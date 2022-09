Ken je dat? Je start een workout op je Apple Watch, maar voordat je echt van start gaat moet je nog je veters beter strikken of je fiets van het slot doen. Daardoor kloppen de workoutgegevens niet helemaal. Met de functie Nauwkeurige start op de Apple Watch Ultra gaat de teller pas lopen als je daadwerkelijk in beweging komt.

Nauwkeurige start op de Apple Watch

De Apple Watch Ultra heeft enkele unieke functies voor gebruikers, waaronder de mogelijkheid om een workout precies op het juiste moment te starten. Op het moment dat je een workout op de Apple Watch start, ben je niet altijd klaar om meteen weg te rennen of te fietsen. Ontdek hoe je dit kunt voorkomen met de Nauwkeurige start.

Geschikte Apple Watch-modellen voor Nauwkeurige start

Deze functie werkt voorlopig alleen op de meest sportieve Apple Watch:

Op andere modellen is het vooralsnog niet aanwezig. Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen. Dit zou te maken kunnen hebben met de extra nauwkeurige gps op de Ultra. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee gps-frequentes (L1 en L5) terwijl je op de andere Apple Watch-modellen alleen de L1-frequentie hebt.

Nauwkeurige start activeren op de Apple Watch Ultra

Voordat je van start kunt gaan zul je deze functie eerst moeten activeren:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Blader helemaal omlaag naar Workout. Zet de schakelaar aan bij Nauwkeurige start.

Workout met nauwkeurige start

Vervolgens ga je een workout doen. Die start je op de normale manier, door de Workout-app te openen of door op de actieknop van de Apple Watch Ultra te drukken. Als voorbeeld zie je de workout Buiten fietsen.

In plaats dat de teller meteen gaat lopen kun je nu rustig de tijd nemen om op je fiets te gaan zitten, je schoenen vast te klikken en nog even een slok te nemen uit je bidon.

Je kunt gemakkelijk zien dat de Nauwkeurige start actief is. In plaats van een workout-icoon linksboven zien je nu een locatie/kompas-icoon.

Zodra je opnieuw op de actieknop drukt, zal de workout meteen beginnen. Je kunt eventueel ook naar links vegen op het scherm en dan de Start-knop op het scherm tikken.

Dankzij de al eerder genoemde nauwkeurige gps-functie via de L1- en L5-frequentieband zal je workout nu extra nauwkeurig worden vastgelegd. Ook de berekening van het tempo en de afgelegde route zullen nauwkeuriger zijn, vooral in moeilijke omgevingen met bijvoorbeeld veel hoge gebouwen. Op de Apple Watch Ultra vind je dankzij watchOS 9 ook heel veel extra meetgegevens tijdens het hardlopen. De sportfuncties in watchOS 9 zijn dan ook behoorlijk uitgebreid.

De Apple Watch Ultra is voorlopig de enige Apple Watch waarop deze functie aanwezig is. Je koopt de Ultra voor een adviesprijs van €999,-. Bekijk ‘m bij Apple of bij deze andere winkels: