Grote update voor Apple Watch

Gurman deed de voorspelling in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Voorgaande jaren werd watchOS veelal overschaduwd door alle vernieuwingen in iOS en macOS, maar de verslaggever van Bloomberg denkt dat het dit jaar anders zal zijn. Apple heeft het besturingssysteem op de Apple Watch grondig onder handen genomen, met name de gebruikersinterface. Wanneer die aankondiging gaat plaatsvinden, kunnen we met gemak raden: op maandag 5 juni op de eerste dag van WWDC 2023.



Volgens Bloomberg wil Apple met versie 10 van het watchOS -besturingssysteem extra uitpakken. Niet alleen omdat het een jubileumnummer is, maar ook omdat de hardwareverbeteringen bij de Apple Watch volgens geruchten niet zo groot zullen zijn. Met sterk verbeterde software kan Apple dan alsnog de show stelen. In de zomermaanden van 2023 kunnen ontwikkelaars en publieke testers alvast de nieuwe functies proberen, mits ze ook de beta van iOS 17 installeren. De officiële release van watchOS 10 volgt dan in het najaar.

Maar eerst… nieuwe Macs!

Gurman gelooft nog steeds dat Apple de mixed reality-headset en het bijbehorende besturingssysteem xrOS zal onthullen tijdens WWDC. Maar eerst komt er nog een verrassing: volgens Gurman zit er namelijk support voor nieuwe Mac-modellen in macOS 13.4. Dit is de macOS-versie die momenteel in beta is en waarschijnlijk in mei officieel wordt uitgebracht. Het zou betekenen dat er nog in mei nieuwe Macs worden aangekondigd. Er wordt gesproken over een 15-inch MacBook Air, modellen met M3-chip en een vernieuwde Mac Pro. Die laatste zou ook tijdens WWDC 2023 onthuld kunnen worden.