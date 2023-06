Hier zijn 12 superfitte sportfuncties van watchOS 10

watchOS 10 is een sportieve update! Er zitten diverse nieuwe functies in, vooral op het gebied van fietsen en wandelen. Maar ook voor mensen die een andere sport beoefenen komt er weer iets nieuws aan, zoals het beter meten van je golfslag.

Vorig jaar kwamen er in watchOS 9 sportfuncties bij voor hardlopers en nu is een andere populaire sport aan de beurt: fietsen. Daarnaast zijn er extra functies voor wandelaars en kun je betere golf- en tennisapps tegemoet zien.

#1 Mooiere weergave van medailles

We beginnen bij het belangrijkste: de weergave van medailles en badges gaat veranderen. Je krijgt ze op een andere manier op een rijtje te zien, zoals de foto hieronder toont. Je krijgt een schermvullende animatie als je alle activiteitenringen sluit.

Fietsen in watchOS 10

Een fietsworkout doen was altijd al mogelijk op de Apple Watch, met automatische herinneringen voor work-outs en valdetectie, mocht je van de fiets vallen. In watchOS 10 voegt Apple daar geavanceerde metingen aan toe, vooral voor mensen die fietsen als sport beoefenen.

#2 Fietsworkout als liveactiviteit op je iPhone

Als je een fietsworkout start op de Apple Watch, verschijnt deze automatisch als liveactiviteit op je iPhone. Je kunt erop tikken om de activiteit schermvullend te tonen. Ook krijg je realtime gegevens door, zoals hartslagzones, hoogte, route en fietssnelheid. Dit is geoptimaliseerd voor het iPhone-scherm. Hiervoor moet je de iPhone wel in een geschikte fietshouder plaatsen, zodat je geen boete krijgt.

#3 Automatisch verbinding met fietssensoren

De Apple Watch kan nu automatisch verbinding maken met Bluetooth-accessoires voor de fiets, zoals krachtmeters en snelheids- en cadanssensoren. Metingen zoals fietskracht (Watt) en cadans (RPM) worden vastgelegd en doorgestuurd naar de iPhone. Bluetooth-accessoires voor binnen en buiten fietsen worden ondersteund. Ook wordt er verbinding gemaakt via GymKit.

#4 Vermogenszones tijdens het fietsen

Dankzij de koppeling met vermogensmeters kan de Apple Watch ook een nieuwe weergave doen tijdens een workout: je krijgt vermogenszones te zien. Deze zijn vergelijkbaar met de hartslagzones op de Apple Watch, maar tonen in dit geval de hoeveelheid werk die jij verzet op de trappers (oftewel hoeveel vermogen je trapt, in Watt).

Apple berekent je persoonlijke vermogenszones op basis van je functionele drempelvermogen Functional Threshold Power of FTP). Dit is het hoogste intensiteitsniveau dat een fietser in theorie een uur kan volhouden. Apple maakt hierbij gebruik van nieuwe algoritmen, die sensorgegevens van de Apple Watch combineren met metingen uit de vermogensmeter.

Je kunt zien in welke zone je zit en hoeveel tijd je in een bepaalde zone bent geweest. Dit helpt om je prestaties te verhogen.

Wandelen in watchOS 10

Ook voor wandelaars zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals een nieuwe weergave in de Kompas-app en automatische routepunten op de plek waar je voor het laatst mobiel bereik had.

#5 Kompas-app genereert automatisch twee routepunten

De Kompas-app op de Apple Watch genereert automatisch twee nieuwe routepunten: het routepunt voor de laatste mobieledataverbinding en het routepunt voor de laatste noodoproep. Het routepunt voor de laatste mobieledataverbinding is een schatting van de laatste plaats met mobiel bereik. Dat kan handig zijn als je geen verbinding meer hebt en toch dringend contact met iemand moet opnemen. Je weet dan naar welk punt je terug moet lopen om je telefoongesprek te voeren of een bericht te sturen.

Bij noodgevallen geeft het routepunt voor de laatste noodoproep een schatting van het laatste punt op de route waarbij het device voor het laatst verbonden was met het mobiele netwerk van een willekeurige aanbieder, zodat je het noodnummer kunt bellen. Dit zal vooral gebruikers van een Apple Watch Ultra aanspreken, omdat die immers meer bedoeld is om mee op avontuur te gaan.

#6 Topografische kaarten in de VS

Dit komt van pas als je in de VS erop uit gaat trekken. De Apple Watch (Ultra) kan je terugleiden naar het beginpunt van je trektocht, maar je weet dan niet of er grote hoogteverschillen zijn. Met de nieuwe topografische kaarten kan dat wel. Je ziet bergen, valleien en rivieren in extra detail en kunt ook interessante plaatsen zien. Contouren, hoogte-arceringen en andere details maken duidelijk hoe het landschap eruit ziet.

#7 Informatie over trails

Als je gaat wandelen is het wel zo handig als je weet of je over bergpassen en bergtoppen moet. Je kunt daarom je wandelroute voorbereiden door de nieuwe 3D-overzicht met bewaarde routepunten te bekijken, waarbij ook de hoogteweergave wordt getoond. Verder kun je zien wat de moeilijkheidsgraad is.

#8 Meldingen bij bepaalde hoogte

Heb je je hoogtepunt bereikt? Dan krijg je op de Apple Watch een melding. Zo weet je meteen of je een hoogte van bijvoorbeeld 300 voet hebt bereikt.

Verbeteringen in Fitness+

Ook bij Fitness+ is er iets nieuws te halen. De betaalde workouts zijn nog steeds niet in Nederland en België beschikbaar, maar Apple heeft al wel wat nieuwe functies toegevoegd. Zo krijg je advies over de workouts die je kunt doen en kun je workouts voortaan ook stapelen.

#9 Aangepaste programma’s in Fitness+

Apple Fitness+ wordt uitgebreid met ‘Aangepaste programma’s’. Dit is een nieuwe manier om een aangepaste work-out of een meditatieschema te ontvangen, op basis van dag, duur, type workout en dergelijke. Zo krijg je een plan op maat, op basis van de workout-voorkeuren die je aangeeft. Je hoeft zelf niet meer te kiezen.

#10 Stapels in Fitness+

Ook nieuw is de functie Stapels, waarbij je meerdere workouts en meditatiesessies met elkaar kunt combineren. Na het selecteren voer je ze achter elkaar uit.

#11 Audiofocus in Fitness+

Sommige mensen horen liever de muziek, anderen hebben liever de stem van de trainer. Met de nieuwe functie audiofocus kun je aangeven wat voor jou prioriteit heeft. Wil je liever de muziek luid horen, dan kan dat. En vind je de stem van de trainer belangrijker, dan zet je die wat luider.

#12 Betere golf- en tennisapps

Er zitten in watchOS 10 nieuwe API’s voor ontwikkelaars van workout-apps. Deze maken nieuwe functies mogelijk op de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra. Alleen deze twee modellen hebben de benodigde bewegingssensoren die krachtig genoeg zijn om snelle veranderingen van snelheid en acceleratie te detecteren. Denk daarbij aan het bewegen van een golfclub of tennisracket.

Ontwikkelaars krijgen toegang tot deze bewegingsgegevens en kunnen er nieuwe dingen mee doen. Zo kan de app SwingVision bij het tennissen de pronatie tijdens de service analyseren. Dit is de draaiende beweging van de onderarm, pols en hand. In de app Golfshot kunnen voortaan kleine bewegingen van de pols gedetecteerd worden om je swing te verbeteren.

Ook kunnen coachingplatforms zoals TrainingPeaks de API gebruiken om aangepaste workouts te maken die je direct in de Workout-app kunt importeren. Er zit nog veel meer in. Appontwikkelaars die HealthKit gebruiken voor work-outs, kunnen voortaan onderscheid maken tussen rijden in een golfkarretje en rondlopen op de green, zodat de hoeveelheid verbrande calorieën beter klopt.

Meer sportfuncties in watchOS 10

Maar er is meer: ontwikkelaars krijgen toegang tot data over de snelheid, cadans en kracht bij het fietsen. En ze kunnen iPhone-apps maken die tijdens een workout synchroon lopen met de Apple Watch.

Verder krijg je als gebruiker de mogelijkheid om met de Digital Crown widgets direct te openen vanuit de wijzerplaat. Zo heb je snel toegang tot je (sport)apps. Er is ook een nieuwe fullscreen weergave voor apps, waardoor er meer informatie op het scherm past – ideaal voor sportapps die veel data willen tonen.

Dit en meer is te vinden in watchOS 10, dat in september beschikbaar komt voor iedereen met een Apple Watch Series 4 of nieuwer.