Het is lente en dat betekent: Apple Watch-bandjes in de nieuwste kleuren! Je kunt nu je collectie weer aanvullen en je smartwatch een compleet nieuw aanzien geven met kleuren als Capri-blauw, Cantaloupe en Tomales.

Voorjaarskleuren 2021 voor Apple Watch

Vier keer per jaar brengt Apple nieuwe kleuren uit voor de Apple Watch-bandjes. Het accent ligt daarbij op het voorjaar en najaar: dat zijn de momenten waarop het assortiment het meest wordt vernieuwd. In de winter kwamen pruimenpaars, kumquat en heideblauw erbij en nu is het tijd voor een frisse wind in je bandjescollectie – en misschien ook wel in je garderobe. Apple heeft wat kleuren van vorig jaar uit het assortiment gehaald en nieuwe kleuren geïntroduceerd voor de sportbandjes, solobandjes en dergelijke.



Er zijn geen nieuwe Nike Sport Loops geïntroduceerd, mogelijk gaat Apple hiermee stoppen (en dat zou jammer zijn, want het zijn de enige Sport Loops in een egale kleur).

Er is maar één nieuw lederen bandje, namelijk Leather Link in de kleur Kalkwit (chalk).

De Sport Loop voor (PRODUCT)RED is alweer vernieuwd, nu als vierde generatie met een kaki randje.

Enkele opvallende veranderingen:

Er zijn nu meerkleurige Hermès-bandjes in nylon, die door hun prijsstelling van meer dan 300 euro nog steeds geen koopje zijn.

Veel mensen hadden gehoopt op een lila of dieppaars bandje, passend bij de nieuwe kleuren van de iPhone-cases, maar er is helaas geen 1-op-1 match tussen de kleuren van de cases en de bandjes. Wel kun je een combinatie van bandje en hoesje in Capri-blauw, Cantaloupe of Pistachegroen aanschaffen.

Sportbandjes voor lente 2021

Je hebt bij de sportbandjes de keuze uit:

Capri-blauw (felblauw)

Cantaloupe (licht oranjeroze)

Diepgroen

Sportbandjes bekijken: 49 euro

Nike sportbandjes voor lente 2021

Bij de Nike sportbandjes met gaatjes heb je ook keuze uit drie nieuwe kleuren. Apple brengt relatief weinig bruintinten uit, maar deze keer zit er eentje bij:

Chlorine Blue/Green Glow (lichtblauw/lichtgroen)

Ironstone/zwart (bruin/zwart)

Hasta/Light Silver (donker groenblauw/zilver)

Nike sportbandjes bekijken: 49 euro

Solobandjes in voorjaarskleuren 2021

Met dertien kleuren, twee horlogeformaten met elk negen polsmaten moet Apple een behoorlijke hoeveelheid productmodellen op voorraad hebben (234 stuks om precies te zijn).

Er komen drie nieuwe kleuren bij, tien andere blijven in het assortiment. Dit zijn de nieuwe opties:

Cantaloupe (licht oranjeroze)

Tomales-blauw (blauwpaars)

Pistachegroen (zachtgroen)

Wil je meer weten of de nieuwere solobandjes geschikt voor jou zijn, lees dan onze review van het solobandje en onze review van het gevlochten solobandje.

Solobandjes bekijken: 49 euro

Bij de gevlochten solobandjes kun je kiezen uit twee nieuwe kleuren:

Electric Orange (feloranje)

Pistachegroen (lichtgroen)

Gevlochten Solobandjes bekijken: 99 euro

Bij de solobandjes moet je goed op de maat letten. Naast de keuze uit een kleine (40mm) en een grote (44mm) horlogekast zul je ook de polsomtrek moeten weten. Er is een speciale maattool om te kijken welke maat bij jou past. Sommige mensen houden echter van strakker of minder strak. Heb je eenmaal je maat gevonden, dan kun je er vanuit gaan dat je voor toekomstige modellen ook die maat kunt kiezen.

Geweven sportbandjes en Leather Link

De geweven sportbandjes zijn nu verkrijgbaar in vijf nieuwe tinten, waarbij zonnebloemgeel en zeezoutgrijs het meest onderscheidend zijn:

Olijfgroen

(PRODUCT)RED (nieuwe tint)

Diepdonkerblauw

Zonnebloemgeel (donkergeel met kaki/witte accenten)

Zeezoutgrijs (beige met gele/paarsblauwe accenten)

Bekijk de geweven sportbandjes: 49 euro

Bij de lederen bandjes is er weinig nieuws te melden. De enige vernieuwing is deze:

Kalkwit Leather Link

Leather Link bekijken: 99 euro

Nieuwe Hermès-bandjes in nylon

Bij Hermès hebben ze iets nieuws: er zijn nu vijf nieuwe nylon bandjes in kleurcombinaties. Ze zijn verkrijgbaar vanaf €339,- in de Apple Stores in Duitsland, Frankrijk en andere landen. Wil je in Nederland en België deze bandjes kopen, dan kun je terecht in de boetieks van Hermès zelf.

Daarnaast heeft het modemerk vier nieuwe lederen 40mm double tour Attelage-bandjes die €519 kosten en in de kleuren zwart, wit, fuchsiaroze en donkerblauw verkrijgbaar zijn. Voor de 44mm smartwatch is er een nieuw single tour Attelage-bandje in zwart, ook voor €519.

De nieuwe voorjaarskleuren zijn snel leverbaar, over ongeveer 4-6 werkdagen. Bij de meeste uitvoeringen kun je online bestellen en thuis laten bezorgen, of afhalen bij een Express-loket in de winkel.

Bekijk het aanbod van Apple Watch-bandjes in ons overzicht, of blader meteen naar de Apple Watch-bandjespagina bij Apple.