Govee is een nog relatief onbekende naam als het om smart home-producten gaat. Toch heeft de fabrikant al heel wat slimme lampen en lichtslangen uitgebracht. De nieuwste aanwinst is dit LED-tafellampje met Matter.

Soms lijkt het alsof Govee lukraak wat producten uitbrengt. De ene keer werkt het met HomeKit, de andere keer niet. Bij deze nieuwe Govee Table Lamp 2 hoef je je daar geen zorgen over te maken, want die biedt Matter-ondersteuning en is dus ook geschikt voor HomeKit. Deze moderne versie van de lavalamp kan meer dan 16 miljoen kleuren vertonen, inclusief warme en koude wittinten. Ook kun je allerlei effecten activeren, waarvan er al 64 aanwezig zijn in de app. Je maakt je eigen effecten of kiest ervoor dat de kleureffecten veranderen op de maat van de muziek.

De Govee RGBIC Table Lamp 2 heeft een adviesprijs van €69,99 en is momenteel alleen verkrijgbaar bij Amazon Duitsland. In de Nederlandse Amazon-winkel is de verkoop nog niet gestart.

Govee Table Lamp 2 met Matter

Voor Apple-gebruikers die aan het strakke design uit Cupertino gewend zijn, is deze plastic knots misschien even wennen. Maar we zagen toch ook iets wat wel heel vertrouwd oogt: de interface aan de bovenkant doet wel erg denken aan de HomePod. Met deze aanraakbediening kun je de lamp in- en uitschakelen, de lichtsterkte aanpassen of wisselen tussen de verschillende lichteffecten. Je kunt dit ook regelen via de Govee-app.

De lamp geeft een maximale lichtsterkte van 500 lumen onder ideale omstandigheden, dus het is meer bedoeld als sfeerlampje in de slaapkamer dan als hobbylamp voor priegelige karweitjes. Voor de verbinding wordt Matter-over-wifi gebruikt. Om dit alles te laten samenwerken met je HomeKit-systeem heb je alleen een geschikte Matter-hub nodig, zoals een HomePod of Apple TV.

Wat deze lamp bijzonder maakt is dat je ook ontwerpen kunt tekenen in de Govee-app, zoals een hartje. De lamp maakt gebruik van 2,4 GHz wifi en is voorzien van een stroomkabel; er zit dus geen batterij in om ook draadloos door het hele huis heen te kunnen verplaatsen. Er zitten nog wat andere functies in, zoals timers en tijdschema’s. Gaat de wekker af, dan kun je de hele bovenkant gebruiken als aan/uitschakelaar. Ook kun je op een willekeurige plek bovenop tikken als je ‘s nachts even uit bed moet en een lampje nodig hebt.

