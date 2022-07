Je kunt op de Apple Watch een aangepaste workout maken, waarbij je zelf bepaalt hoeveel minuten inspanning je wilt afwisselen met herstel. In deze tip leggen we uit hoe het werkt in watchOS 9

Workout op maat maken op de Apple Watch

Op de Apple Watch kun je workouts doen op basis van tijd, afstand of kilocalorieën. Ook kun je een open doel kiezen, waarbij je meteen kunt beginnen met sporten. Maar als beginnende hardloper, wandelaar of wielrenner wil je het misschien wat rustiger aanpakken en een paar minuten zware inspanning afwisselen met even rustig bijkomen. Dat kan! Door een aangepaste workout te maken bepaal je zelf je schema.



Aangepaste workout maken

Allereerst bepaal je welke workout je wilt doen. Wordt het wandelen, fietsen of hardlopen? In feite kun je voor elke cardiosport een aangepaste workout maken, waarbij je de mogelijkheid hebt om lichte en zware inspanning af te wisselen. Je hebt hiervoor watchOS 9 of nieuwer nodig. In eerdere watchOS-versies kun je geen workoutschema’s maken.

Open de Workout-app op je Apple Watch. Kies de sport die je wilt beoefenen, bijvoorbeeld wandelen. Tik op de drie puntjes. Blader omlaag tot je Maak workout aan ziet en tik erop.

Je kunt nu een aangepaste workout maken. Wij kiezen in het voorbeeld voor 4 minuten inspanning, gevolgd door 1 minuut herstel. Geef aan of je een warming-up wilt doen. Tik op de paarse knop Voeg toe om een nieuw segment toe te voegen. Kies Inspanning of Herstel

Kies een van de opties Open, Afstand of Tijd. Omdat wij 4 minuten inspanning willen doen, kiezen we Tijd. Standaard staat het interval op 5 minuten, dus we passen het aan naar 4 minuten. Voeg daarna op dezelfde manier een interval voor 1 minuut herstel toe. Bepaal het aantal herhalingen, bijvoorbeeld 6 keer. Je bent in dit geval 6 x (4+1) = 30 minuten aan het sporten. Geef je workout een aangepaste titel. Tik op Maak workout aan.

Je vindt deze aangepaste workout nu als je een nieuwe wandelworkout wilt gaan doen. Heb je gekozen voor fietsen of hardlopen, dan vind je het uiteraard bij deze sporten. Wist je dat je ook de workoutweergave kunt aanpassen aan je wensen, zodat je alleen de data ziet die je belangrijk vindt?

