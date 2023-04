watchOS 10 wensen

De Apple Watch draait al sinds dag 1 op het eigen besturingssysteem watchOS. En sinds het allereerste begin ziet het besturingssysteem er al grotendeels hetzelfde uit, met hier en daar wat visuele wijzigingen en natuurlijk de vele nieuwe functies. Wordt het tijd dat Apple met watchOS 10, die binnenkort aangekondigd wordt, grote veranderingen door gaat voeren? In dit artikel lees je over onze wensen voor watchOS 10. Want na al die jaren Apple Watch-gebruik hebben wij nog genoeg te wensen over.

#1 Rustdag voor activiteiten en meer focus op herstel

We roepen het al jaren, maar de Apple Watch is toe aan een optie om een rustdag in te stellen. Bij ziekte of andere ongemakken wil je immers niet dat je reeks van volgemaakte Activiteit-ringen doorbroken wordt. Oké, je kunt nu dan wel je Activiteit-doelen wijzigen en dit zou je dus ook voor die dagen kunnen doen, maar dat werkt toch net even anders dan een rustdag. Bovendien moet je er dan ook weer aan denken om je ringen weer goed in te stellen. Dat moet slimmer kunnen, zo vinden wij.

Daarbij moet de Apple Watch ook eens meer rekening gaan houden met herstel. De Apple Watch kan inmiddels zoveel dingen meten (polstemperatuur, hartslag, bloedzuurstof en nog veel meer), maar er wordt voor je Activiteit-ringen niets mee gedaan. Onlangs heb ik dat zelf ondervonden. De Apple Watch had een veel hogere polstemperatuur gemeten en stuurde mij een waarschuwing van een plotselinge hoge hartslag, zonder dat ik bewoog. Dat was ook niet zo gek, want ik lag met een fikse coronabesmetting en hoge lichaamstemperatuur in bed. Maar vervolgens kreeg ik ook een melding van de Activiteit-app dat ik gisteren niet echt veel bewogen had en dat “ik wed dat je vandaag al je ringen vol kan maken!”. Terwijl de Apple Watch nota bene weet dat ik met hoge koorts op bed lig. Waarom is dit niet op elkaar afgestemd? En waarom zijn worden de doelen niet afgestemd op mijn huidige lichamelijke situatie? Dat moet echt slimmer kunnen!

Bekijk ook Doelen wijzigen voor de Activiteit-app op de Apple Watch: zo pas je je ringen aan Is je ingestelde bewegingsdoel op je Apple Watch veel te hoog? Heb je telkens moeite met het halen van je trainingsdoel? Lukt het maar niet om de twaalf sta-uren per dag te halen of wil je juist meer uitdaging? Je kunt de doelen van de Activiteit-app op de Apple Watch op elk moment wijzigen. Wij leggen je in deze tip uit hoe je dat doet.

#2 Notities-app: waar blijft ‘ie toch?

Apple’s Notitie-app op de iPhone, iPad en Mac is een absolute favoriet van ons. De afgelopen jaren zijn er zoveel handige functies bijgekomen, dat we eigenlijk niet meer zonder zouden kunnen. Het is daarom soms ook onhandig dat je met geen mogelijkheid de notities op je Apple Watch kan bekijken of snel een aantekening kan maken. Een checklist zou je prima op je Apple Watch af kunnen vinken, net zoals dat nu ook al kan met de Herinneringen-app. Of wat te denken van even snel een aantekening maken door te dicteren, die eventueel in een apart Apple Watch-mapje in de Notities-app op de iPhone komt te staan? Apple doet dit ook al voor de Dictafoon-app en wat ons betreft kan dit idee rechtstreeks overgezet worden naar de Notities-app.

#3 Verbeterde standaardapps

Ieder jaar neemt Apple wel één of meerdere standaardapps van de Apple Watch onder handen. De afgelopen jaren waren dat onder andere de Agenda-, Foto’s- en de Woning-app. Wat ons betreft is er nog een aantal apps dat toe is aan een update op de Apple Watch. Waarom ondersteunt de Zoek objecten-app (voor het vinden van AirTags) niet de nauwkeurig zoeken-optie via de U1-chip? Recente Apple Watch-modellen hebben immers zo’n chip aan boord, maar die wordt nog op geen enkele manier gebruikt. Overigens vinden we dat de Zoek-apps op de Apple Watch best gecombineerd mogen worden tot één app. Apple heeft momenteel losse apps voor personen, objecten en apparaten, maar dit zorgt alleen maar voor meer vervuiling binnen het appoverzicht.

Datzelfde geldt ook voor de apps als Wekker, Stopwatch, Timer en Wereldklok. Het is inmiddels niet meer bij te houden hoe vaak ik de Stopwatch-app opende terwijl ik de Timer-app nodig had. We snappen best het idee om apps zo klein en compact mogelijk te houden en daardoor onderdelen op te splitsen, maar hoe vaak heb je de Wereldklok-app nou eigenlijk nodig?

#4 Scribble en toetsenbord in Nederland (en nu echt)

Ken je Scribble op de Apple Watch nog? Grote kans dat je het nog nooit echt goed gebruikt hebt. Deze functie om woorden te maken door letter voor letter te tekenen, bestaat al sinds watchOS 3, maar werkt nog steeds niet in het Nederlands. Kom op Apple, daar is echt geen enkele excuus meer voor te bedenken. We zijn bijna zeven softwareversies verder en het kan echt niet zo moeilijk zijn om Nederlandse ondersteuning daaraan toe te voegen.

Datzelfde geldt ook nog steeds voor het Apple Watch-toetsenbord op de grotere modellen. Vanaf de Apple Watch Series 7 kun je typen door te tikken of te vegen op het grotere scherm met het virtuele toetsenbord. Als je ten minste in het Engels wil typen. Nederlands werkt hier helaas niet. Alleen via allerlei omwegen kun je in theorie in het Nederlands typen, al probeert de Apple Watch er dan altijd weer Engelse woorden van te maken. Onhandig. Het iPhone-toetsenbord werkt al jarenlang in het Nederlands, inclusief woordvoorspelling en veegtoetsenbord. Apple is wat dit betreft dus gewoon lui en het is tijd om die luiheid te doorbreken. Brengt dit soort functies nu eens met watchOS 10 naar heel veel landen en talen!

#5 Vernieuwd beginscherm met snelle blik op informatie

De Apple Watch gebruik je vooral om kort en snel even iets voor elkaar te krijgen: een berichtje beantwoorden, het weerbericht checken, een workout starten of je Activiteit-ringen bekijken. Veel van dit soort taken kun je via een complicatie op je wijzerplaat doen. Daarmee zie je in één oogopslag hoe iets ervoor staat. Wil je meer, dan tik je erop om in de app te duiken of je start één van de geïnstalleerde apps via het beginscherm. Maar juist dit beginscherm kan een stuk informatiever. Je hebt momenteel alleen de rasterweergave (met uitsluitend appicoontjes) of de lijstweergave (appicoontjes en namen van apps) om een app te openen. Maar hoe zit het met widgets of bijvoorbeeld Live Activiteiten? We zouden graag zien dat dit soort onderdelen een prominentere plek krijgen op het beginscherm van de Apple Watch.

Misschien ken je nog de Snelle blikken (Glances), die Apple bij de eerste versies van watchOS had. Het idee was goed, omdat het meer info toonde dan alleen maar de complicaties op je wijzerplaat. Wellicht dat Apple dit idee kan combineren met recentere vernieuwingen als de Live activiteiten.

Here's a more detailed look at how it could work… and with deemphasized apps the side button could be programmed again to work as a quick launcher for contacts but reimagined to better suit the digital crown… pic.twitter.com/Ipp3mnK5q3 — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023



Een concept van conceptmaker Parker Ortolani

#6 Meer doen met grotere schermen

Sinds watchOS 9 wordt de Apple Watch Series 3 (en daarmee ook het oudere schermdesign met bredere randen) niet meer ondersteund. Dat betekent dat Apple louter nog rekening hoeft te houden met de grotere displays, waarbij de Apple Watch Series 7 en nieuwer een nog groter scherm hebben. En met de Apple Watch Ultra maakt Apple het met het 49mm-display helemaal bont. Maar helaas wordt hier niet zoveel mee gedaan. Er zijn wat extra wijzerplaten die de schermruimte benutten en je kan op deze modellen het eerder genoemde toetsenbord gebruiken, maar over het algemeen wordt de tekst alleen maar iets groter gemaakt. We zouden graag zien dat Apple meer uit deze grotere schermen haalt, desnoods met exclusieve functies zoals de eerder genoemde Live Activiteiten die naar de Apple Watch zouden kunnen komen.

#7 Meer vrijheid bij wijzerplaten

Dat we weer nieuwe wijzerplaten gaan krijgen, zal waarschijnlijk geen Apple Watch-gebruiker verbazen. Apple voegt altijd wel weer nieuwe wijzerplaten toe, waar je zelf nog complicaties aan toe kan voegen. Ondanks het ruime aanbod, ben je altijd nog gebonden aan de collectie die Apple ontworpen heeft. We hadden vorig jaar al de wens om een soort blanco wijzerplaat te hebben (als een soort canvas), waarbij je zelf een indeling kan maken voor het type klok en waar je de complicaties wil hebben. Door externe ontwikkelaars ontworpen wijzerplaten zien we niet snel gebeuren (al hopen we dat stiekem nog steeds), dus dit zou een mooi compromis zijn.

Heb jij nog meer wensen voor watchOS 10? Laat het ons weten in de reacties. watchOS 10 wordt vermoedelijk tijdens de WWDC 2023 aangekondigd, die van start gaat op maandag 5 juni 2023. De presentatie met onder andere iOS 17 en iPadOS 17 wordt die avond vanaf 19:00 gehouden. Lees ook onze verwachtingen van de WWDC 2023, met alles wat er tijdens de keynote mogelijk aangekondigd wordt.

Lees ook onze: