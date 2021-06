De Apple Watch krijgt er met ingang van watchOS 8 weer een aantal nieuwe apps bij. In dit artikel laten we je zien welke nieuwe apps in watchOS 8 zitten en welke bestaande apps verbeterd zijn.

Verbeterde en nieuwe apps in watchOS 8

Apple levert bij de Apple Watch een flinke hoeveelheid standaardapps, waarmee je alle functies van de Apple Watch kan gebruiken. Bijna ieder jaar komt daar wel een nieuwe app bij, zoals vorig jaar de Opdrachten-app op de Apple Watch. Dit jaar heeft Apple maar liefst vier nieuwe apps in watchOS 8 toegevoegd. Daar bovenop komen nog tal van verbeterde apps die je al kende.

Maar Apple heeft ook een aantal bestaande apps verbeterd:

#1 Zoek objecten

Apple heeft in watchOS 8 ondersteuning toegevoegd voor het vinden van voorwerpen die met het Zoek mijn-netwerk samenwerken of waar een AirTag aan verbonden is. Dat gaat via de losse Zoek objecten-app. Apple heeft dus geen overkoepelende Zoek mijn-app op de Apple Watch, maar heeft alles afgesplitst in aparte apps. Het icoontje van de Zoek objecten-app herken je aan het groene rondje met de vier witte stipjes. In de app heb je verder bijna dezelfde mogelijkheden als op de iPhone. Je kan een route starten naar het object of een geluidje afspelen. Het werkt ook met Siri

We weten helaas nog niet of de U1-chip in de Apple Watch Series 6 ook gebruikt kan worden voor nauwkeurig zoeken.

#2 Zoek apparaten

Behalve objecten kun je in watchOS 8 ook op je Apple Watch naar je andere Apple-apparaten zoeken met de Zoek apparaten-app. Dit werkt eigenlijk exact hetzelfde als de Zoek objecten-app, maar dan dus uitsluitend voor het lokaliseren van je iPhone, iPad, Mac en AirPods. We vinden het toch een beetje onhandig dat Apple dit allemaal opgesplitst heeft in aparte apps, omdat ze qua functionaliteit nagenoeg hetzelfde zijn.

Apple had dus al de Zoek vrienden-app op doe Apple Watch, maar in watchOS 8 kun je ook voor de andere Zoek mijn-opties bij de Apple Watch terecht.



Wist je dat de Apple Watch nooit een Contacten-app had? Je hebt er misschien wel nooit bij stilgestaan, maar in watchOS 8 voegt Apple deze nieuwe app toe. Het was al mogelijk om via de Telefoon-app de gegevens van iemand uit je adresboek op te zoeken, maar dat kan nu ook iets sneller met de nieuwe Contacten-app. Je kan vanuit daar ook meteen een belletje plegen, een e-mail of iMessage-bericht versturen of praten via de Walkietalkie.

#4 Nieuwe Tips-app

De iPhone heeft al heel wat jaren een eigen Tips-app, waar Apple af en toe wat handige tips en trucs deelt (die je waarschijnlijk allang op iCulture gelezen hebt). Maar Apple doet ook iets extra’s, want er is een stappenplan waarmee je zelf enkele standaardfuncties van je Apple Watch kan proberen, inclusief begeleiding van Apple.

Verbeterde apps in watchOS 8

Naast bovenstaande nieuwe apps, vind je in watchOS 8 ook verbeterde versies van bestaande apps. Soms zijn de verbeteringen klein, maar in veel gevallen gaat het om een totaal opnieuw ontworpen app.

#1 Foto’s-app

In watchOS 8 kies je niet meer één album dat je met je Apple Watch wil synchroniseren. De app lijkt nu meer op de gewone Foto’s-app op je iPhone, maar dan in het klein. Je kan terugblikken, uitgelichte foto’s én een zelf gekozen album synchroniseren. Je bladert erdoor op je Apple Watch en er is een nieuwe mozaïek weergave voor het bekijken van de foto’s. Ook nieuw is dat je een foto rechtstreeks vanaf je Apple Watch kan delen via iMessage of e-mail. Of je maakt meteen een wijzerplaat aan.

#2 Woning-app

De Woning-app krijgt in watchOS 8 ook een flinke update. Je kan nu bladeren naar kamers en je bekijkt de belangrijkste statussen van je accessoire direct bovenaan de app. De app voelt nu veel meer als een volwaardige app aan in plaats van een vereenvoudigde versie van de iPhone-versie. De app geeft ook suggesties om scènes te activeren op de momenten dat je ze het vaakst gebruikt.

#3 Mindfulness-app

De Ademhaling-app is omgetoverd tot de Mindfulness-app. Naast ademhalingsoefeningen vind je in de app nu ook reflectieoefeningen, waarbij je aan iets moet denken terwijl er mooie animaties in beeld verschijnen. De app zal niet bij iedereen in de smaak vallen, maar als je tot rust wil komen kan de app je daarbij helpen.

#4 Timers-app

De Timer-app heet nu Timers-app en dat is niet zonder reden: je kan meerdere timers tegelijkertijd laten lopen. Je kan zoveel timers starten als je zelf wil en ook de weergave is iets verandert: je ziet nu een ronde oranje boog die kleiner wordt naarmate de timer verstrijkt. Met de nieuwe knopjes onderaan pauzeer je een timer of stop je hem vroegtijdig. Met de terugknop keer je terug naar het startscherm van de app en voeg je een nieuwe timer toe.

#5 Muziek-app

De Muziek-app heeft een kleine update gekregen. Nieuw is dat je nu ook muziek kan delen via iMessage en e-mail, waarbij er een linkje naar het nummer gestuurd wordt in Apple Music. Verder hebben de icoontjes een rood kleurtje gekregen en de Muziek-app heeft er een functie bij gekregen die voorheen in een aparte app verwerkt zat.

Radio-app is verdwenen

De Radio-app op de Apple Watch is namelijk verdwenen. De functie om via de Apple Watch radiozenders te streamen (zowel Nederlandse radiostations als thematische stations van Apple Music) is nog wel beschikbaar, maar dan via het kopje Radio in de Muziek-app. Je ziet daar nu ook in een raster alle recent afgespeelde radiostations en je bladert op genre. De zenders draaien dus niet meer verticaal mee als albumhoezen zodra je aan de Digital Crown draait.

In veel andere apps heeft Apple nog kleine designaanpassingen gedaan. Zo hebben veel apps een grotere titel bovenaan gekregen en zijn knoppen in bijvoorbeeld de Mail-app blauw gemaakt.

Meer over watchOS 8

watchOS 8 is de grote update voor de Apple Watch van 2021. Wil je weten of jouw Apple Watch geschikt is? Dat is gemakkelijk te bepalen: als je een Apple Watch Series 3 hebt kun je dit najaar updaten. Er vallen dit jaar geen modellen af, dus als je nu watchOS 7 hebt geïnstalleerd kun je ook updaten naar watchOS 8, zodra de officiële versie beschikbaar is. We verwachten watchOS 8 in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting of lees ons overzicht met de beste watchOS 8 functies!