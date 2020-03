Apple heeft een nieuwe serie Apple Watch-bandjes en iPhone-hoesjes uitgebracht in voorjaarskleuren 2020. Je kunt kiezen uit frisse nieuwe kleuren waarmee je meteen in een zonnige stemming komt.

Apple Watch-bandjes in voorjaarskleuren 2020

Ook al valt er momenteel niet zoveel te lachen: wat de accessoires betreft gaat alles gewoon door en probeert Apple je een beetje op te vrolijken met frisse nieuwe kleuren. De lente komt eraan en dat is een mooi moment om je Apple Watch of iPhone te voorzien van een nieuw bandje of accessoire. Ook voor liefhebbers van blauw is er weer iets te kiezen. Je kunt de accessoires voorlopig het beste online aanschaffen, want de Apple Stores zijn dicht en andere retailers krijgen ze vaak iets later. Dit zijn de voorjaarskleuren 2020 van Apple!



Geweven sportbandje in lentekleuren 2020



Het geweven sportbandje sluit met klittenband en heeft als voordeel dat het altijd past. Je kunt nu in totaal kiezen uit 12 kleuren. Deze bandjes zijn geschikt voor een pols van 130mm tot en met 220mm omtrek. Hetzelfde type bandje vind je verderop nog een keer in de Nike+ variant, waarbij er reflecterende draden zijn meegeweven. De diepgrijze variant is er ook in een grotere maat.

Dit zijn de nieuwe kleuren (49 euro per stuk):

Zonnig geel

Vitamine C

Pacific

Neonlime

Neonroze

Geweven sportbandje: €49

Sportbandje in lentekleuren 2020



Dit bandje is gemaakt van fluorelastomeer en is geschikt om mee te zwemmen. In totaal zijn deze bandjes nu verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren, waarvan er nu dus drie nieuw zijn. Dit bandje zit al vanaf het begin in het assortiment. De zwarte variant is er ook in een extra grote uitvoering voor XL-polsen.

Dit zijn de nieuwe kleuren (49 euro per stuk):

Cactus

Grapefruit

Pacific

Sportbandje: €49

Nike+ geweven bandje in lentekleuren 2020

Je vindt het geweven bandje met klittenbandsluiting ook in een speciale Nike+ uitvoering. Deze bandjes zijn reflecterend, zodat je goed wordt gezien tijdens het hardlopen. Je kunt kiezen uit diverse kleuren, geschikt voor de polsmaten 130mm t/m 220mm. Het mooie van deze bandjes is dat ze eindeloos verstelbaar zijn en snel om te doen. Wil je de meest neutrale kleur dan is er gewoon zwart. Daarnaast zijn er ook wat creatievere kleuren.

Dit zijn de nieuwe kleuren (49 euro per stuk):

World Indigo/Lime Blast

Hyper Crimson/Neptune Green

Nike+ geweven bandje: €49

Nike+ sportbandje in lentekleuren 2020

De Nike+ bandjes zijn te herkennen aan het gaatjespatroon bij de modellen met fluorelastomeer. Ook deze zijn geschikt om mee te zwemmen en de gaatjes zorgen voor snellere afvoer van zweet. Er zijn meerdere kleurcombinaties mogelijk, met en zonder groot kleurcontrast. Je kunt kiezen uit de formaten 40mm en 44mm geschikt voor polsen van 130mm tot maximaal 210mm omtrek.

Dit zijn de nieuwe kleuren (49 euro per stuk):

Zwart/Lime Blast

Mignight Turquoise/Aurora Green

Nike+ sportbandje: €49

Lentekleuren 2020 voor de iPhone-hoesjes

Ook voor de iPhone-hoesjes zijn er nieuwe kleuren verschenen. De nieuwe trendkleuren voor het voorjaar sluiten aan op die van de Apple Watch. Dit zijn de nieuwe opties:

Siliconenhoesje:

Bij deze hoesjes kun je kiezen uit nieuwe kleuren:

Cactus

Grapefruit

Pacific

Ze zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: