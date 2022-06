Al jaren wordt er geklaagd over het feit dat de hardware van de iPad steeds krachtiger is geworden, terwijl de software niet is meegegroeid. Daardoor worden de mogelijkheden van de iPad onnodig beperkt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat daar verandering in komen met iPadOS 16, als Apple grote verbeteringen op het gebied van multitasking doorvoert. De nieuwe multitasking-interface gaat het makkelijker maken om te wisselen tussen taken en om te zien welke apps open staan. Ook kun je de grootte van vensters aanpassen. Er komen nieuwe manieren om met meerdere apps tegelijk om te gaan. Dit klinkt alsof het meer op de Mac gaat lijken.



Het zal een van de grootste aankondigingen van WWDC 2022 worden, voorspelt Bloomberg. De verbeteringen zullen vooral nuttig zijn voor de iPad Pro -modellen die tegenwoordig een krachtige M1-chip aan boord hebben. Vorig jaar bracht Apple met iOS 15 maar een paar kleine verbeteringen voor multitasking op de iPad . Dit jaar belooft het een interessanter jaar te worden voor iPad-gebruikers met een ‘laptop-ervaring’ voor mensen die bijvoorbeeld ook hun dagelijkse werk erop willen doen.

De nieuwe iPadOS 16-functies zullen op maandag 6 juni tijdens de traditionele keynote van WWDC worden aangekondigd. Dezelfde dag zullen ontwikkelaars al toegang krijgen tot de eerste beta’s, zodat we via iCulture verslag kunnen doen van de grootste wijzigingen en onze ervaringen. De officiële release volgt dan in het najaar in september of oktober, gelijktijdig met iOS 16. Bij iOS 16 voorspelt Bloomberg ondersteuning voor een always on-scherm.

Meer weten? Lees onze iPadOS 16 verwachtingen! We publiceerden eerder ook een lijst met onze wensen voor iPadOS 16.