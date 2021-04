De AirTag heeft een aantal kleine slimme functies ingebouwd. In dit artikel zetten we zes belangrijke details van de AirTag op een rij die je misschien gemist hebt.

AirTag ontdekkingen: 11 interessante details

Na jaren van geruchten en speculatie kondigde Apple gisteren eindelijk de AirTag aan. Het accessoire is precies wat we ervan verwacht hadden: een kleine ronde schijf waarmee je de locatie van objecten en persoonlijke voorwerpen kan volgen. Denk aan je sleutels, rugtas of zelfs je fiets. Maar er zijn ook nog kleine functies en ontdekkingen die je nog niet wist van de AirTag.



#1 Accuduur van een jaar, knoopcelbatterij vervangbaar

Apple claimt op haar website dat de batterij in de AirTag ongeveer een jaar mee gaat. Elke AirTag wordt geleverd met een batterij, zodat deze meteen klaar is voor gebruik. Is de batterij leeg, dan hoef je de AirTag gelukkig niet bij het grofvuil te gooien. De batterij is namelijk vervangbaar, door het aluminium deel in te drukken en een stukje te draaien. In de AirTag zit een standaard CR2032-knoopcelbatterij, die voor een paar euro te koop zijn bij diverse winkels.

#2 IP67 waterbestendig

Ondanks dat je de AirTag open kan maken om de batterij te vervangen, is hij wel waterbestendig. De AirTag heeft de certificering van IP67, wat betekent dat deze 30 minuten lang tot 1 meter diep onder water kan overleven. Als je sleutelbos dus per ongeluk in het water valt, is er geen nood aan de man.

#3 Werkt ook met Android (soort van)

Om de AirTag te kunnen gebruiken, heb je een iPhone nodig. Maar vinders van een AirTag kunnen ook een Android-toestel gebruiken om de eigenaar te achterhalen. Als een Android-gebruiker een AirTag in de Verloren-modus vindt, hoeft hij of zij alleen maar het Android-toestel tegen de AirTag aan te houden. De enige voorwaarde is dat er NFC in de smartphone moet zitten. Vervolgens wordt er een webpagina geopend in de browser. Op deze pagina zie je het serienummer van de AirTag en een bericht dat door de eigenaar is achtergelaten, met bijvoorbeeld het telefoonnummer. Je kan vanuit daar dus eenvoudig contact opnemen met de eigenaar. Behalve met Android-smartphones werkt dit uiteraard ook met iPhones met NFC.

#4 Niet ongemerkt gevolgd worden

De AirTag heeft ook een privacyfunctie om te voorkomen dat je ongemerkt gevolgd wordt. Iemand kan dus niet zomaar ongezien een AirTag in je tas stoppen, om vervolgens jouw locatie te volgen. Als je een iPhone of iPad-gebruiker bent en er is voor langere tijd een onbekende AirTag in de buurt geconstateerd, krijg je een melding van de Zoek mijn-app dat er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Via de melding kun je in de Zoek mijn-app de AirTag uitschakelen, zodat je niet zomaar gevolgd kan worden. Heb je geen iPhone of iPad, dan speelt de AirTag na verloop van tijd een geluidje af om je te alarmeren dat hij in de buurt is en met je meebeweegt.

#5 Nauwkeurig zoeken alleen vanaf iPhone 11

De AirTag heeft een functie genaamd Nauwkeurig zoeken. Daarmee is het vinden van je AirTag een stuk makkelijker, doordat je op de iPhone ziet of je meer naar links, rechts of rechtuit moet. De AirTag maakt hiervoor gebruik van de U1-chip met Ultra Wideband. Deze chip zit in de iPhone 11 en nieuwer, waardoor je deze functie dus alleen kan gebruiken op deze modellen. Gelukkig kun je de AirTag ook gewoon gebruiken met alle andere iPhones, maar dan zonder de Nauwkeurig zoeken-functie.

#6 Augmented reality, maar niet zoals je verwacht

De Nauwkeurig zoeken-functie maakt niet alleen gebruik van de U1-chip, maar ook van allerlei andere sensoren in de iPhone. Ook de camera, bewegingssensor en gyroscoop worden ingezet om de exacte locatie van de AirTag aan te geven. Apple gebruikt daar ook ARKit voor, de augmented reality-functie die je al kent van apps die werken met AR. Maar dat wil niet zeggen dat je via de camera van je iPhone mee kan kijken en dat de AirTag virtueel in je omgeving te zien is. Op de iPhone zie je alleen een grote pijl, die aangeeft in welke richting je moet lopen. Apple gebruikt dus wel de techniek van ARKit, maar zonder de functie die je daarvan kent.

#7 Heeft speciale toegankelijkheidsfuncties

Voor iedereen met een beperking is het goed om te weten dat de AirTag ook toegankelijkheidsfuncties heeft. De Nauwkeurig zoeken-functie maakt gebruik van VoiceOver, zodat je iPhone uitspreekt welke richting je op moet gaan om de AirTag terug te vinden.

#8 Privacy staat voorop

Apple zorgt ervoor dat niemand behalve jijzelf weet wat de locatie is van de AirTag. De locatie wordt niet lokaal opgeslagen en ook Apple kan niet uitlezen waar je voorwerp waar de AirTag aan verbonden is zich bevindt. Alle communicatie met het Zoek mijn-netwerk gaat via end-to-end versleuteling. Bovendien wisselen de Bluetooth-identifiers die de AirTag uitzendt regelmatig, om te voorkomen dat de locatie ongewild gevolgd kan worden.

#9 Afmetingen en gewicht

Je vraagt je misschien nog af hoe groot en hoe zwaar de AirTag eigenlijk is. De AirTag heeft een diameter van 31,9mm en is slechts 8mm dik. Hij weegt slechts 11 gram, waardoor je er nauwelijks iets van merkt als je hem bij je draagt.

#10 Vereist extra accessoires voor sleutelbos en meer

Een nadeel van de AirTag is dat je hem niet zomaar aan je sleutelbos kan hangen. Je hebt namelijk een los verkrijgbaar accessoire nodig, zoals een sleutelhanger, om hem bij je sleutels te houden. Apple komt zelf met drie verschillende accessoires (sleutelhanger en twee hangers voor bijvoorbeeld een tas), met een vanafprijs van €39. Maar ook andere merken komen met AirTag-accessoires, waaronder Belkin. Belkin heeft een sleutelhanger van nog geen €14 en ook Nomad komt met diverse accessoires. We verwachten dat er ook diverse merkloze sleutelhangers en andere accessoires op de markt komen, die voor een fractie van de prijs beschikbaar zijn.

#11 Tile is niet blij

Al kort na de aankondiging liet Tile, al jarenlang een soortgelijke tracker, van zich horen. CJ Prober, CEO van Tile, zegt ‘gevleid’ te zijn dat Apple zich nu ook begeeft binnen deze markt. De CEO zegt concurrentie te verwelkomen, maar is sceptisch wat betreft Apple. Tile zegt dat Apple erom bekend staat om bepaalde functies voor zichzelf te houden en zo oneerlijke concurrentie te bespelen. In het verleden heeft Tile zich ook al negatief uitgelaten over Apple. Apps van derden moeten bijvoorbeeld specifiek toestemming vragen om de locatie altijd op de achtergrond te kunnen bijhouden, terwijl Apple dat niet hoeft te doen. Tile wil dan ook dat het Congres nader onderzoek gaat doen naar de manier waarop Apple zich in deze markt van slimme trackers begeeft.

De AirTag is vanaf 23 april om 14:00 in Nederland te bestellen en kost €35,- (1 stuk) of €119,- (4 stuks). De accessoires van Apple om de AirTag aan je sleutels of tas te bevestigen, zijn beschikbaar vanaf €39. Er zijn ook goedkopere versies van onder andere Belkin beschikbaar.