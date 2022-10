De Europese fabrikant VOCOlinc heeft een staande lamp uitgebracht met gradient verlichting. Deze ziet eruit als een ledstrip in een niet-flexibele plastic behuizing. Hij is 140cm hoog en is te bedienen via Apple's HomeKit.

VOCOlinc vloerlamp met HomeKit

Philips Hue heeft al een soortgelijke vloerlamp van 145cm in het assortiment onder de naam Philips Hue Signe. Die kost alleen rond de 300 euro terwijl deze van VOCOlinc veel betaalbaarder is. De VOCOlinc RGBIC Smart Corner Floor Lamp is al op de eigen website te vinden voor €59,- en bij Amazon in Duitsland voor €79,-. Behalve via HomeKit kun je ‘m ook bedienen via Amazon Alexa en Google Home.



De lamp kan 16 miljoen kleuren vertonen, inclusief warme en koele wittinten. Ook is het mogelijk om meerdere kleuren tegelijk te kiezen, dankzij de RGBIC-lichtstrip die erin zit. Via de app van de fabrikant kun je zelf je kleurovergangen kiezen. Via HomeKit is het alleen mogelijk om enkelvoudige kleuren in te stellen. In feite is er geen verschil met de eerder verschenen meerkleurige Vocolinc LS3 ColorFlux Light Strip , die we eerder hebben getest. Door de lichtstrip in een plastic huls te plaatsen krijg je het staande effect. Over effect gesproken: er zit ook een muziekmodus op, waarbij je de kleuren kan laten veranderen op het ritme van de muziek.

Valt makkelijk om?

Een verschil met de Philips Hue Signe is dat je daarbij een hub nodig hebt om de app in je smart home-systeem te gebruiken. Bij de vloerlamp van VOCOlinc is geen hub nodig. Wel heeft deze lamp een wat kleinere voet, waardoor de kans op omstoten groter is. Marketingfoto’s van de VOCOlinc-lamp tonen wat dat betreft een wat onrealistisch beeld. Maar voor die prijs van 60 euro mag je ook niet al te kritisch zijn. Wij raden aan om ‘m ergens in een hoekje te zetten en niet midden in de kamer op de instabiele ondergrond van een hoogpolig tapijt. Een ander verschil met de Philips Hue Signe is dat de kleurovergangen wat abrupter lijken en niet naadloos in elkaar overgaan zoals bij de Signe. Misschien komt dat omdat je bij de Signe maar drie kleuren kunt kiezen terwijl foto’s op de website van VOCOlinc de indruk wekken dat je wel acht kleuren kunt instellen. We weten meer zodra we deze lamp getest hebben.