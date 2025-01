Sinds de iPhone overgestapt is op usb-c, zijn er ook meer toepassingen mogelijk. Zo kun je dankzij de usb-c-poort op de iPhone 4K-video in 60 frames per seconde in het Apple ProRes-formaat vastleggen, wat handig is voor (semi-)professionals. Bedrijven springen daarop in, waaronder nu ook SanDisk met de nieuwe Creator Phone SSD. Maar deze heeft voor iPhone-gebruikers nog wat anders nuttigs: ondersteuning voor MagSafe.

SanDisk Creator Phone SSD heeft MagSafe

Deze nieuwe ssd van SanDisk ziet eruit als elke andere draagbare ssd en werkt ook nagenoeg hetzelfde. Je verbindt hem met een usb-c-naar-usb-c-kabel met de iPhone en je hebt meteen toegang tot veel extra opslag. Via de Bestanden-app kun je er documenten en bestanden op zetten, maar ook vanaf halen. Hij heeft een leessnelheid tot 1000MB/s en een schrijfsnelheid tot 950MB/s. Deze specificaties zijn goed genoeg voor de ondersteuning voor opnemen in Apple ProRes. Hoewel de camera van de iPhone 15 Pro en iPhone 16 Pro geavanceerd genoeg is om 4K-video’s met 60 frames per seconde te maken in het Apple ProRes-formaat, nemen dergelijke video’s een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in. Het is daarom fijn dat je ze meteen op een externe ssd kan opnemen en met deze Creator Phone SSD van SanDisk kan dat.

Het voordeel van deze ssd is dat je er niet mee in je handen hoeft te blijven staan of dat je hem moet laten bungelen aan de usb-c-poort van je iPhone. Dankzij MagSafe plak je hem meteen achterop je iPhone, zodat hij stevig vast zit. De ssd zelf heeft een siliconen omhulsel en heeft daarmee valbescherming tot 3 meter. Ook heeft hij een IP65-certificering voor water- en stofbestendigheid. Hij is ook direct geschikt voor Windows, Android en macOS, dus je kunt hem op al je apparaten aansluiten.

De SanDisk Creator Phone SSD verschijnt in een blauwe uitvoering, waarbij je de keuze hebt tussen 1TB of 2TB. De 1TB-versie kost €114,99, terwijl je voor de 2TB-versie €169,99 betaalt. Dit voorjaar ligt hij in de winkels. Lees ook ons overzicht van de CES 2025-aankondigingen, waarin we de beste nieuwe producten voor Apple-gebruikers belicht hebben.