Het is inmiddels een traditie geworden dat Apple in het voorjaar nieuwe kleuren voor iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes uitbrengt. Meestal worden deze nieuwe kleuren in maart toegevoegd, rond de aankondigingen van andere nieuwe producten. Maar we hebben dit voorjaar nog geen één nieuwe aankondiging van Apple gezien, dus je vraagt je misschien ook af waar de nieuwe hoesjes en bandjes blijven. Komen ze überhaupt nog wel? Er is een afbeelding opgedoken die mogelijk de nieuwe kleuren verklappen.



‘Kleuren voorjaarscollectie iPhone-hoesjes van 2021 gelekt’

Het gaat in totaal om vier kleuren van nieuwe MagSafe-hoesjes. De afbeeldingen daarvan zijn het eerst gedeeld op het Chinese Weibo. Het lijkt erop dat het gaat om de animatie die afgespeeld wordt zodra je de case om de iPhone doet. De MagSafe-hoesjes geven namelijk aan de iPhone door welk hoesje er omgedaan wordt, waarna er een animatie afgespeeld wordt in de kleuren van de hoes zelf.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

Nu blijkt dus dat Apple minstens vier nieuwe kleuren voorbereid heeft. Het gaat om een blauwe, paarse, lichtgroene en roze-achtige variant. Het is nog niet helemaal duidelijk of het hier om de siliconen of leren MagSafe-hoesjes gaat. Volgens Twitter-gebruiker @duanrui1205, die vaker vroegtijdig informatie over Apple-producten naar buiten brengt, heeft Apple in totaal vijf nieuwe kleuren in aantocht.

Meestal brengt Apple tegelijkertijd nieuwe Apple Watch-bandjes uit in bijpassende kleuren. Vorig jaar zagen we met Pacific en Grapefruit al soortgelijke kleuren, maar de nieuwe tinten zijn iets anders.



Ter vergelijking: de kleuren Pacific en Grapefruit van voorjaar 2020.

Het huidige siliconen MagSafe-hoesje is er in pruimenpaars, donkermarineblauw, kumquat, cyprusgroen, citrusroze, wit, zwart en rood. Ben je benieuwd naar onze mening over de MagSafe-hoesjes? Lees dan onze review van de siliconen MagSafe-case. Ook hebben we een review van het leren MagSafe-hoesje.