De Dolby Atmos-ervaring is voor het eerst in Mercedes-Benz-voertuigen te horen. Het is te vinden in het MBUX infotainment system in de Mercedes-Maybach models, de EQS en EQS SUV en de EQE- en S-klasse. Zo krijg je beter geluid tijdens het autorijden, alsof je er midden in zit. Apple vindt de aankondiging zo belangrijk dat ze er op zondagavond een persbericht over uitbrachten.



Ruimtelijke audio was al mogelijk op de AirPods Max en AirPods Pro , maar die heb je natuurlijk niet op of in als je in de auto zit. Om ervan te kunnen genieten moet je als Mercedes-Benz-rijden natuurlijk wel abonnee van Apple Music zijn. Je krijgt dan toegang tot de 100 miljoen muzieknummers, waarvan een groot deel al ruimtelijk is gemaakt.

Vorige maand werd een speciale Mercedes-Maybach door Virgil Abloh uitgebracht, die als eerste voorzien is van een 4D-geluidssysteem van Burmester. Het systeem bestaat uit 31 speakers, waaronder zes 3D-speakers. In totaal levert het 1.750 Watt aan vermogen. Dit systeem zal ook in andere modellen worden ingebouwd. Nu maar hopen dat je het verkeer om je heen nog hoort en niet volledig wordt meegezogen in de muziek. Meer informatie is te vinden in het persbericht.