinden, maar ook je iPad, Mac, AirTag en zelfs je fiets.

#4 Nieuwe wijzerplaten

Hier kijken we elk halfjaar naar uit: zouden er weer nieuwe wijzerplaten bij zijn gekomen? Apple heeft er eentje onthuld: Portretten. Daarnaast is er nog een andere World Timer-wijzerplaat opgedoken. Die laat je de tijdzones in 24 steden wereldwijd zien. Handig als je (weer) op vakantie gaat of voor je werk veel te maken hebt met mensen in andere landen.

Volgens Apple is de fotowijzerplaat het meest gebruikt op de Apple Watch. Vaak zullen dat foto’s van mensen zijn die je dierbaar zijn. In watchOS 8 komen ze nog beter uit de verf met de Portretten-wijzerplaat. Daarbij wordt de achtergrond vervaagd, zodat je een gelaagd effect krijgt. De functie herkent automatisch gezichten en snijdt de foto bij zodat het er mooi uit ziet op de wijzerplaat.

#5 Meer doen met Foto’s

Foto’s kijken op de Apple Watch? Het klinkt misschien omslachtig, maar het is goed te doen. De app heeft nu een nieuw ontwerp gekregen en biedt je nieuwe manieren om door verzamelingen te bladeren. Je kunt nu ook Terugblikken en Uitgelichte foto’s op je Apple Watch zien en kom je iets tegen dat leuk genoeg is om aan anderen te laten zien, dan kun je ze vanaf de Apple Watch delen via Berichten en Mail. Hiervoor is een nieuw deelvenster aanwezig. De fotoverzameling ‘Op deze dag’ geeft je een blik in het verleden.

#6 Meerdere timers

Klein maar fijn: deze functie is o zo handig. Je kunt nu meerdere timers (!) op de Apple Watch instellen. Perfect tijdens het koken, of als je met meerdere klussen tegelijk bezig bent. Met Siri kun je ze een label geven, bijvoorbeeld ‘Kookwekker’ of ‘Wasmachine’ zodat je weet welk alarm het is.

#7 Mindfulness

De Ademhaling-app was tot nu toe erg simpel: je kon er begeleide ademhalingsoefeningen mee doen, maar veel meer niet. In watchOS 8 wordt het anders: er zitten meer functies in en de app heeft een andere naam gekregen: Mindfulness-app. Mensen beseffen steeds vaker dat het belangrijk is om regelmatig even gas terug te nemen en de Apple Watch gaat je daarbij helpen. er zijn verbeterde ademhalingssessies en je kunt nu een één minuut durende reflectiesessie starten. Je krijgt dan een positieve gedachte voorgeschoteld, waar je een minuut lang over gaat nadenken terwijl je naar een animatie met vlekken kijkt. Dit maakt de app een stuk nuttiger.

#8 Nieuwe workouts: Tai Chi en Pilates

We gaan nog even door over het thema lichaam en geest: met de Workout-app op de Apple Watch. Die heeft twee nieuwe workouts gekregen, namelijk Tai Chi en Pilates. Er zijn speciale algoritmes voor gemaakt, zodat je hartslag en beweging goed worden ingeschat. Tai Chi is al meer dan tweeduizend jaar oud en is te beschouwen als meditatie terwijl je beweegt. En met Pilates kun je werken aan een sterkere core en verbeter je je core, balans en flexibiliteit in oefeningen die opbouwen naar steeds uitdagender prestaties.

#9 Ademfrequentie tijdens het slapen

Een kleine maar fijne verbetering is dat je ademfrequentie wordt gemeten tijdens het slapen. De Apple Watch helpt je al aan een vaste slaaproutine en houdt bij hoe lang je slaapt, wat je hartslag is en of het zuurstofgehalte in je bloed wel voldoende is. In watchOS 8 komt daar het aantal ademhalingen per minuut bij. De Apple Watch gebruikt hiervoor de ingebouwde versnellingsmeter. Je vindt ze daarna terug in de Gezondheid-app.



Deze app staat al sinds het prille begin op de iPhone, maar komt nu ook naar de Apple Watch. Je kunt zelfs contactgegevens toevoegen, bewerken en delen. Daarnaast zijn er nieuwe tools in de Berichten-app toegevoegd, zodat je makkelijker contact houdt met anderen. Gedicteerde tekst kun je achteraf bewerken en je kunt mensen zelfs een gifje sturen. Voor handgeschreven teksten is de Apple Watch minder geschikt, omdat nog niet de Nederlandse taal wordt ondersteund. Schrijf je vaak in het Engels, dan kun je nu ook schrijven, dicteren en emoji combineren in één bericht. Mocht je dat willen.

#11 Verbeterde always-on

Een andere welkome toevoeging is dat meer watchOS 8-apps het always on-scherm ondersteunen, waaronder Kaarten, Mindfulness, Telefoon, Podcasts, Stopwatch, Timers en Dictafoon. Voor externe ontwikkelaars is het nu ook gemakkelijker geworden om het aan te bieden, dankzij de always-on API.

In watchOS 7 zag je de app in een gedimde vorm, met daar overheen het tijdstip. Dit is in watchOS 8 verbeterd: je ziet nu een gedimde versie van de app, die meteen interactief is als je erop tikt. Ontwikkelaars kunnen ook zorgen dat minder belangrijke informatie extra gedimd wordt. En felle kleuren kunnen ook extra worden gedimd als het scherm niet actief is.



Always-on in watchOS 7 (links) en watchOS 8 (rechts).

#12 Apple Watch bedienen met armbewegingen

Dit is supercool, al zullen maar weinig mensen er gebruik van gaat maken: je kunt nu je Apple Watch bedienen met handbewegingen. Daardoor heb je nog maar één arm nodig, namelijk de arm waarop je ook de Apple Watch draagt. Met handbewegingen kun je apps openen en items aantikken. De bewegingssensoren in de Apple Watch registreren de bewegingen zodat je telefoontjes kunt aannemen, een cursor besturen en een actiemenu openen voor Berichtencentrum, Bedieningspaneel en meer. Ongelooflijk!

Deze functie was al eerder aangekondig en in onderstaand artikel lees je er meer over.

Meer functies in watchOS 8

Er zitten in watchOS 8 nog veel meer functies. Zo kun je gebruik maken van de Focus-functie om je beter te concentreren. Deze vind je ook op de meeste andere apparaten. De Apple Watch kijkt automatisch naar de instellingen voor Focus op iOS en filtert meldingen van mensen en apps op basis van je gewoontes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van machine learning.

Apple heeft ook de Muziek-app opnieuw ontworpen, waarbij je nummers, albums en afspeellijsten kunt delen via Berichten en Mail. Alle muziek en radiozenders vind je voortaan op één plek. De Weer-app laat in watchOS 8 ook noodmeldingen zien en waarschuwt bij gevaarlijke weersomstandigheden. Je ziet de neerslag voor de komende uren. Zo valt er nog veel meer te ontdekken in de beta.

Meer over watchOS 8

watchOS 8 is de grote update voor de Apple Watch van 2021. Wil je weten of jouw Apple Watch geschikt is? Dat is gemakkelijk te bepalen: als je een Apple Watch Series 3 hebt kun je dit najaar updaten. Er vallen dit jaar geen modellen af, dus als je nu watchOS 7 hebt geïnstalleerd kun je ook updaten naar watchOS 8, zodra de officiële versie beschikbaar is. We verwachten watchOS 8 in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!