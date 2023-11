watchOS 10 was een grote update voor de Apple Watch, waarbij Apple veel veranderde. Zo kregen niet alleen bijna alle standaardapps een nieuw design, want ook de bediening werd aangepast. De nieuwe slimme stapel met widgets open je door vanaf de wijzerplaat omhoog te vegen, waardoor het Bedieningspaneel verhuisd werd naar de zijknop. Tegelijkertijd verwijderde Apple de mogelijkheid om snel tussen wijzerplaten te wisselen door naar links en rechts te vegen. Vooral dit laatste stuitte op veel onbegrip van Apple Watch-gebruikers. Maar nu is er goed nieuws, want watchOS 10.2 brengt dit weer terug.

Wijzerplaten wisselen door te vegen terug in watchOS 10.2

De functie werkt vanaf watchOS 10.2 weer zoals vanouds, blijkt uit de derde beta. Maar er is wel een klein verschil: de functie staat standaard uit. Gebruikers hebben nu zelf de keuze om dit in of uit te schakelen in de instellingen van de Klok-app. Zet je dit aan, dan kun je weer snel wisselen door vanaf de rand van de wijzerplaat naar links of rechts te vegen.

Sommige Apple Watch-gebruikers wisselen vaak van wijzerplaat, afhankelijk van de situatie. Je kunt bijvoorbeeld een wijzerplaat maken die je gebruikt om te sporten, om te ontspannen of om juist productief te zijn. Door snel te wisselen schakel je gemakkelijk tussen de wijzerplaat die voor jou op dat moment nuttig is. Er zijn echter ook andere manieren om dit automatisch te doen. Zo kan je een wijzerplaat koppelen aan een Focus-modus of kun je een wijzerplaat automatisch laten wisselen op basis van tijd of locatie.

Apple heeft nooit laten weten waarom de mogelijkheid om te vegen tussen wijzerplaten met ingang van watchOS 10 verwijderd werd. Sommige Apple Watch-gebruikers hebben de afgelopen jaren geklaagd dat dit te vaak per ongeluk gebeurde. Door het een beschikbaar te maken via een instelling, hebben gebruikers de keuze om het wel of niet in te schakelen. Staat de functie uit, dan kun je alsnog van wijzerplaat wisselen door deze eerst ingedrukt te houden en daarna te vegen of aan de Digital Crown te draaien.

watchOS 10.2 is nu nog als beta beschikbaar, maar wordt ergens in december voor iedereen verwacht. Hoewel de functie nu dus nog alleen in de beta te gebruiken is, verwachten we dat Apple dit uiteindelijk ook toevoegt in de definitieve versie.