Zoals ieder jaar brengt Apple ook in 2020 een eigen lederen hoes uit voor de iPhone. Omdat de iPhone 12-serie een ander design heeft dan zijn voorgangers is de hoes daarop aangepast. Ook nieuw is ondersteuning voor MagSafe-accessoires, zoals de MagSafe leren kaarthouder van Apple. We zijn hoge kwaliteit gewend van Apple’s voorgaande leren hoesjes. Maakt de hoes ook dit jaar zijn belofte waar?

Tekst, review en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). We hebben de Leather Case voor iPhone 12 Pro Max in blauw getest. De hoes op de foto’s is door ons zelf aangeschaft.

Leren hoes met MagSafe van Apple

Al sinds Apple de leren hoes voor de iPhone 5s uitbracht, draag ik deze dagelijks om mijn iPhone. Ook dit jaar heb ik gekozen voor Apple’s leren hoes voor mijn nieuwe iPhone 12 Pro Max. Een blauwe hoes om een blauwe iPhone moet mij minstens het komende jaar voorzien van bescherming. Nu is het zo dat ik zeer zelden mijn telefoon laat vallen en ik ben ook voorzichtig met waar ik hem neerleg. Apple’s leren hoes voor de iPhone is voor mij dan ook meer bedoeld tegen krasjes dan tegen vallen.

Uit eerdere ervaringen met Apple’s leren hoesjes bleek dat ze relatief snel een deuk of kras oplopen in het leer. Het leer voor deze nieuwe case voelt hetzelfde aan als de oude hoesjes en dit ‘probleem’ zal ook nu weer de kop op doen. Of het echt een probleem is hangt af van jouw smaak. De één vindt een gebruikt hoesje lelijk, maar voor de ander geeft dat juist een authentiek en vertrouwd gevoel. Ook is het zo dat lichte kleuren sneller vuil worden. Daarom kies ik altijd voor een donker hoesje om viezigheid niet te laten opvallen.

Design van de Apple Leather Case voor iPhone 12

Dit jaar vinden we een paar grote verschillen vergeleken met eerdere versies van Apple’s lederen hoes. Ten eerste is uiteraard de nieuwe vorm van de iPhone doorgevoerd naar de hoes: platte zijkanten en geen afgeronde schermranden. De rand van het hoesje steekt nog wel wat uit boven het scherm zodat je je scherm plat op tafel kunt leggen zonder het te beschadigen. Wat dat betreft ben ik positief over de afmetingen van het hoesje.

Waar ik niet zo blij mee ben is de grote uitsparing voor de camera. In vorige modellen van het hoesje was deze vlak met de camerabult op de iPhone. Met het nieuwe model van de Leather Case steekt er echter een plastic rand uit. Dit zorgt ervoor dat je de iPhone een beetje kan wiebelen als deze op tafel ligt. Afhankelijk van hoe groot je iPhone is kan dat storender zijn. De iPhone 12 mini is flink kleiner dan de iPhone 12 Pro Max die ik zelf gebruik. Als je het hoesje vasthoudt is de rand gelukkig niet storend.

Een ander groot verschil met vorige lederen hoezen van Apple is de onderkant. Deze is nu niet meer open. De rechtopstaande rand wordt helemaal rondom doorgetrokken om de hele iPhone. Of je dat mooi vindt of niet is een kwestie van smaak. Wel durf ik met zekerheid te zeggen dat het minder praktisch is. Zo merkte ik al gauw dat niet iedere Lightning-kabel goed past. Ook is het omhoog vegen om naar je beginscherm te gaan een tikkeltje minder soepel dan zonder de rechtopstaande rand. Doordat je vaker met je vinger over de rand van het hoesje veegt, is de kans groot dat dit op den duur ook sneller gaat slijten of verkleuren. De tijd moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Sommigen vinden het door de dichter onderkant prettiger om de iPhone op je vinger te laten rusten dan bij een open onderkant. Wat dat betreft hebben wij niet echt een voorkeur.

Om dit onderdeel toch nog positief te eindigen moet ik zeggen dat de kwaliteit van het leer en de knoppen wederom zeer goed is. Het leer voelt fijn in de hand en de metalen knoppen drukken goed door zonder extra moeite. De uitsparing voor de schakelaar aan de linker zijkant is groot genoeg voor die paar keer dat ik die schakelaar gebruik.

Apple Leather Case voor iPhone 12 in gebruik

Wanneer je de Leather Case om je iPhone 12 doet zie je een fraaie animatie op je scherm. Wat het nut is mag Joost weten, maar het is een leuk detail. Dankzij de ingebouwde NFC-chip weet de iPhone welke kleur de hoes is.

Een kleine kanttekening van deze NFC-chip is dat Apple Pay soms minder goed werkte in mijn ervaring. De betaalautomaat in de supermarkt gaf aan dat ik één kaart moest aanbieden – een melding die je krijgt als je twee of meer pasjes met NFC tegen de lezer houdt. Toen ik alleen met de bovenkant van de iPhone tegen de automaat tikte werkte Apple Pay wel. Als je dit één keer weet, heb je er in het vervolg geen last meer van. Onthoud wel dat het bij de kleinre iPhone 12 mini mogelijk sneller gebeurt dan bij de grote iPhone 12 Pro Max.



Aan de binnenkant zit altijd een ring voor MagSafe.

Zoals ik al zei gebruik ik de hoes minstens een jaar. Ik wissel eigenlijk nooit van hoes, maar ik haal hem wel regelmatig van mijn iPhone af als ik een bad neem. Dat ging moeilijker dan met de vorige case vanwege de rechtopstaande onderkant. De rand onderaan stoort verder niet echt, behalve als je een Lightning-kabel van derden wil gebruiken. Ik probeerde de Lightning-kabel van IKEA. Hij paste wel, maar alleen door hem door te drukken tegen de hoes. Apple’s eigen kabels werken gelukkig wel zonder moeite.

Voor de test heb ik ook draadloze opladers geprobeerd. Die werken allemaal naar behoren. Nieuw in de iPhone 12 en deze hoes is MagSafe. Dit magnetische oplaadsysteem werkt met de Leather Case, maar op termijn zie je een ring op de leren hoes verschijnen door het gebruik van MagSafe. Apple waarschuwt hiervoor op de website en op het papierwerk in de verpakking van de case.

Het is op het moment van schrijven te vroeg om enige sporen van zo’n ring te merken, maar als Apple er zo nadrukkelijk voor waarschuwt kun je er donder op zeggen dat die ring tevoorschijn komt. Voor de duidelijkheid: de ring verschijnt alleen als je langduriger gebruik maakt van MagSafe. Bij gewone draadloze opladers speelt dit euvel niet. Het is wel iets om rekening mee te houden, mocht je van plan zijn om langdurig gebruik te maken van MagSafe.

Score 8 Leather Case met MagSafe voor iPhone 12-serie €65 Voordelen + Hoogwaardig leer

Past goed bij de iPhone kleur

Stevige knoppen

Biedt rondom bescherming Nadelen – MagSafe laat op den duur een zichtbare kring achter

Rand rondom de camera is niet mooi

Verwijderen van de case is lastiger dan voorheen

Niet alle kabels passen door gesloten onderkant

Beetje prijzig

Conclusie review Apple Leren hoesjes met MagSafe voor iPhone 12

Al met al ben ik best tevreden met Apple’s leren hoes voor mijn iPhone 12 Pro Max. Hij mag dan wel een beetje aan de dure kant zijn, maar ik zal er ook lang plezier van hebben. Het design met de rechtopstaande randen is meestal niet storend en ik vind het zelf mooi. Waar ik ontevreden mee ben is de uitstekende rand rondom de camera-uitsnede. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de bouwkwaliteit van de hoes, maar omdat ik een vlakke hoes gewend ben is dit toch jammer. Gelukkig stoort het niet tijdens het gebruiken van de iPhone.

Het is jammer dat je niet iedere kabel kunt gebruiken, maar de meeste mensen gebruiken een officiële kabel of een die er sterk op lijkt. De uitsparing voor de oplader is niet enorm, maar veel kabels zullen wel passen.

Wil je wat minder uitgeven aan een leren hoes, dan raden we de Mujjo-hoesjes voor de iPhone 12-serie aan. Deze hoes voelt wat minder fijn dan die van Apple, maar dat zul je niet merken als je niet steeds tussen de twee hoesjes wisselt.

Leather Case met MagSafe kopen

De hoes van Apple is te koop voor alle iPhones uit de 12-serie, van mini tot Pro Max. Je kunt ze bestellen bij Apple:

