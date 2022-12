Volgens Gurman staan de letters ‘xr’ voor ‘extended reality’. Dat zou beter passen bij Apple’s langetermijnvisie van wat er met het platform gedaan gaat worden. Het vervangt de eerdere naam realityOS, waar voorheen sprake van was. Die naam heeft Apple al veelvuldig vastgelegd als handelsnaam. Maar via het geheimzinnige bedrijf Deep Dive LLC is xrOS ook al in meerdere landen geregistreerd.



xrOS te zien op WWDC 2023?

De officiële introductie van xrOS met een App Store voor software van derden zou wel eens tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2023 kunnen plaatsvinden, meldt Bloomberg verder. De bijbehorende headset zou op hetzelfde moment of iets eerder in het jaar geïntroduceerd kunnen worden. De site baseert zich daarbij op bronnen die op de hoogte zijn. Eerder werd gesuggereerd dat de headset al tijdens een event in januari onthuld kan worden.

xrOS zal nieuwe versies van de standaardapps bieden, zoals Berichten en Kaarten. Het werkt met een software development kit waar ook externe ontwikkelaars gebruik van kunnen maken om eigen apps en games te bouwen. Uit vacatures van Apple ontstaat de indruk dat er tools voor onderlinge samenwerking komen en een VR-versie van FaceTime. Dit zou dan een concurrent kunnen worden van Zoom en Meta’s Horizon Workrooms. Om de ontwikkelaars op weg te helpen kan Apple een groot aantal xrOS-sessies organiseren, zodat er snel veel apps komen voor de headset. Vanwege de hoge prijs van de headset (naar verluidt rond de $3.000) zouden de eerste toepassingen wel eens op consumenten gericht kunnen zijn, terwijl Meta zich met z’n populaire VR-headset vooral op consumenten richt en daarop verlies draait. Apple kan met de hoge verkoopprijs beter de productiekosten afdekken.