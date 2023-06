Eén van de hoogtepunten wat betreft software-updates tijdens de WWDC, wordt misschien wel watchOS 10. Volgens geruchten wordt watchOS 10 een zeer grote update, met belangrijke verbeteringen en een nieuwe interface. Daar waar iOS 17 vooral om finetuning en wat nieuwe functies draait, lijkt watchOS 10 meer vernieuwing te gaan bieden. De afgelopen tijd zijn er al wat details naar voren gekomen en nu druppelen er last-minute nog wat geruchten binnen. Eén daarvan is een vernieuwde Weer-app in watchOS 10.



‘Weer-app vernieuwd in watchOS 10’

De Weer-app op de Apple Watch ziet er al sinds de allereerste Apple Watch nagenoeg hetzelfde uit. Er zijn wat functies bij gekomen en er is hier en daar iets aan de bediening veranderd, maar qua design ziet de app er nog grotendeels hetzelfde uit. Kenmerkend daarbij is de klok-achtige weergave. In een rondje zie je bij elk uur wat bijvoorbeeld de temperatuur of wat het weerbeeld is. In watchOS 10 gaat dat mogelijk veranderen. Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de Weer-app in watchOS 10 meer als de iOS-versie wordt. Of dat betekent dat je op de Apple Watch ook de mooie weeranimaties fullscreen kan bekijken, is nog niet duidelijk. Maar met de grotere Apple Watch-schermen van de laatste jaren, waarbij de schermranden steeds dunner worden, zou dat helemaal geen gekke gedachte zijn.



De huidige Weer-app in watchOS 9

Twee jaar geleden ging de Weer-app op de iPhone al op de schop en vorig jaar kwamen daar een iPad- en Mac-versie bij. Het is dus logisch dat de Apple Watch-versie de eerstvolgende variant is die aangepakt wordt. Bij de vernieuwing twee jaar geleden introduceerde Apple ook grafieken en radarbeelden. Mogelijk maken deze ook hun opwachting op de Apple Watch. Vooral de radarbeelden zouden goed van pas komen, iets wat de Buienradar-app op de Apple Watch ook al jaren laat zien.

Vermoedelijk komt er ook een nieuwe weerwidget voor de Apple Watch. In watchOS 10 zouden widgets een belangrijk onderdeel gaan worden, dus eentje voor de Weer-app mag niet ontbreken.

‘Nieuwe applauncher in watchOS 10’

Een ander klein detail dat Mark Gurman nog deelt, is dat de Apple Watch een verneiuwde applauncher krijgt. Momenteel ga je naar het beginscherm met al je apps (in raster of een lijstweergave) zodra je op de Digital Crown drukt. Er is al jarenlang veel kritiek op vooral de rasterweergave en er zijn al hints geweest dat Apple iets anders in gedachte heeft. Eerder zei Gurman nog dat Apple overweegt om de werking van de Digital Crown aan te passen, zodat je bijvoorbeeld naar een apart widgetscherm gaat zodra je op de knop drukt.

Hoe de nieuwe weergave en de Weer-app eruit gaan zien, weten we later vandaag als Apple watchOS 10 gaat aankondigen. Lees ook onze watchOS 10 vooruitblik, waarin we verder kijken naar mogelijke verbeteringen.

WWDC 2023 volg je op iCulture

De hele week en de rest van de maand volg je al het nieuws rondom de WWDC gewoon via iCulture. Vandaag volg je vanaf 19:00 de keynote, via ons liveblog of je kijkt gewoon zelf mee via de livestream. Lees ook ons artikel met WWDC 2023 verwachtingen en onze special waar je na de keynote de WWDC 2023 samenvatting vindt.