Headset zonder iPhone te gebruiken

De eerste versie van de mixed reality-headset vereist geen iPhone voor het instellen en gebruik. Het apparaat en het besturingssysteem xrOS werken helemaal zelfstandig. Je kunt eigen content van de gebruiker direct downloaden vanuit je iCloud-data. Wel kun je dat overzetten van een iPhone of iPad. Dit is een groot verschil met de originele Apple Watch, de meest recente nieuwe productcategorie die Apple heeft ingevoerd. Dit apparaat was aanvankelijk sterk afhankelijk van de iPhone, zowel voor het instellen als voor het gebruiken van apps. Later werd de Apple Watch zelfstandiger te gebruiken.



Bloomberg meldt ook dat andere nieuwe modellen van de headset inmiddels in ontwikkeling zijn. Ook herhaalt Gurman nog eens dat de headset geen afstandsbediening heeft, maar is aan te sturen door de handen en ogen van de gebruiker. Op de meest recente prototypes is bovendien een vorm van tekstinvoer te vinden, door in de lucht te typen. Of dit ook in het uiteindelijke product terechtkomt is nog even afwachten, want tijdens de test bleek het lastig te bedienen. Gebruikers zouden er daarom goed aan doen om alsnog een iPhone te koppelen, zodat je het toetsenbord op het scherm kunt gebruiken. Apple zou snelle voortgang willen boeken zodra de headset beschikbaar is en kijkt daarbij naar het pad dat met de Apple Watch is afgelegd.

De eerste headset, die vermoedelijk Reality Pro gaat heten, zou tijdens WWDC 2023 in juni onthuld kunnen worden. Het komt dan eind 2023 op de markt. Opvolgers staan ondertussen al in de startblokken, waaronder een goedkoper model met scherm en componenten van lagere kwaliteit. Deze komt eind 2024 of in de loop van 2025 op de markt. Dit goedkopere model zou Reality One kunnen gaan heten.

Verder is er al een tweede generatie van de Reality Pro in ontwikkeling, meldt Gurman. Daarbij ligt de nadruk op verbeterde prestaties. De eerste generatie is voorzien van M2-chip met een extra chip voor AR- en VR-bewerkingen, maar dit is niet krachtig genoeg voor het type graphics dat Apple voor ogen heeft. De opvolger zal waarschijnlijk draaien op een variant van de M3- of M4-processor. Overigens speelt voormalig designer Jony Ive ook nog een rol in het verhaal: er zou aanvankelijk een aparte hub zijn gepland, voor extra performance. Maar Ive zorgde ervoor dat dit plan werd geschrapt.