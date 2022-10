YouTube-widget voor iPhone

Google bracht dit weekend widgets voor Google Maps en Zoeken uit, maar dat is niet alles. Er is ook een nieuwe widget voor YouTube, de populaire videodienst. Daarmee heb je snel toegang tot de populairste functies. Zeker de zoekfunctie kun je met deze widget een stuk sneller bereiken. Kies je voor het 2×2 formaat, dan kun je alleen zoeken door iets in te tikken of door de microfoon te gebruiken voor een gesproken zoekopdracht. De widget is zwart of wit gekleurd, afhankelijk van je systeeminstellingen.



Snel naar de belangrijkste functies

Met het grotere 4×2 formaat wordt het een stuk interessanter. Je kan dan ook meteen naar het beginscherm, shorts en abonnementen. De widgets zijn te zien in versie 17.40.5 van de app. Zorg dat je de YouTube-app eerst even geopend hebt voordat je de widget opzoekt en aan je beginscherm probeert toe te voegen, want dan verloopt het zo soepel mogelijk. Alles over widgets instellen op je iPhone lees je in een aparte tip.

Mocht je de YouTube-widgets voor iPhone en iPad al eerder hebben gezien, dan kan dat kloppen want het bedrijf is twee weken geleden al begonnen met de eerste uitrol. Met de huidige versie 17.40.5 van de app zijn ze nu voor iedereen beschikbaar. Google bracht in 2022 al veel meer widgets uit, waaronder die van Gmail, Drive en Translate. Met de zes widgets voor je toegangsscherm is de uitrol van de widgets die Google vorig jaar september had beloofd, nu compleet. Maar er kunnen er in de toekomst nog best een paar meer volgen.

Handiger alternatief: Quick Actions

Overigens heb je de widgets van YouTube helemaal niet nodig om je beginscherm op te vullen en om snel naar de belangrijkste functies te gaan. Je kan ook gewoon het appicoontje ingedrukt houden en de Quick Actions gebruiken. Daar vind je dezelfde knoppen om meteen de zoekfunctie of het abonnementen-tabblad te openen. Het voordeel is dat de Quick Actions op veel meer plekken werken. Naast het beginscherm, gebruik je dit ook in Spotlight en de Appbibliotheek.