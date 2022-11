Yeelight en Matter

Nu het Matter-protocol officieel van start is gegaan, kunnen we een boel aankondigingen verwachten. Het lijkt er wel op dat alle fabrikanten willen meedoen, met raam- en deursensoren, lampen en slimme stekkers. Soms zitten er ook bijzondere producten tussen, zoals deze van Yeelight. Yeelight gaat enkele bestaande producten een update geven en heeft ook wat nieuws aan te kondigen. De Yeelight Pro-producten voor professionals zullen een over-the-air update krijgen voor Matter.



Yeelight Fun: pret met Matter

Bij de consumentenproducten (zonder ‘Pro’ in de naam) komt er een gloednieuwe Yeelight Fun-lijn, gericht op gaming en entertainment. Onderdeel van de Fun-lijn is deze nieuwe Yeelight Cube Smart lamp, een lamp die net als Lego-blokjes uitgebreid kan worden. De lamp werkt met Matter en is bedoeld om op het bureau te gebruiken. Er zijn drie varianten: eentje met dot matrix-achtige lampjes waarop je een patroon kunt afbeelden, een kubus die meerdere kleuren tegelijk kan vertonen en een derde model met een ingebouwd spotje dat je alle kanten op kunt richten.

Je kunt met deze smart lamp allerlei originele combinaties maken. Een prijs en releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar als je geïnteresseerd bent: hou iCulture in de gaten, want zodra we ‘m ergens zien opduiken in de winkel laten we dat weten. Dankzij Matter kunnen alle ondersteunde producten voortaan makkelijk bediend worden via Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa en andere protocollen die meedoen met Matter.

Het lijkt erop dat Yeelight met de nieuwe Fun-producten ook een alternatief voor Nanoleaf heeft ontwikkeld. Op de foto hierboven zijn de driehoekige lichtpanelen te zien, waar Nanoleaf tot nu toe de enige mee was.

