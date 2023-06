Met de Apple Watch kun je al jarenlang aan je fysieke gezondheid werken door workouts te doen, jezelf dagelijks 30 minuten in het zweet te werken, regelmatig op te staan en het aantal stappen te tellen. Geestelijke gezondheid is minstens zo belangrijk, maar Apple bood er tot nu toe weinig hulp voor. Met de komst van iOS 17 en watchOS 10 gaat dat veranderen. Je kunt bijhouden hoe je je voelt, gedachten in een dagboek noteren en met een checklist kijken of je risico loopt op een depressie. Dit zijn de belangrijkste functies.

#1 Gemoedstoestand noteren

Apple geeft je vanaf najaar 2023 de mogelijkheid om je gemoedstoestand vast te leggen. Je kunt over tijd je emoties en stemmingen bijhouden, zodat je een beter inzicht krijg in je algemene mentale welzijn. Je kiest een gemoedstoestand, die kan variëren van ‘Zeer onaangenaam’ tot ‘Zeer aangenaam’ en geeft met enkele steekwoorden aan hoe je je voelt. Vervolgens geef je één of meer redenen waarom je je zo voelt, bijvoorbeeld door werk, partner, familie, geld, gezondheid en dergelijke. Je kunt dit in een paar seconden vastleggen op je iPhone, iPad of Apple Watch. In de Gezondheid-app probeert Apple een verband te leggen met andere metingen, zoals slaapgebrek waardoor je je niet zo lekker in je vel voelt. Je leest er meer over in onze tip over Gemoedstoestand vastleggen in iOS 17.

Bekijk ook Zo kun je je emoties en gemoedstoestand vastleggen in iOS 17 Vanaf iOS 17 besteedt Apple extra aandacht aan mentale gezondheid, oftewel hoe we ons voelen en hoe we denken. Dit kun je vastleggen in de Gezondheid-app. Daarnaast kun je vragenlijsten invullen om te checken of je risico loopt op een depressie.

#2 Dagboek bijhouden

Het valt officieel niet onder de geestelijke gezondheidsfuncties van Apple, maar we vinden wel dat het erbij past. Het bijhouden van een dagboek kan helpen om bepaalde gebeurtenissen te verwerken. Nare opmerkingen van vrienden, een blunder die je zelf begaan hebt: je kunt er over zitten mokken, maar als je je gevoelens van je af schrijft kun je er beter mee omgaan, waardoor je je weerbaarheid verhoogt. Ook is bewezen dat het bijhouden van een gratitude journal positieve effecten heeft op je stemming. Hoe je het dagboek ook gebruikt, je vindt ‘m later dit jaar in iOS 17. Hij zit nog niet in de iOS 17 beta. Lees er meer over in onze tip over de Dagboek-app.

Bekijk ook Hoe werkt de nieuwe Journal-app van Apple en waar kan ik 'm vinden? Apple heeft Journal aangekondigd, een nieuwe dagboek-app voor iOS. Hiermee kun je je dagelijkse activiteiten vastleggen. Journal is een nieuwe app om aan je mentale en fysieke gezondheid te werken. Maar wanneer kun je 'm downloaden?

#3 Tijd in daglicht

Tijd buitenshuis doorbrengen is goed voor je humeur, vooral als je de natuur opzoekt, naar mooie landschappen kijkt en dieren knuffelt. Apple’s insteek is echter heel anders: door meer tijd buitenshuis door te brengen produceert je lichaam vitamine D (met allerlei positieve effecten) en heb je minder risico op bijziendheid, waardoor je een bril nodig hebt (iets wat je stemming ook danig kan verpesten als je de rekening van de opticien onder ogen krijgt). Door een shirt met korte mouwen te dragen en een Apple Watch om je pols te doen, kun je automatisch de tijd die je buitenshuis doorbrengt meten. Je vindt de resultaten in de Gezondheid-app.

#4 Vragenlijst geestelijke gezondheid

Heb je last van piekeren en wil je weten of je hulp moet zoeken voor je angstgevoelens? Of ben je bang dat je last hebt van een depressie? Aan de hand van een vragenlijst kun je nagaan of de klachten ernstig genoeg zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beoordelingen die klinieken vaak gebruiken. Je vindt deze lijst in de Gezondheid-app op de iPhone.

Zo werkt het:

Ga in de Gezondheid-app naar het tabblad Gegevens. Tik op Geestelijke gezondheid. Kies Vragenlijst over geestelijke gezondheid. Vul de vragen in en je krijgt meteen meer inzicht.

#5 Haal meer uit de Mindfulness-app

Vroeger was er de Ademhaling-app op de Apple Watch, waarmee je onder begeleiding een ademhalingssessie kunt doen. Ondertussen is de app breder van insteek geworden en gaat het om mindfulness. De Mindfulness-app is de moeite waard om nog eens goed te bekijken. Je hebt hierin namelijk nog steeds de ademhalingsoefeningen, kunt reflecteren op je dag met de Reflectie-functie en als je abonnee van Fitness+ hebt kun je er ook de meditatie-sessies van 5 minuten of langer in vinden. Als je deze oefeningen doet, tellen ze mee met de Mindfulnessminuten, die je ook in de Gezondheid-app terugvindt. Veel van deze functies bestaan al in apps van derden, zoals Calm en Headspace, maar door ze als standaardfuncties aan de iPhone en Apple Watch toe te voegen komen ze beschikbaar voor een veel grotere groep mensen. In watchOS 10 krijg je er de mogelijkheid bij om je gemoedstoestand te noteren, zoals we bij punt 1 hebben genoemd.