Je kunt tijdens een Apple Watch workout meerdere segmenten vastleggen. Daarbij krijg je per segment de rondetijden te zien, zodat je beter inzicht hebt in hoe je gepresteerd hebt.

Workout-segmenten op Apple Watch, wanneer gebruik je ze?

Je kunt workout-segmenten gebruiken als je bijvoorbeeld heuveltraining doet tijdens het hardlopen, waarbij je intensieve activiteiten afwisselt met rustiger lopen. Of je kunt het gebruiken voor HIIT-training om verschillende mate van inspanning te kunnen vastleggen. Met segmenten kun je aangeven wanneer een bepaalde inspanning begint of eindigt, zodat je beter ziet hoeveel calorieën je per activiteit hebt verbrand. Je kunt workout-segmenten bijvoorbeeld gebruiken voor het vastleggen van rondetijden, of voor het vastleggen van je prestaties in een vaste tijdsduur van bijvoorbeeld 5, 10 of 30 minuten.

Gaat het om afwisselend hardlopen en wandelen, dan zou je ook kunnen kiezen voor workouts combineren op de Apple Watch. Zo zou je bijvoorbeeld een triathlon kunnen vastleggen door fietsen, lopen en zwemmen apart te registreren. Wissel je snel tussen de activiteiten, dan kun je weer beter kiezen voor segmenten, zoals we hieronder bespreken.



Workout-segmenten vastleggen

Zo werkt het vastleggen van segmenten in een workout:

Start de Workout-app op de Apple Watch. Kies een workout-type en begin te sporten. Op het moment dat je een segment wil vastleggen til je je pols op en dubbeltap je op het scherm. Dit is Segment 1. Telkens wanneer je een segment wilt vastleggen dubbeltap je op het scherm. Vergeet na het vastleggen van een segment de workout niet te hervatten. Ben je klaar, dan stop je de workout.

Apple Watch segmenten van workouts bekijken

In de Conditie-app op de iPhone kun je de gegevens van elk segment nauwkeuriger bekijken. Hier voor open je de Conditie-app op de iPhone en tik je in het Overzicht-tabblad op de workout die je zojuist hebt gedaan. Op het scherm met samenvatting van de data zie je de genummerde segmenten met tijdsduur en verbrande calorieën.

Meer tips voor de Workout-app

Hieronder vind je nog meer tips waarmee je het maximale uit de Workout-app op je Apple Watch haalt!

We hebben ook heel veel tips over de Activiteit-app op Apple Watch en iPhone.

Bekijk ook Activiteitenringen op de Apple Watch: zo gebruik je de Activiteit-app In de Activiteit-app op de Apple Watch kun je elke dag de drie gekleurde cirkels vullen. Hoe werken de activiteitenringen, welke bewegingsdoelen kun je instellen en hoe verdien je medailles? In deze tip leggen we alles uit over de activiteitenringen en Activiteit-app.

Bekijk ons complete overzicht Apple Watch tips. Met honderden tips voor Apple Watch bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!