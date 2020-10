MagSafe siliconenhoesje voor iPhone 12

Het siliconenhoesje voor iPhone 12 het enige MagSafe-accessoire dat momenteel goed verkrijgbaar is, samen met de transparante Clear Case. Later komen er ook nog leren hoesjes voor de iPhone 12 aan en er is een magnetische lederen wallet (Leren kaarthouder, 65 euro) die echter een zodanige levertijd heeft dat je mag hopen dat je ‘m voor Sinterklaas in huis hebt. Bovendien zijn er wat klachten over. De standaard siliconencase van Apple zal voor veel mensen daarom de eerste keuze zijn als je bescherming zoekt voor je iPhone. Maar niet alles is geweldig. Zo is deze siliconencase in prijs omhoog geschoten van ooit €39 (bij de iPhone 6/7/8) naar €45 (recente jaren) en nu naar €55. Een tientje duurder dus – en dat alles omdat er magneten in zitten…



MagSafe siliconenhoesje in het kort

Standaard siliconenhoesje voor iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Verkrijgbaar in 8 kleuren: pruimenpaars, donkermarineblauw, kumquat, cyprusgroen, citrusroze, wit, zwart of rood

Voorzien van MagSafe-technologie

Onderkant gesloten, met opening voor Lightning en speakers

Prijs: 55 euro

Meeste kleuren zijn op voorraad bij Apple

Design van het Apple siliconenhoesje voor iPhone 12

Op het eerste gezicht zit het nieuwe siliconenhoesje er dit jaar precies zo uit als voorgaande jaren, met een opening voor de camera en een binnenbekleding van microvezel. Toch zijn er twee opvallende veranderingen.

Ten eerste is er een licht gekleurde ring aan de binnenkant aanwezig, bedoeld voor MagSafe. Aan de buitenkant zie je daar helemaal niets van.

Bij andere hoesjesfabrikanten is de ring wat minder mooi aangebracht. Zo heeft het hoesje van Otterbox een soort witte sticker binnenin, waarin de magneten zijn verwerkt. Dit is een van de weinige nieuwe hoesjes die officieel MagSafe-ondersteuning hebben.

Bij Apple is alles mooi naadloos weggewerkt. Steek je je iPhone in het hoesje, dan krijg je een animatie te zien in de kleur van het hoesje. Een leuk detail, maar meer ook niet. Zoals je op een van de foto’s hierboven kunt zien, kun je in de keuken je iPhone ook aan de muur hangen. Je moet dan wel beschikken over een magnetische strip. Met hoesje blijft het redelijk hangen, al raden we wel aan om erbij te blijven. Zonder hoesje plakt het minder goed en loop je risico op schade als de iPhone er toch vanaf valt. De case dient dus een beetje als ‘magneetversterker’.

Van de acht kleuren die Apple in het assortiment heeft spreken de citrusroze, kumquat en pruimenpaars ons het minst aan, maar dat is uiteraard persoonlijk. De blauwe kleur vinden we daarentegen erg mooi. Vooral de binnenkant heeft een prachtige kleurtoon (al zie je dat natuurlijk nooit). Verder kunnen we cyprusgroen aanbevelen. Al deze hoesjes zijn op een display in de Apple Store te bekijken, dus je kunt de combinatie kiezen die het best bij jouw iPhone past.

De tweede verandering is dat de case nu dicht is aan de onderkant. Bij de siliconenhoes voor iPhone 11 was dat nog niet het geval. Veel mensen hebben enthousiast gereageerd op deze verandering. Het betekent dat de onderkant van je iPhone beter is beschermt. Het betekent overigens wel dat het insteken van de Lightning-kabel iets meer aandacht vraagt. De opening voor de Lightning-poort is nu vrij klein; de verdikking van de Lightning-kabel past er net in. Aan de onderkant vind je ook gaatjes voor de speaker.

Verder vonden we het opvallend dat de volumeknoppen op de blauwe case zwart zijn. Bij de andere kleuren zijn ze nét iets donkerder dan de rest van de case. Omdat de donkerblauwe case van zichzelf al erg donker is, is dat niet storend. Hou er wel rekening mee dat de donkere kleuren snel stoffig kunnen worden, vooral als je pluizige kleding draagt of broekzakken hebt die nogal wat stof achterlaten.

Siliconenhoesje in gebruik

De vroegere variant van MagSafe (je weet wel, die voor MacBooks) zorgde ervoor dat je apparaat niet werd weggeslingerd op het moment dat iemdn over de kabel struikelde. Bij de MagSafe-charger is dat niet het geval. De lader zit zo stevig aan de iPhone vast, dat het niet zomaar losschiet. Sterker nog, je kunt de iPhone aan de lader rondslingeren alsof het een lasso is. Als je dat niet te wild doet, zal de iPhone er niet vanaf schieten.

De magneet in de MagSafe Charger is dan ook veel sterker dan die in het hoesje. Dat is eigenlijk wel logisch. Het hoesje blijft uit zichzelf al om de iPhone zitten en kan niet verschuiven. Er zijn zelfs mensen die een theorie hebben bedacht dat het magneetsysteem nodig was om te voorkomen dat het hoesje eraf zou vallen, omdat de iPhone nu rechte randen heeft. Dat zou kunnen, maar het lijkt ons wat vergezocht.

De hoes is gemakkelijk te plaatsen, maar het eraf halen kost wel iets meer moeite. Persoonlijk ben ik altijd bang dat ik nooddiensten ga bellen, als ik zo aan mijn iPhone sta te sjorren en ongemerkt knoppen indruk. Omdat ik tikken op de achterkant heb ingesteld, maak ik bij het verwijderen van de case ook wel eens per ongeluk een screenshot. Gelukkig hoef je de case na ingebruikname eigenlijk niet meer te verwijderen, dus dit probleem zullen we Apple niet te veel aanrekenen.

Score 7.5 Apple siliconenhoesje voor iPhone 12 (Pro) €55,- Voordelen + Keuze uit veel kleuren

De standaardkeuze als je een hoes zoekt

Voorzien van MagSafe, case kan blijven zitten tijdens het laden

Onderkant is nu beter afgeschermd Nadelen – Donkere kleuren trekken stof aan

Lichte kleuren worden sneller vies (maar gelukkig zijn ze afwasbaar)

Na een paar maanden is er zichtbare slijtage

Duurder geworden vanwege MagSafe

Conclusie Apple siliconenhoesje kopen voor iPhone 12

Veel mensen zullen dit siliconenhoesje kopen, omdat het een van de weinige is die MagSafe-geschikt is en ook nog op voorraad is. Anderen zullen liever wachten op de lederen hoes van Apple, die de loop van november wordt verwacht. In beide gevallen weet je eigenlijk al wat je kunt verwachten, want Apple maakt deze hoesjes al jarenlang. Het advies blijft nog steeds: koop liever een donkere kleur, want het valt minder op als het vies wordt (dat advies hebben we zoals je ziet in de wind geslagen met het witte hoesje). Handig is weer wel dat dit hoesje afwasbaar is.

Dit is een prima case als je snel een oplossing zoekt, of gewend bent om altijd een standaard Apple-hoesje te kopen. Hou er wel rekening mee dat je na een jaar op zoek moet naar een nieuw exemplaar, omdat het toch vrij snel slijt. En dan is een prijs van 55 euro eigenlijk wat aan de hoge kant.

Apple siliconenhoesje kopen voor iPhone 12

Het standaard siliconenhoesje voor de iPhone 12 (Pro) is verkrijgbaar bij Apple en bij diverse winkels. Zoek je een alternatief omdat je bang bent voor slijtage, dan kun je ook kiezen voor de transparante case van Apple, die soortgelijke eigenschappen heeft. Die heeft alleen wel een duidelijk zichtbare MagSafe-opdruk op de achterkant en niet iedereen vindt dit mooi.