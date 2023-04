De standaard aanwezige Agenda-app op de Apple Watch werd in watchOS 9 wel vernieuwd, maar schiet toch nog steeds tekort. Dat de app nog wel wat nieuwe functies en een duidelijker overzicht kan krijgen, wordt pas echt duidelijk als je het vergelijkt met de alternatieven. Calendars 5 van Readdle is dan een goed voorbeeld: dit is een prima agenda-app voor zowel iPhone als Apple Watch. Een grote update voor de Apple Watch-app maakt ‘m nu nog beter.



In een blogposting leggen de makers uit wat er verbeterd is en welke nieuwe functies zoal zijn toegevoegd. Er zijn bijvoorbeeld zes Apple Watch-wijzerplaten beschikbaar die de nieuwe functies op een presenteerblaadje aanleveren. Je kunt deze wijzerplaten ook aanpassen. Elk van de wijzerplaten is ontworpen rondom een bepaald moment van de dag, zoals sport, weekend, productiviteit en dergelijke. De wijzerplaten zijn te downloaden via de website van Readdle

Het Oekraïense bedrijf Readdle gaat gewoon door met het uitbrengen van software-updates. Voorheen kon je met de Calendars-app op je Apple Watch uitnodigingen en updates voor afspraken ontvangen, die je vervolgens kon accepteren. De nieuwe versie geeft je veel meer mogelijkheden. Je kunt zelf afspraken maken, bewerken en vervolgens wissen. Je kunt ook taken bewerken en wissen, als voltooid markeren en wisselen tussen de lijst- en taakweergave.

Ook gedurende dag probeert de app je te helpen. Ben je gehaast, dan kun je met een snelle blik op je Apple Watch zien over hoeveel tijd de huidige afspraak eindigt en wanneer de volgende begint.

Wel is het goed om te weten dat er twee varianten van Readdle Calendars zijn. Eerst was er een betaalde variant en daarnaast is er een freemium-variant die vrijwel dezelfde functies bevatten. Het verschil is dat alleen de freemium-app samenwerkt met de Mac-app. Je zult zelf moeten beslissen of je eenmalig €36 wil betalen of liever per maand afrekent. Je krijgt dan toegang tot de iPhone- en Apple Watch-versie van de app.