Doe je graag meerdere sporten? Dan kun je meerdere workouts achter elkaar zetten, zonder dat je de workout hoeft te stoppen. In deze tip leggen we uit hoe het combineren van workouts werkt.

Meerdere Apple Watch workouts vastleggen

Je kunt op de Apple Watch meerdere workouts combineren, bijvoorbeeld als je eerst gaat lopen en daarna nog wat gaan fietsen. Doe je een triathlon of wil je wisselen tussen wandelen en hardlopen, dan kun je dit ook gemakkelijk vastleggen in een gecombineerde workout op je Apple Watch. Een andere toepassing is het vastleggen van je warming-up: misschien doe je tussendoor wat stretchoefeningen tijdens je gaat hardlopen en dan is het wel zo handig als dit niet als hardlopen staat geregistreerd. Als je klaar bent met de ene sport kun je makkelijk overschakelen naar de volgende en in deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Workouts combineren op de Apple Watch

Zo werkt het vastleggen van meerdere workouts in dezelfde sessie:

Start een workout naar keuze. Ben je klaar, veeg dan van links naar rechts over het scherm. Tik op het groene plusje. Start de volgende workout. Je kunt dit meermaals herhalen. Veeg naar links en tik op stoppen als je klaar bent.

Ben je klaar met je workout, dan krijg je een samenvatting van maximaal drie activiteiten. Je ziet welke sporten je hebt gedaan en krijgt per sport te zien hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoeveel afstand je hebt afgelegd. Als je activiteiten deelt met vrienden krijgen zij voor elke sportactiviteit een melding binnen.

De volledige lijst met workouts die je hebt uitgevoerd zie je in de Activiteit-app op de Apple Watch of op de iPhone.

Workouts wisselen op de Apple Watch

Deze tip komt ook van pas als je per ongeluk het verkeerde type workout hebt gekozen. Je bent bijvoorbeeld vol goede voornemens vertrokken om te gaan hardlopen, maar komt er onderweg achter dat een blessure toch te veel pijn oplevert. Je kunt in dat geval overschakelen naar wandelen, zonder dat je je eerdere workout-data kwijtraakt. Gaat het lukken om weer een stukje te gaan rennen, dan schakel je weer over haar een hardloop-workout.

